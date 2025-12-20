सुबह का नाश्ता तो नहीं स्किप करते हैं आप, जानें इससे क्या होते हैं नुकसान

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक बड़ी गलती कर रहे हैं, और वह है सुबह का नाश्ता न करना. अक्सर लोगों को लगता है कि नाश्ता स्किप करने से हमारी डेली लाइफ और हेल्थ पर क्या ही असर पड़ेगा. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नाश्ता छोड़ने से हम एक वक्त का खाना ही तो कम कर रहे हैं, जिसका फायदा हमें अपने बढ़ते वजन को घटाने में होगा.

नाश्ते को छोड़ना कुछ लोगों के लिए मामूली सी बात है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप सुबह उठकर नाश्ता नहीं करते या इसे अपनी डेली लाइफ से ही निकाल देते हैं, तो यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है.

सुबह हेल्दी नाश्ता क्यों जरूरी है?

सुबह हेल्दी नाश्ता करना हमारे शरीर और हेल्थ दोनों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे आपको पूरे दिन काम करने और मेहनत करने की एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, जिससे आपका शरीर काम करते हुए थकता नहीं है. साल 2018 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सुबह अपना नाश्ता अपनी डेली लाइफ से खत्म कर देता है या निकाल देता है, तो उस व्यक्ति में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 33 प्रतिशत ज्यादा होता है उस व्यक्ति की तुलना में जो सुबह प्रॉपर नाश्ता करता है. शोध से यह भी पता चला कि जो लोग नाश्ता करते हैं, उनका वजन और ब्लड शुगर दोनों ही संतुलित रहते हैं.

नाश्ता छोड़ने से ब्लड शुगर पर असर

नाश्ते को अपने डेली रूटीन से निकालने पर आपके शरीर पर कई तरह की हानिकारक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जो कुछ समय बाद आपके लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं. इनमें सबसे आम समस्या ब्लड शुगर का बढ़ना है. जब कोई व्यक्ति सुबह का नाश्ता किसी भी कारण से छोड़ देता है या अक्सर भूल जाता है, तो लंबे अंतराल के बाद खाना खाता है और वह मात्रा में ज्यादा हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. अगर यह प्रक्रिया शरीर में बार-बार या लंबे समय तक होती रहती है, तो शरीर की ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है.

नाश्ता करने से शरीर को क्या फायदे होते हैं?

नाश्ता करने से हमारे शरीर और हेल्थ पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा का मिलना. नाश्ता शरीर को दिन भर के काम करने, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, दोनों के लिए भरपूर एनर्जी देता है. अगर आप सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट या नट्स खाते हैं, तो उनमें मौजूद मिनरल्स, फाइबर और विटामिन्स आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, जिससे दिमाग मजबूत रहता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है.

