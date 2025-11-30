Natural Remedies for Constipation: अक्सर लोग टॉयलेट में घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन उनका पेट नहीं साफ होता है, इसके लिए वे दवा भी खूब खाते हैं, लेकिन उनको यह समस्या बना रहती है. क्या आपको भी अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है?. इसको लेकर गैस्ट्रोएन्टरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी जिन्होंने AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी संस्थानों से ट्रेनिंग ली है, उन्होंने ने 19 सितंबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कब्ज से राहत देने के चार आसान और असरदार तरीके बताए. उन्होंने लिखा, “डाइट में रोज के छोटे-छोटे बदलाव आपकी आंतों की सेहत को काफी हद तक सुधार सकते हैं और पेट को नियमित रख सकते हैं।”

क्या कहा एक्सपर्ट ने?

अपने वीडियो में उन्होंने सबसे पहले टॉयलेट पर बैठने की पोजिशन बदलने की सलाह दी. उनका कहना है कि टॉयलेट सीट पर बैठते वक्त पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रखकर घुटनों को कूल्हों से ऊपर लाना चाहिए इससे एनोरैक्टल एंगल सीधा हो जाता है और मल त्याग करना काफी आसान हो जाता है. इसके बाद उनकी दूसरी सलाह थी कि पानी ज्यादा पीना. उन्होंने कहा कि रोज कम से कम आठ गिलास पानी पीने की कोशिश करें, इससे स्टूल नरम रहता है और आसानी से निकल जाता है.

एक्सरसाइज से सुधरती है आदत

तीसरी टिप में उन्होंने नियमित एक्सरसाइज गतिविधि बढ़ाने की बात कही. उनके मुताबिक, रोजाना चलना या हल्का-फुल्का व्यायाम करना खाने को बड़ी आंत में आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे कब्ज़ की परेशानी कम होती है. आखिर में उन्होंने साफ कहा कि अगर ये सभी खानपान और लाइफस्टाइल वाले उपाय काम न करें, तभी लैक्सेटिव यानी हल्के रेचक दवाओं का सहारा लें. ये दवाएं आंतों की सफाई को आसान बनाती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए.

मसाज की विकल्प

कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर लंबे समय से कब्ज की परेशानी रहती है, तो पेट के निचले हिस्से की हल्की मालिश कई लोगों को राहत दे सकती है. धीरे-धीरे मसाज करने से आंतों की हरकत बढ़ती है और मल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप कर पाएं, तो घुटनों को हल्का उठाकर सीने की तरफ ले आएं और 1 से 2 मिनट इसी पोजिशन में रहें. यह आसन पेट के आसपास जमी हुई कसावट को ढीला करता है, जिससे दबाव कम होता है और मल त्याग आसान हो सकता है।।

कब्ज की हालत में इन चीजों से बचें

कुछ चीजें कब्ज को और खराब कर सकती हैं. अगर आपको पेट साफ़ करने में दिक्कत हो रही है, तो इनसे दूरी रखना बेहतर है

बहुत प्रोसेस्ड खाना

पैकेज्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड या फास्ट फूड में फाइबर बहुत कम होता है. ये आंतों की गति को धीमा कर देते हैं और कब्ज बढ़ा सकते हैं.

लगातार बैठकर रहना

बहुत देर तक बैठे रहने से पाचन धीमा हो जाता है और आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है. थोड़ी-थोड़ी देर में चलना, खड़े होना या हल्की स्ट्रेचिंग करना मददगार रहता है.

जब जरूरत महसूस हो, तब भी रोकना

मल रोककर रखना कई बार कब्ज को और जटिल बना देता है. कोशिश करें कि जैसे ही इच्छा हो, तुरंत वॉशरूम जाएं.

कुछ दवाएं या सप्लीमेंट

कुछ दवाइयां कब्ज की समस्या बढ़ा सकती हैं. ऐसे में डॉक्टर से बात करके जरूरत पड़े तो दवाओं में बदलाव किया जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

