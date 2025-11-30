हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थConstipation Relief Tips: टॉयलेट में घंटों बैठे रहते हैं लेकिन नहीं होता पेट साफ, ये देसी नुस्खे अपनाएंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा काम

Constipation Relief Tips: टॉयलेट में घंटों बैठे रहते हैं लेकिन नहीं होता पेट साफ, ये देसी नुस्खे अपनाएंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा काम

How to Pass Stool Easily: कब्ज की सममस्या काफी कष्टदायक होता है, इंसान घंटों टॉयलेट पर बैठा रहता है फिर भी उसका पेट साफ नहीं होता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

Natural Remedies for Constipation: अक्सर लोग टॉयलेट में घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन उनका पेट नहीं साफ होता है, इसके लिए वे दवा भी खूब खाते हैं, लेकिन उनको यह समस्या बना रहती है. क्या आपको भी अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है?. इसको लेकर गैस्ट्रोएन्टरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी जिन्होंने AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी संस्थानों से ट्रेनिंग ली है, उन्होंने ने 19 सितंबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कब्ज से राहत देने के चार आसान और असरदार तरीके बताए.  उन्होंने लिखा, “डाइट में रोज के छोटे-छोटे बदलाव आपकी आंतों की सेहत को काफी हद तक सुधार सकते हैं और पेट को नियमित रख सकते हैं।”

क्या कहा एक्सपर्ट ने?

अपने वीडियो में उन्होंने सबसे पहले टॉयलेट पर बैठने की पोजिशन बदलने की सलाह दी. उनका कहना है कि टॉयलेट सीट पर बैठते वक्त पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रखकर घुटनों को कूल्हों से ऊपर लाना चाहिए इससे एनोरैक्टल एंगल सीधा हो जाता है और मल त्याग करना काफी आसान हो जाता है. इसके बाद उनकी दूसरी सलाह थी कि पानी ज्यादा पीना. उन्होंने कहा कि रोज कम से कम आठ गिलास पानी पीने की कोशिश करें, इससे स्टूल नरम रहता है और आसानी से निकल जाता है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

एक्सरसाइज से सुधरती है आदत

तीसरी टिप में उन्होंने नियमित एक्सरसाइज गतिविधि बढ़ाने की बात कही. उनके मुताबिक, रोजाना चलना या हल्का-फुल्का व्यायाम करना खाने को बड़ी आंत में आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे कब्ज़ की परेशानी कम होती है. आखिर में उन्होंने साफ कहा कि अगर ये सभी खानपान और लाइफस्टाइल वाले उपाय काम न करें, तभी लैक्सेटिव यानी हल्के रेचक दवाओं का सहारा लें. ये दवाएं आंतों की सफाई को आसान बनाती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए.

मसाज की विकल्प

कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर लंबे समय से कब्ज की परेशानी रहती है, तो पेट के निचले हिस्से की हल्की मालिश कई लोगों को राहत दे सकती है. धीरे-धीरे मसाज करने से आंतों की हरकत बढ़ती है और मल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप कर पाएं, तो घुटनों को हल्का उठाकर सीने की तरफ ले आएं और 1 से 2 मिनट इसी पोजिशन में रहें. यह आसन पेट के आसपास जमी हुई कसावट को ढीला करता है, जिससे दबाव कम होता है और मल त्याग आसान हो सकता है।।

कब्ज की हालत में इन चीजों से बचें

कुछ चीजें कब्ज को और खराब कर सकती हैं. अगर आपको पेट साफ़ करने में दिक्कत हो रही है, तो इनसे दूरी रखना बेहतर है

 बहुत प्रोसेस्ड खाना
पैकेज्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड या फास्ट फूड में फाइबर बहुत कम होता है. ये आंतों की गति को धीमा कर देते हैं और कब्ज बढ़ा सकते हैं.

 लगातार बैठकर रहना
बहुत देर तक बैठे रहने से पाचन धीमा हो जाता है और आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है. थोड़ी-थोड़ी देर में चलना, खड़े होना या हल्की स्ट्रेचिंग करना मददगार रहता है.

 जब जरूरत महसूस हो, तब भी रोकना
मल रोककर रखना कई बार कब्ज को और जटिल बना देता है. कोशिश करें कि जैसे ही इच्छा हो, तुरंत वॉशरूम जाएं.

कुछ दवाएं या सप्लीमेंट
कुछ दवाइयां कब्ज की समस्या बढ़ा सकती हैं. ऐसे में डॉक्टर से बात करके जरूरत पड़े तो दवाओं में बदलाव किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 30 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Tags :
Natural Remedies For Constipation How To Relieve Constipation Fast Constipation Relief Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, एक की मौत
Cyclon Storm Ditwah News Update :दितवा ने मचाई भारी तबाही, SRI Lanka में इमरजेंसी घोषित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
ट्रेंडिंग
Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget