हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थहमारे खून के हर कतरे में छिपा है सेहत का राज, वैज्ञानिकों ने खोज डाले ऐसे 750 नए जीन

हमारे खून के हर कतरे में छिपा है सेहत का राज, वैज्ञानिकों ने खोज डाले ऐसे 750 नए जीन

वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है, जिसने बीमारियों की समझ को नया नजरिया दिया है. वैज्ञानिकों ने 750 से ज्यादा ऐसे जीन्स की पहचान की है, जो हमारे खून में मौजूद छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर खाने से ऊर्जा कैसे बनता है या फिर क्यों कुछ लोगों को दिल की बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं? इन सवालों का जवाब हमारे शरीर की बहुत ही जटिल प्रक्रिया में छिपा हुआ है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. यह प्रक्रिया तय करती है कि हमारा शरीर खाना कैसे पचाता है, ऊर्जा कैसे बनती है और सेहत पर कौन-कौन से असर डाल सकता है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खून के हर कतरे में सेहत का राज कैसे छिपा है और वैज्ञानिकों ने कौन-से नए जीन की खोज की है. 

वैज्ञानिकों ने खोजे 750 नए जीन

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जिसने सेहत और बीमारियों की समझ को नया नजरिया दिया है. दरअसल, वैज्ञानिकों ने 750 से ज्यादा ऐसे जीन की पहचान की है, जो हमारे खून में मौजूद छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड और अमीनो एसिड को कंट्रोल करते हैं. यह मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर की लगभग हर रासायनिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं.  

4.5 लाख लोगों पर हुई रिसर्च 

यह रिसर्च यूके बायो बैंक के करीब 4.5 लाख लोगों के जेनेटिक डेटा पर आधारित है. इस रिसर्च की खास बात यह रही है कि इसमें यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई मूल के लोग शामिल थे. स्टडी में यह सामने आया है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले यह जीन लगभग सभी वंशों और यहां तक की पुरुषों और महिलाओं में भी एक जैसे पाए गए. इसका मतलब है कि इस रिसर्च के रिजल्ट किसी एक कैटेगरी पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आबादी पर लागू होता है. वहीं इस रिसर्च में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे नए जीन भी मिले जिनकी भूमिका पहले कभी मेटाबॉलिज्म से नहीं जोड़ी गई थी. यही नहीं कई ऐसे जीव भी मिले जो उन जीन्‍स के साथ जुड़े हैं, जो दिल की बीमारियों, मोटापे या डायबिटीज जैसी स्थितियों के खतरे को बढ़ाते हैं. इस स्टडी का सबसे अहम पहलू एक नया जीव VEG है, जो शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जीन की समझ से दिल से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए नई दवाओं के रास्ते खुल सकते हैं. 

मेटाबॉलिज्म को समझने का नया तरीका

इस रिसर्च को लेकर सामने आया है कि यह पहली बार है जब वैज्ञानिक सैकड़ों ब्लू मॉलिक्यूल्स के जेनेटिक कंट्रोल को व्यवस्थित रूप से मैप कर पाए है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन से जीन बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं और कौन-से हमारी सही सेहत को मजबूत बनाते हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 11 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Embed widget