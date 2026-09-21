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अनियमित पीरियड्स के साथ मुंहासे और बाल झड़ रहे? हो सकता है PCOS

अगर बार बार इरेगुलर पीरियड्स का करना पड़ रहा है सामना , चेहरे पर मुंहासे और सिर के बाल पतले होना हार्मोनल बदलाव के संकेत हो सकते हैं. इन लक्षणों में PCOS की जांच करवाना है जरूरी

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 21 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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पीरियड्स का समय बदलना कई महिलाओं के साथ कभी-कभी होता है, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है और इसके साथ मुंहासे, ऑयली स्किन या सिर के बाल झड़ने जैसी दिक्कत भी दिखाई दे रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये लक्षण पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, केवल इन लक्षणों के आधार पर PCOS की पुष्टि नहीं की जाती. डॉक्टर जरूरत के अनुसार हार्मोन टेस्ट और अन्य जांच की सलाह दे सकते हैं.

पीरियड्स का अनियमित होना हो सकता है संकेत

PCOS में पीरियड्स के बीच का अंतर बढ़ सकता है या पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आते. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में ओव्यूलेशन यानी अंडे का रिलीज होना नियमित नहीं रहता. हालांकि, अनियमित पीरियड्स की वजह सिर्फ PCOS नहीं होती. तनाव, वजन में तेजी से बदलाव, ज्यादा एक्सरसाइज, गर्भ धारण में दिक्कत और थायरॉइड जैसी समस्याएं भी इसकी वजह बन सकती हैं. इसलिए लगातार अनियमित पीरियड्स होने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. PCOS में शरीर के हार्मोन में बदलाव के कारण ऑयली स्किन और मुंहासों की समस्या दिखाई दे सकती है. कुछ महिलाओं में सिर के बाल पतले होने या ज्यादा झड़ने की समस्या भी देखी जाती है. इसके अलावा चेहरे या शरीर पर सामान्य से ज्यादा बाल आना भी PCOS से जुड़ा लक्षण हो सकता है. लेकिन मुंहासे या बाल झड़ने की कई दूसरी वजहें भी होती हैं, इसलिए इन लक्षणों को देखकर खुद से PCOS मान लेना सही नहीं है.

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PCOS की जांच कैसे होती है?

PCOS की जांच डॉक्टर लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर करते हैं. जरूरत पड़ने पर हार्मोन से जुड़े ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच की जाती है. आम तौर पर PCOS का पता लगाने के लिए अनियमित पीरियड्स, शरीर में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने के संकेत और ओवरी में पॉलीसिस्टिक बदलाव जैसे अलग-अलग संकेतों को देखा जाता है. इनमें से कुछ मानदंड पूरे होने और दूसरी वजहों को बाहर करने के बाद डॉक्टर निदान करते हैं. अगर पीरियड्स लगातार अनियमित हैं या साथ में मुंहासे और बाल झड़ने की समस्या बढ़ रही है तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहता है.

वजन भी हो सकता है  संकेत

PCOS में कुछ महिलाओं का वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट के आसपास चर्बी बढ़ने की समस्या देखी जाती है. शरीर में इंसुलिन के काम करने के तरीके में बदलाव भी PCOS से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, हर महिला में इसके लक्षण एक जैसे नहीं होते और वजन बढ़ना जरूरी नहीं है. अगर पीरियड्स में बदलाव के साथ वजन, मुंहासे या बालों से जुड़ी समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 21 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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