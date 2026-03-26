हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं हेल्दी, जानें बेहद आसान तरीके

Is Exercising Twice A Week Enough To Stay Healthy: अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाते और हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही समय निकाल पाते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है. नई रिसर्च बताती है कि हफ्ते में सिर्फ दो दिन सही तरीके से एक्सरसाइज करके भी आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं. दरअसल, इसे "वीकेंड वॉरियर" स्टाइल कहा जाता है, जहां लोग हफ्ते के बाकी दिनों में व्यस्त रहने के कारण सिर्फ एक या दो दिन जमकर एक्सरसाइज करते हैं. स्टडी के मुताबिक, अगर आप हफ्ते में कुल मिलाकर 150 मिनट की मॉडरेट या तेज एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो यह रोज थोड़ा-थोड़ा करने जितना ही फायदेमंद हो सकता है.

क्या निकला स्टडी में?

Journal of the American Heart Association Study में पब्लिश रिसर्च में 93 हजार से ज्यादा लोगों के डेटा का एनालिसिस किया गया और पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 1 से 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज, कैंसर और अन्य कारणों से मौत का खतरा काफी कम हो जाता है. खास बात यह है कि यह फायदा उन लोगों जितना ही देखा गया, जो पूरे हफ्ते एक्सरसाइज को फैलाकर करते हैं. अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो जरूरी यह नहीं है कि आप हर दिन जिम जाएं, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि आप हफ्ते भर में पर्याप्त एक्टिविटी पूरी करें. इसमें सिर्फ जॉगिंग या जिम ही नहीं, बल्कि तेज चलना, साइकिल चलाना, घर के काम करना या गार्डनिंग भी शामिल हो सकती है, बशर्ते आपकी एक्टिविटी की तीव्रता ठीक हो.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

अगर आप इस तरीके को अपनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे वीकेंड पर 60-75 मिनट का कार्डियो सेशन करें, जिसमें वॉकिंग, रनिंग या साइक्लिंग शामिल हो सकती है. इसके साथ हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जोड़ सकते हैं. हालांकि, एक साथ ज्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर पर दबाव भी पड़ सकता है. इसलिए शुरुआत धीरे-धीरे करें और एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप जरूर करें. इससे चोट लगने का खतरा कम होता है और शरीर बेहतर तरीके से एक्टिविटी को संभाल पाता है.

एक्सपर्ट का मानना है कि आज की व्यस्त जिंदगी में हर किसी के लिए रोज एक्सरसाइज करना संभव नहीं होता. ऐसे में हफ्ते में 1-2 दिन भी अगर सही तरीके से एक्टिव रहा जाए, तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर दिन घंटों पसीना बहाएं. अगर आप समझदारी से प्लान बनाकर हफ्ते में दो दिन भी एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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