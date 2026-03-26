हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeekend Warrior Exercise: हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं हेल्दी, जानें बेहद आसान तरीके

Weekend Warrior Exercise: हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं हेल्दी, जानें बेहद आसान तरीके

Workout Plan For Beginners: हफ्ते में सिर्फ दो दिन सही तरीके से एक्सरसाइज करके भी आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं. चलिए बताते हैं कैसे.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Mar 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

Is Exercising Twice A Week Enough To Stay Healthy: अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाते और हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही समय निकाल पाते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है. नई रिसर्च बताती है कि हफ्ते में सिर्फ दो दिन सही तरीके से एक्सरसाइज करके भी आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं. दरअसल, इसे "वीकेंड वॉरियर" स्टाइल कहा जाता है, जहां लोग हफ्ते के बाकी दिनों में व्यस्त रहने के कारण सिर्फ एक या दो दिन जमकर एक्सरसाइज करते हैं. स्टडी के मुताबिक, अगर आप हफ्ते में कुल मिलाकर 150 मिनट की मॉडरेट या तेज एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो यह रोज थोड़ा-थोड़ा करने जितना ही फायदेमंद हो सकता है. 

क्या निकला स्टडी में?

Journal of the American Heart Association Study में पब्लिश रिसर्च में 93 हजार से ज्यादा लोगों के डेटा का एनालिसिस किया गया और पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 1 से 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज, कैंसर और अन्य कारणों से मौत का खतरा काफी कम हो जाता है. खास बात यह है कि यह फायदा उन लोगों जितना ही देखा गया, जो पूरे हफ्ते एक्सरसाइज को फैलाकर करते हैं. अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो जरूरी यह नहीं है कि आप हर दिन जिम जाएं, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि आप हफ्ते भर में पर्याप्त एक्टिविटी पूरी करें. इसमें सिर्फ जॉगिंग या जिम ही नहीं, बल्कि तेज चलना, साइकिल चलाना, घर के काम करना या गार्डनिंग भी शामिल हो सकती है, बशर्ते आपकी एक्टिविटी की तीव्रता ठीक हो.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

अगर आप इस तरीके को अपनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे वीकेंड पर 60-75 मिनट का कार्डियो सेशन करें, जिसमें वॉकिंग, रनिंग या साइक्लिंग शामिल हो सकती है. इसके साथ हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जोड़ सकते हैं. हालांकि, एक साथ ज्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर पर दबाव भी पड़ सकता है. इसलिए शुरुआत धीरे-धीरे करें और एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप जरूर करें. इससे चोट लगने का खतरा कम होता है और शरीर बेहतर तरीके से एक्टिविटी को संभाल पाता है.

एक्सपर्ट का मानना है कि आज की व्यस्त जिंदगी में हर किसी के लिए रोज एक्सरसाइज करना संभव नहीं होता. ऐसे में हफ्ते में 1-2 दिन भी अगर सही तरीके से एक्टिव रहा जाए, तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर दिन घंटों पसीना बहाएं. अगर आप समझदारी से प्लान बनाकर हफ्ते में दो दिन भी एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें -Vitamin Side Effects: सावधान! बिना डॉक्टरी सलाह के यह विटामिन लेना पड़ सकता है भारी, जा सकती है आंखों की रोशनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Weekend Warrior Exercise Exercise Twice A Week Stay Healthy With Less Exercise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Weekend Warrior Exercise: हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं हेल्दी, जानें बेहद आसान तरीके
हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं हेल्दी, जानें बेहद आसान तरीके
हेल्थ
Anal Cancer Symptoms: टॉयलेट में आता है खून तो सिर्फ पाइल्स नहीं हो सकता है एनल कैंसर, जानें कितना खतरनाक?
टॉयलेट में आता है खून तो सिर्फ पाइल्स नहीं हो सकता है एनल कैंसर, जानें कितना खतरनाक?
हेल्थ
Signs Of Nerve Weakness: शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
हेल्थ
Tuberculosis In Women: महिलाओं में साइलेंट किलर क्यों बन रहा टीबी, जानें यह बीमारी कितनी खतरनाक?
महिलाओं में साइलेंट किलर क्यों बन रहा टीबी, जानें यह बीमारी कितनी खतरनाक?
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश: LPG संकट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'लकड़ी तैयार रखो, हमने भी मिट्टी के चूल्हे...'
उत्तर प्रदेश: LPG संकट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'लकड़ी तैयार रखो, हमने भी मिट्टी के चूल्हे...'
विश्व
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
विश्व
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
हेल्थ
Signs Of Nerve Weakness: शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
शरीर में दिख रहे ये संकेत तो समझ लें कमजोर हो रही हैं नसें, लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
ट्रेंडिंग
Vande Bharat Video Viral: दही में रेंगते मिले कीड़े... वंदे भारत में घटिया खाने का वीडियो हो रहा वायरल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
दही में रेंगते मिले कीड़े... वंदे भारत में घटिया खाने का वीडियो हो रहा वायरल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget