हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCoffee Side Effects: मेनोपॉज के बाद भूलकर भी न पीना कॉफी, हो सकती हैं ये बड़ी दिक्कत

Coffee Side Effects: मेनोपॉज के बाद भूलकर भी न पीना कॉफी, हो सकती हैं ये बड़ी दिक्कत

मेनोपॉज के समय कॉफी पीना सही है या नहीं, यह सवाल हर महिला के मन में आता है. कॉफी में मौजूद कैफ़ीन से मूड में सुधार होता है, लेकिन अधिक सेवन करने से नींद की और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

मेनोपॉज हर महिला को होने वाली समस्या है, जिसमें मासिक धर्म या पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं. जब किसी महिला को लगातार 12 महीने या उससे ज्यादा दिनों तक पीरियड्स यानी मासिक धर्म नहीं आते, तो मेनोपॉज मान लिया जाता है. यह समस्या महिलाओं में 45 से 55 साल की उम्र के बीच आती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि महिलाओं के शरीर में होने वाला प्राकृतिक हार्मोनल बदलाव है. इसमें महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं, जिससे शरीर में काफी सारे बदलाव और परेशानियां आती हैं, जैसे हड्डियों का कमजोर होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थकावट, नींद कम आना और यहां तक कि मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं शामिल हैं.

मेनोपॉज के दौरान कॉफी पीना

इस दौरान कई महिलाएं ज्यादा मात्रा में कॉफी का सेवन करना शुरू कर देती हैं, लेकिन क्या मेनोपॉज के दौरान कॉफी पीना लाभदायक है या इससे नुकसान हो सकता है.

मेनोपॉज में कॉफी के फायदे

एक्सपर्ट्स की मानें तो मेनोपॉज के समय कॉफी का सेवन करने से कुछ लक्षणों में राहत मिल सकती है. अक्सर मेनोपॉज के समय महिलाओं के मूड में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और थकावट देखने को मिलती है, जो मेनोपॉज के स्वाभाविक लक्षणों में से एक है. अगर महिलाएं इस दौरान सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करती हैं, तो थकान और चिड़चिड़ापन कम होता है, माइंड रिलेक्स होता है और मूड भी फ्रेश होता है.

कॉफी में मौजूद कैफीन हमारे दिमाग को अलर्ट रखता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और भूलने की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलती है. कॉफी के सीमित मात्रा से हमारे कॉग्निटिव फंक्शन पर अच्छा असर पड़ता है.

हड्डियों पर कॉफी का असर

मेनोपॉज के समय सबसे बड़े लक्षणों में से एक है हड्डियों का कमजोर होना. अगर कोई महिला ज्यादा कॉफी का सेवन करती है, तो हड्डियों की मजबूती पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे कई तरह की हड्डियों से संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है.

नींद और मूड पर असर

मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग होना आम बात है, लेकिन कैफीन के बड़ी मात्रा में सेवन करने से नींद पर गलत असर पड़ता है, जो अनिद्रा या इंसोम्निया को बढ़ा सकता है.

हॉट फ्लैशेस और घबराहट

कॉफी में मौजूद कैफीन महिलाओं में हॉट फ्लैशेस और तेज पसीना आने की दिक्कत भी होती है, जिससे दिल की धड़कन अचानक तेज होना, घबराहट और बेचैनी जैसी दिक्कतें शामिल हैं.

पेट से जुड़ी समस्याएं

अगर कोई भी महिला ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करती है, तो पेट संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है, जिसमें अपच, पेट में दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं शामिल हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

कैफीन के अत्यधिक सेवन से चिंता, एंग्जायटी और घबराहट जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो आपके दिमागी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं.

यह भी पढ़ें: Morning Dreams: सुबह के सपने में ये 5 चीजें दिख जाए तो समझ लें लॉटरी लगने वाली है

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Dec 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
Menopause Women Health Coffee During Menopause Menopause Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement

वीडियोज

Defence Production Record High कौनसा Stock देगा सबसे ज़्यादा Return? | Paisa Live
Parliament Winter Session: नए बिल पर ये क्या बोल गई Priyanka Gandhi... | Viksit Bharat
National Herald Case Update: राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चार्जशीट पर कोर्ट ने ED से कही ये बात
Vipin Sharma की Untold Journey: Vinod Khanna से Inspired Dream, NSD–Canada Struggle, Taare Zameen Par की पहचान और Typecasting से Reinvention तक
National Herald केस में Sonia और Rahul Gandhi को बड़ी राहत, चार्जशीट पर संज्ञान से कोर्ट का इनकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
बॉलीवुड
'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?
'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?
जनरल नॉलेज
SIR List 2025 West Bengal: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस ने बनाई दूरी! अब शरद पवार की पार्टी ने साफ किया रुख
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस ने बनाई दूरी! अब शरद पवार की पार्टी ने साफ किया रुख
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget