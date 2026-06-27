हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAdult Autism Diagnosis: बड़े होने पर क्यों सामने आ रहा है ऑटिज्म का सच? डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

Adult Autism Diagnosis: बड़े होने पर क्यों सामने आ रहा है ऑटिज्म का सच? डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

Mental Health And Autism: पहले ऑटिज्म की एक तय छवि थी कि एक छोटा बच्चा जिसे बोलने या सामाजिक व्यवहार में दिक्कत हो. जो लोग इस दायरे में फिट नहीं बैठते थे, वे अक्सर नजरअंदाज हो जाते थे.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 27 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

Why Autism Is Diagnosed Late In Adults: आज पहले के मुकाबले ज्यादा वयस्कों में ऑटिज्म की पहचान हो रही है. लंबे समय तक कई लोग एक सवाल के साथ जीते रहे क्यों जिंदगी हमेशा थोड़ी अलग, थोड़ी असामान्य महसूस होती है? अब जाकर बहुतों को इसका जवाब मिल रहा है. जिसे कभी सिर्फ बचपन की स्थिति माना जाता था, वह अब बड़े लोगों में भी तेजी से पहचाना जा रहा है. यह अचानक बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि समझ और जागरूकता में आए बदलाव का असर है. डॉ. सोनाली चतुर्वेदी, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, अरीते हॉस्पिटल्स बताती हैं कि "पिछले कुछ सालों में वयस्कों में ऑटिज्म की पहचान तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अब लोग इसे बेहतर समझने लगे हैं."

पहले ऑटिज्म की अलग पहचान थी

पहले ऑटिज्म की एक तय छवि थी कि एक छोटा बच्चा जिसे बोलने या सामाजिक व्यवहार में दिक्कत हो. जो लोग इस दायरे में फिट नहीं बैठते थे, वे अक्सर नजरअंदाज हो जाते थे. शांत स्वभाव, ज्यादा सोचने की आदत या अकेले रहना, इन्हें सामान्य व्यवहार मान लिया जाता था, जबकि ये संकेत हो सकते थे.  कई लोग बचपन से ही खुद को ढालना सीख लेते हैं. दूसरों को देखकर व्यवहार अपनाना, बातचीत के तरीके याद करना. इसे मास्किंग कहा जाता है. यह बाहर से सब सामान्य दिखाता है, लेकिन अंदर से थकान और बेचैनी बढ़ती रहती है.  डॉ. चतुर्वेदी ने TOI को बताया कि "मास्किंग के कारण पहचान में देर हो जाती है, यहां तक कि खुद व्यक्ति को भी समझ नहीं आता." 

इलाज के दौरान क्या रखें ध्यान?

अक्सर सही पहचान से पहले लोग दूसरी समस्याओं के लिए इलाज कराते रहते हैं कि जैसे चिंता, अवसाद या व्यक्तित्व से जुड़ी दिक्कतें.  कुछ राहत मिलती है, लेकिन पूरी तस्वीर साफ नहीं होती. डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार कि कई लोग बार-बार इलाज लेते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा है, जब तक असली कारण सामने नहीं आता."  एक अहम पहलू यह भी है कि महिलाओं में यह पहचान और भी देर से होती है. पहले ज्यादातर रिसर्च पुरुषों पर आधारित थी, इसलिए महिलाओं में दिखने वाले संकेत नजरअंदाज हो गए. उन्हें अक्सर ज्यादा भावुक या ज्यादा सोचने वाला कहकर टाल दिया गया.

इसे भी पढ़ें-Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

बातचीत ने समझ बढ़ाई

अब हालात बदल रहे हैं. सोशल मीडिया, लोगों के अनुभव और खुली बातचीत ने समझ बढ़ाई है. कई बार किसी और की कहानी सुनकर लोग खुद को पहचान पाते हैं. डॉ. चतुर्वेदी कहती हैं कि "कई वयस्कों के लिए यह पल तब आता है, जब वे किसी और के अनुभव में खुद को देखते हैं." जिन्हें बाद में पहचान मिलती है, उनके लिए यह बदलाव डर नहीं बल्कि राहत लेकर आता है. यह उनकी पहचान नहीं बदलता, बल्कि यह समझ देता है कि वे हमेशा ऐसे ही थे. बचपन की यादें, रिश्ते और कामकाजी जीवन, सब कुछ एक नई नजर से समझ आने लगता है.

इसे भी पढ़ें- Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Autism Awareness Adult Autism Diagnosis Autism In Adults
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Adult Autism Diagnosis: बड़े होने पर क्यों सामने आ रहा है ऑटिज्म का सच? डॉक्टर से जानें इसके लक्षण
बड़े होने पर क्यों सामने आ रहा है ऑटिज्म का सच? डॉक्टर से जानें इसके लक्षण
हेल्थ
Women Bone Health After 35: 35 के बाद महिलाओं की हड्डियां क्यों होने लगती हैं खोखली? जानें इसके लक्षण
35 के बाद महिलाओं की हड्डियां क्यों होने लगती हैं खोखली? जानें इसके लक्षण
हेल्थ
Oral Cancer: युवाओं में तेजी से बढ़ रहा ओरल कैंसर का खतरा, तंबाकू-वेपिंग बन रहे जानलेवा, जानें लक्षण
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा ओरल कैंसर का खतरा, तंबाकू-वेपिंग बन रहे जानलेवा, जानें लक्षण
हेल्थ
Osteoporosis In Men: पीठ दर्द से लेकर मामूली चोट तक, पुरुषों की हड्डियों को चुपचाप खोखला बना रही यह खतरनाक बीमारी
पीठ दर्द से लेकर मामूली चोट तक, पुरुषों की हड्डियों को चुपचाप खोखला बना रही यह खतरनाक बीमारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलने वाला है मौसम, अयोध्या-वाराणसी समेत 31 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
यूपी में बदलने वाला है मौसम, अयोध्या-वाराणसी समेत 31 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
India vs Ireland: दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget