Karwa Chauth 2025: पूरे देश में करवाचौथ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. यह पर्व इस बार कल यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं. दरअसल, करवाचौथ सिर्फ उपवास का दिन नहीं होता है, बल्कि यह पति-पत्नी के रिश्ते में स्नेह और मर्यादा का प्रतीक भी माना जाता है.

पूरे दिन उपवास रखने के बाद महिलाएं शाम को चांद देखकर व्रत खोलती हैं. एक्सपर्ट्स महिलाओं को शाम में करवाचौथ का व्रत खोलने के बाद कुछ हल्का-फुल्का खाने की सलाह देते हैं. वहीं व्रत से पहले सरगी में भी एक्सपर्ट्स महिलाओं को हेल्दी चीजें खाने की सलाह देते हैं जिससे पूरे दिन व्रत में कोई दिक्कत न आए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाएं करवाचौथ के दिन क्या खाएं-क्या नहीं और महिलाएं करवाचौथ हेल्दी थाली के ल‍िए क्‍या आइड‍िया अपना सकती है.

सरगी में क्या करें शामिल

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि करवाचौथ का व्रत शुरू होने से पहले सरगी में ऐसे फूड शामिल करने चाहिए जो ऊर्जा और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करते हैं.

कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना- आप करवाचौथ की सरगी में पराठा, डोसा या चीला शामिल कर सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. इन्‍हें खाने से आप भूख से होने वाली ब्‍लाेटि‍ंंग और गैस जैसी समस्‍याओं से बच सकते हैं.

आप करवाचौथ की सरगी में पराठा, डोसा या चीला शामिल कर सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. इन्‍हें खाने से आप भूख से होने वाली ब्‍लाेटि‍ंंग और गैस जैसी समस्‍याओं से बच सकते हैं. दूध से बनी हुई मिठाइयां- दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयां या फेनी भी आप सरगी में शामिल कर सकते हैं.

दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयां या फेनी भी आप सरगी में शामिल कर सकते हैं. ताजा फल और सब्‍ज‍ियां- ताजा फल और सब्जियां खासकर अनार, संतरा, पाइनएप्पल को भी सरगी में शामिल करना चाहिए.

ताजा फल और सब्जियां खासकर अनार, संतरा, पाइनएप्पल को भी सरगी में शामिल करना चाहिए. ड्राइफ्रूट्स- भीगे हुए मेवे, बादाम, अखरोट, किशमिश के साथ नारियल पानी को भी सरगी में शामिल किया जा सकता है जो शरीर को हाइड्रेट रखेगा और पूरे दिन मिनरल बैलेंस बनाए रखेगा.

व्रत खोलने के बाद क्या खाएं

मीठा- एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करवाचौथ का व्रत खोलते ही भारी खाना खाने से बचना चाहिए. वहीं व्रत हमेशा मीठे के साथ खोलना चाहिए. ऐसे में आप कुछ मिठाई या खीर खा सकते हैं. यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और पेट का हल्का बनाए रखते हैं.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करवाचौथ का व्रत खोलते ही भारी खाना खाने से बचना चाहिए. वहीं व्रत हमेशा मीठे के साथ खोलना चाहिए. ऐसे में आप कुछ मिठाई या खीर खा सकते हैं. यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और पेट का हल्का बनाए रखते हैं. नारियल पानी- निर्जला व्रत के बाद ताजगी और हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए नारियल पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो शरीर का मिनरल बैलेंस बनाए रखते हैं.

निर्जला व्रत के बाद ताजगी और हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए नारियल पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो शरीर का मिनरल बैलेंस बनाए रखते हैं. हल्का खाना- व्रत तोड़ने के बाद हल्का खाना जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, सब्जियों का उपमा और फ्रूट सलाद जैसा हल्का खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है. यह पाचन के लिए आसान और ऊर्जा देने वाला होता है.

व्रत तोड़ने के बाद क्या न खाएं

करवाचौथ का व्रत तोड़ने के बाद एक्सपर्ट्स ऑयली और तला हुआ खाना खाने से परहेज करने के लिए कहते हैं. क्योंकि यह खाना पेट संबंधित दिक्कतें कर सकता है. इसके अलावा फास्ट फूड जैसे समोसा, बर्गर और पिज्जा से भी बचना चाहिए क्योंकि यह पेट पर भारी पड़ सकते हैं. इसके अलावा व्रत के बाद नॉनवेज से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है.

