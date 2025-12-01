हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थOccupational Liver Disease: इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब

Occupational Liver Disease: इन चार नौकरियों को करने से जल्दी खराब हो जाता है लिवर, आज से ही ढूंढना शुरू कर दें नई जॉब

Harmful Jobs for Liver Health: बदलती लाइफस्टाइल के चलते हमारे शरीर पर काफी प्रभाव पड़ रहा है. चलिए आपको उन नौकरियों के बारे में बताते हैं कि जिससे लिवर खराब होने का खतरा बना रहता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Signs Your Job May Be Harming Your Liver: इंसान दिन-रात ऑफिस में जी-तोड़ मेहनत करता है, ताकि वह एक अच्छी लाइफ मजे से जी सके. लेकिन क्या हो, अगर आपको पता चले कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, उससे आपका लिवर खराब हो रहा है. दरअसल, ये नौकरियां सीधे तौर पर आपके लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार करते हैं, तो कुछ दिक्कत आपको नजर आने लगती है, जिनमें लिवर की दिक्कत भी शामिल हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि वे नौकरियां कौन-कौन सी हैं.

पूरे समय बैठकर की जाने वाली नौकरियां

इसमें पहले नम्बर पर वे नौकरियां आती हैं, जिनमें लोगों को पूरे दिन बैठकर काम करना होता है. जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी (2017) की एक बड़ी स्टडी बताती है कि जो लोग घंटों बैठे रहते हैं, उनमें फैटी लिवर का खतरा ढाई गुना बढ़ जाता है. अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जर्नल (2015) में भी पाया गया कि दफ्तर और कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों में लिवर के एंज़ाइम लगातार बढ़े हुए मिलते हैं. जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है, तो ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है. धीरे-धीरे वसा जमा होने लगती है और लिवर दबाव में आने लगता है.

केमिकल वाली नौकरी

बैठकर काम करने के बाद दूसरे नम्बर पर अगर कोई नौकरी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो वह है केमिकल्स के संपर्क वाली नौकरियां. फैक्ट्री, पेंट, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, क्लीनिंग एजेंट या किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थों के बीच काम करने वाले लोग लगातार खतरे में रहते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि कई केमिकल सीधे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं.

रात की शिफ्ट वाली नौकरियां

रात में काम करने से शरीर की नेचुरल सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल (2018) की रिसर्च कहती है कि रात की शिफ्ट में काम करने वालों में लिवर में चर्बी तेजी से बढ़ती है. रात में जागने से लिवर की नेचुरल मरम्मत रुक जाती है, जिससे वह समय से पहले कमजोर होने लगता है.

तनाव वाली नौकरियां

इंसान सुकून वाली नौकरी करना चाहता है, लेकिन उसको यह काफी कम नौकरियों में मिल पाती है. ड्राइवर, कॉल सेंटर, डिलीवरी, पुलिस, सुरक्षा गार्ड जैसे तमाम नौकरियों में रोज भारी तनाव रहता है. अमेरिकन लिवर फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि लगातार तनाव होने पर शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है, जो लिवर में सूजन और फैट जमा करने लगता है. इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम तनाव लें, नौकरी को नौकरी की तरह करें.

Fatty Liver: फैटी लिवर पेट में क्यों देता है तकलीफ? जानें शुरुआती संकेत और बचाव के तरीके

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 01 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Jobs That Damage Liver Liver Disease Risk Jobs Fatty Liver Risk Occupations
