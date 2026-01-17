हाइजीन के लिए प्यूबिक हेयर हटाना जरूरी या नहीं? डॉक्टर्स से समझें काम की बात

आज के समय में लोग अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो गए हैं. नहाना, साफ कपड़े पहनना, स्किन केयर करना, ये सब अब हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुके हैं. लेकिन जब बात प्राइवेट पार्ट्स की साफ-सफाई की आती है, तो यहां जानकारी से ज्यादा भ्रम देखने को मिलता है.

सोशल मीडिया, विज्ञापनों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारण लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि प्यूबिक हेयर यानी गुप्तांग के बाल गंदे होते हैं और इन्हें हटाना ही क्लीन और हाइजीनिक माना जाता है. कई कंपनियां तो सीधे-सीधे यह दावा करती हैं कि अगर आपने प्यूबिक हेयर नहीं हटाए, तो इंफेक्शन हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई प्यूबिक हेयर गंदे होते हैं, क्या इन्हें हटाने से इंफेक्शन कम होता है या बढ़ता है. तो आइए जानते हैं कि हाइजीन के लिए प्यूबिक हेयर हटाना जरूरी या नहीं.

प्यूबिक हेयर क्यों होते हैं?

डॉक्टरों के अनुसार, प्यूबिक हेयर भी शरीर की एक नेचुरल सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं. ये बैक्टीरिया, धूल और गंदगी को अंदर जाने से रोकते हैं. वेजाइना और प्राइवेट पार्ट्स को इंफेक्शन से बचाते हैं. स्किन को आपसी घर्षण (friction) से बचाते हैं. टाइट कपड़े पहनने या फिजिकल इंटिमेसी के दौरान स्किन को सुरक्षा देते हैं. प्राइवेट एरिया का तापमान संतुलित बनाए रखते हैं यानी प्यूबिक हेयर हमारी बॉडी की पहली सुरक्षा ढाल (First Line of Defense) होते हैं.

हाइजीन के लिए प्यूबिक हेयर हटाना जरूरी या नहीं

डॉक्टरों की साफ राय है कि प्यूबिक हेयर को पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है. हाइजीन का मतलब सिर्फ बाल हटाना नहीं होता, बल्कि उस एरिया को साफ और सूखा रखना ज्यादा जरूरी होता है. अगर प्यूबिक हेयर बहुत ज्यादा लंबे हो गए हों, पसीना ज्यादा जमा हो रहा हो, खुजली या बदबू महसूस हो रही हो तो ऐसे में हल्का ट्रिम करना बेहतर ऑप्शन है.

पूरी तरह बाल हटाने से क्या नुकसान हो सकता है?

कई लोग रेजर, वैक्स, हेयर रिमूवल क्रीम या केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जो इस सेंसिटिव एरिया के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इससे स्किन कट या छोटे घाव, खुजली और जलन, रैशेज और एलर्जी, फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन, वेजाइनल इंफेक्शन का खतरा, छोटे-छोटे कट्स के जरिए बैक्टीरिया आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

अगर बाल हटाने हों तो सुरक्षित तरीका क्या है?

अगर आप प्यूबिक हेयर हटाना चाहते हैं, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि पहले बालों को हल्का ट्रिम करें, सेफ्टी ट्रिमर या क्लिपर का यूज करें, रेजर और केमिकल क्रीम से बचें, शेविंग से पहले गुनगुने पानी से नहाएं, बाद में हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं, जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें किसी भी तरीके से बाल हटाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

