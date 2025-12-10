2025 में भारत के लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा किन बीमारियों को किया सर्च? देखें पूरी लिस्ट

भारतीयों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेने के लिए गूगल पहला भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका है. हल्का सिरदर्द हो या तेज बुखार, हाथ-पैर सुन्न पड़ना हो या पेट में अचानक दर्द, ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले इंटरनेट पर खोज कर यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके शरीर में क्या गड़बड़ हो रही है. पूरे साल के गूगल ट्रेंड्स यह दिखाते हैं कि भारतीय यूज़र्स किन स्वास्थ्य लक्षणों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी ढूंढते हैं और इन लक्षणों के पीछे कौन से संभावित कारण हो सकते हैं.

बुखार

बुखार 2025 में भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा गूगल किया गया लक्षण है. आमतौर पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी मुख्य वजह शरीर के सामान्य तापमान (लगभग 98.6°F) से ऊपर होना है. यह अक्सर संक्रमण या किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की प्रतिक्रिया होती है.

सिरदर्द

सिरदर्द भी भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लक्षणों में से एक है. यह आम परेशानी है, लेकिन अगर बढ़ता जाए तो गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे माइग्रेन होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

खांसी

खांसी भारत में सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले लक्षणों में से एक है. यह हल्की एलर्जी से लेकर गंभीर फेफड़ों की बीमारी तक का संकेत हो सकती है. मौसम बदलने, प्रदूषण बढ़ने, सर्दी-ज़ुकाम, धूल-मिट्टी या वायरल संक्रमण के कारण खांसी शुरू हो सकती है.

गले में खराश

गले में खराश भारत में सबसे आम और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लक्षणों में से एक है. यह प्रदूषण, वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, एसिडिटी (GERD), टॉन्सिलाइटिस या आवाज़ के अधिक उपयोग के कारण भी हो सकती है.

शरीर में दर्द

शरीर में दर्द अब भारत में बेहद आम समस्या बन गया है. पहले यह समस्या बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह युवा और यहां तक कि बच्चों में भी बढ़ रही है. अगर कई दिनों से शरीर या जोड़ों में दर्द बना हुआ है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

सीने में दर्द

सीने में दर्द भारत में सबसे चिंताजनक लक्षणों में से एक है. अक्सर देखा जाता है कि सीने में दर्द के तुरंत बाद लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है. इसी कारण लोग इसे सबसे ज्यादा गूगल करते हैं. हालांकि कई बार यह दर्द सिर्फ गैस, एसिडिटी, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव के कारण भी हो सकता है.

उल्टी

उल्टी ऐसा लक्षण है जिसे भारत में बहुत लोग गूगल करते हैं, क्योंकि यह साधारण बदहज़मी से लेकर गंभीर फूड पॉइज़निंग तक किसी भी कारण से हो सकती है. समय पर इलाज करना जरूरी है.

बाल झड़ना

बाल झड़ना 2025 में भारतीयों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. इसके कारणों में अनुवांशिक कारण, सिर के संक्रमण, हार्मोन में बदलाव, ज्यादा तनाव और थायरॉइड.

यह भी पढ़ें: महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator