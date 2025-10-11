सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान

हमारे देश में पूजा-पाठ को लेकर बहुत महत्व माना जाता है. वहीं पूजा-पाठ और घर की खुशबू के लिए रोजाना लगभग हर घर में धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है. लेकिन कई लोग नहीं जानते कि रोजाना अगरबत्ती जलाने से फेफड़ों और सेहत पर खतरनाक असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि‍ अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिगरेट से भी ज्यादा अगरबत्ती का धुआं कैसे खतरनाक है और यह फेफड़ों को किस तरह से नुकसान पहुंचता है.

अगरबत्ती का दुआ कैसे हैं खतरनाक?

दरअसल, रोजाना अगरबत्ती जलाने से पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे छोटे कण और VOCs निकलते हैं. यह कण फेफड़ों में जमा होकर सूजन, एलर्जी और सांस की समस्या बढ़ा सकते हैं. खासकर अगर कमरे में हवा नहीं होती है तो यह धुंआ घर के अंदर जम जाता है. एक इंटरनेशनल रिसर्च के अनुसार अगरबत्ती जलाने से घर के अंदर पीएम 2.5 का लेवल सुरक्षित सीमा से ऊपर पहुंच सकता है. इसका लंबे समय तक इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस अस्थमा, सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसे गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है.

अगरबत्ती का धुआं शरीर के क‍िन ह‍िस्‍सों को पहुंचता है नुकसान?

अगरबत्ती के धुएं से आंख, नाक और गले में जलन हो सकती है. इसके अलावा इससे एलर्जी और साइनस की समस्याएं भी बढ़ सकती है. साथ ही अगरबत्ती के धुएं से सांस लेने में तकलीफ और खांसी की समस्या भी बढ़ती जाती है. वहीं अगरबत्ती का धुआं फेफड़ों में छोटे एल्विओलाई को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगरबत्ती के धुंए में बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड और पीएम 2.5 जैसे हानिकारक केमिकल होते हैं. यह वहीं तत्व होते हैं जो सिगरेट में पाए जाते हैं जो फेफड़े और ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं ‌‌.

अगरबत्ती के धुएं से कैसे करें फेफड़े का बचाव?

अगरबत्ती के धुएं से फेफड़ों को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब भी आप कमरे में या मंदिर में अगरबत्ती जलाए तो घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, ताकि धुंआ बाहर निकल सके. इसके अलावा अगरबत्ती जलाने के साथ ही पंख को भी ऑन कर दें. वहीं कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप अगरबत्ती जलाना बंद भी कर सकते हैं. अगरबत्ती की जगह आप देसी घी का दीपक या नेचुरल एसेंशियल ऑयल वाले डिफ्यूजर जला सकते हैं, जिससे घर में खुशबू भी बनी रहेगी और यह सेहत के लिए भी सुरक्षित रहेगा.

