पेनकिलर खाते ही कैसे खत्म हो जाता है दर्द, कितनी तेजी से काम करती है यह दवा?

Why Pain Goes Away After Taking A Painkiller: दर्द हमारे शरीर का एक जरूरी सिग्नल है, जो हमें किसी चोट या अंदरूनी समस्या के बारे में चेतावनी देता है. लेकिन जब यही दर्द ज्यादा तेज या लगातार बना रहता है, तो इसे कम करने के लिए लोग सबसे पहले पेनकिलर का सहारा लेते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर पेनकिलर खाते ही दर्द कैसे कम होने लगता है और यह दवा कितनी तेजी से असर करती है.

क्या करता है पेनकिलर?

न्यूरोलॉजिस्ट Rebecca Seal और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट प्रोफेसर Benedict Alter जिन्होंने पेन के बारे में स्टडी किया था, उनके अनुसार दर्द सीधे उस जगह से नहीं आता जहां चोट लगी होती है, बल्कि शरीर के विशेष नर्व सेल्स चोट या सूजन को महसूस करके दिमाग तक सिग्नल भेजते हैं. दिमाग इन सिग्नल्स को दर्द के रूप में समझता है. यही वजह है कि पेनकिलर का काम दर्द की जड़ पर नहीं, बल्कि इन सिग्नल्स को रोकने पर होता है.

कैसे काम करता है पेनकिलर?

जब आप पेनकिलर लेते हैं, तो दवा पेट में घुलकर खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती है. आमतौर पर कुछ मिनट के भीतर इसका असर शुरू हो जाता है, जबकि कुछ दवाएं एक घंटे तक का समय ले सकती हैं. ये दवाएं शरीर में बनने वाले उन केमिकल्स को कम करती हैं, जो सूजन और दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं. उदाहरण के तौर पर, इबुप्रोफेन और एस्पिरिन जैसी दवाएं COX एंजाइम को ब्लॉक करके दर्द के सिग्नल को कमजोर कर देती हैं.

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सीधे नर्व सिस्टम पर असर

कुछ पेनकिलर सीधे नर्व सिस्टम पर असर डालते हैं और दिमाग तक पहुंचने वाले दर्द के सिग्नल को धीमा कर देते हैं, जबकि कुछ दवाएं शरीर में मौजूद प्राकृतिक एंडॉर्फिन सिस्टम को सक्रिय कर देती हैं, जिससे दर्द कम महसूस होता है. यही कारण है कि अलग-अलग तरह के दर्द के लिए अलग-अलग दवाएं दी जाती हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर पेनकिलर हर तरह के दर्द पर एक जैसा असर नहीं करता. दर्द के कई रास्ते और कारण होते हैं, इसलिए दवाओं का असर भी अलग-अलग हो सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि पेनकिलर तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल साइड इफेक्ट्स भी पैदा कर सकता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने से बचना चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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