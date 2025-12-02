किन तरीकों से रख सकते हैं अपने दिल को सुरक्षित? आप भी जान लें ये बेहद काम के टिप्स

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ठंड बढ़ने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है. यही वजह है कि हर साल ठंड के दिनों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है. वहीं सबसे चिंताजनक बातें यह मानी जाती है कि यह खतरा सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी तेजी से बढ़ रहा है. गलत लाइफस्टाइल, ठंड में कम एक्टिविटी और शरीर में अचानक बदलाव दिल पर बुरा असर डालते हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स बार-बार सलाह देते हैं कि सर्दियों में दिल की सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किन तरीकों से आप दिल को सुरक्षित रख सकते हैं?

गर्म कपड़े पहनें

सर्दियों में खुद को ठंड से बचाना सबसे जरूरी होता है. इसके लिए गर्म कपड़े पहनने से शरीर का तापमान सामान्य रहता है और खून की नलियां सही तरीके से काम करती रहती है. वहीं ऊनी स्वेटर, मफलर, जैकेट और टोपी पहनने से दिल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और शरीर ठंड से सुरक्षित रहता है.

गर्म चीजों का सेवन करें

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाय, कॉफी और अदरक वाली चाय जैसी गर्म चीजें शरीर को अंदरूनी गर्माहट देती है. इससे खून का बहाव बेहतर होता है और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है. अदरक वाली चाय में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण खून की नलियों को खोलने में मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं.

खानपान पर दें ध्यान

सर्दियों में पौष्टिक खाना खाना भी बहुत जरूरी होता है. ऐसे में हरी सब्जियां फल और सूखे मेवे भी शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स देते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और दिल हेल्दी रहता है. विटामिन से भरपूर खाना खून की नलियों को भी हेल्दी रखता है और दिल पर दबाव कम करता है.

नियमित एक्सरसाइज करें

ठंड के मौसम में लोग अक्सर सुस्त हो जाते हैं लेकिन रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद मानी जाती है. टहलने, योग, स्ट्रेचिंग या हल्के वर्कआउट से दिल मजबूत रहता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. इससे वजन बढ़ाने का खतरा भी कम होता है जो हार्ट अटैक का बड़ा कारण है.

धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं

सिगरेट और शराब दिल के लिए बहुत नुकसानदायक माने जाते हैं. धूम्रपान से खून की नलियां सक्रिय होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. वहीं शराब का ज्यादा सेवन भी दिल पर भारी पड़ता है इन आदतों को छोड़कर दिल को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है.

