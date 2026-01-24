हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देसी खाना तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का क्या, यहां जानें आपकी थाली कितनी ताकतवर?

देसी खाना तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का क्या, यहां जानें आपकी थाली कितनी ताकतवर?

अगर आपकी डाइट सही और संतुलित है, तो देसी खाने से ही शरीर को भरपूर प्रोटीन, एनर्जी और ताकत मिल सकती है. थाली में दाल-चावल, रोटी-सब्जी, दही या पनीर शामिल है, तो समझ लीजिए आपकी डाइट संतुलित है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Jan 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल फिटनेस का मतलब सिर्फ पतली कमर या उभरी हुई मसल्स नहीं रह गया है, बल्कि हेल्दी और एनर्जेटिक रहना भी उतना ही जरूरी हो गया है. इसी चाह में जिम जाने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और उनके साथ बढ़ा है प्रोटीन पाउडर, शेक और सप्लीमेंट्स का ट्रेंड. कई लोग महीने के हजारों रुपये सिर्फ सप्लीमेंट्स पर खर्च कर देते हैं, यह सोचकर कि बिना इनके मसल्स नहीं बन सकतीं. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अच्छी बॉडी और ताकत पाने के लिए महंगे प्रोटीन पाउडर जरूरी हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आपकी डाइट सही और संतुलित है तो देसी खाने से ही शरीर को भरपूर प्रोटीन, एनर्जी और ताकत मिल सकती है. 

बाजार में मिलने वाले कई प्रोटीन पाउडर तुरंत एनर्जी तो देते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके ज्यादा सेवन से लिवर और किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके अलावा ये काफी महंगे भी होते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई सस्ता, सुरक्षित और नेचुरल ऑप्शन मौजूद है. तो आइए जानते हैं कि आपकी थाली कितनी ताकतवर है. इसमें देसी खाने के साथ प्रोटीन है या नहीं.  

आपकी थाली कितनी ताकतवर है

क्या आपने कभी सोचा है कि रोज आपकी प्लेट में जो खाना होता है, वही आपकी असली ताकत बनता है. आज के समय में लोग फिट रहने के लिए महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, जबकि असली सेहत और ताकत तो हमारी देसी थाली में ही छुपी हुई है. दाल, चना, राजमा, सब्जियां, अनाज और दूध से बने खाद्य पदार्थ, ये सभी मिलकर शरीर को जरूरी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स देते हैं.  यही पोषक तत्व मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं.

अगर आपकी थाली में दाल-चावल, रोटी-सब्जी, दही या पनीर शामिल है, तो समझ लीजिए आपकी डाइट संतुलित है. खासकर बीन्स जैसे चना और राजमा प्राकृतिक प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं, जो बिना किसी नुकसान के शरीर को ताकत देते हैं. इसलिए अगली बार जब आप खाना खाएं, तो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि पोषण पर भी ध्यान दें. 
 
प्रोटीन की कमी से क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं?

अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन न मिले, तो कई समस्याएं सामने आ सकती हैं. जैसे नाखून जल्दी टूटने लगते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बार-बार बीमार पड़ना, मूड स्विंग्स और सोचने-समझने में दिक्कत, मांसपेशियों में कमजोरी और हड्डियां कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा. 

इन चीजों से पूरी करें प्रोटीन की कमी

अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, तो कुछ नेचुरल चीजों को डाइट में शामिल करें. जैसे दालें, बीन्स और मटर, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मछली और लीन मीट, बीज और मेवे, टोफू और टेम्पेह जैसे सोया प्रोडक्ट्स. 

Published at : 24 Jan 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
High Protein Diet LIfestyle Protein Sources Desi Food
