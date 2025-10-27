हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थये तीन टेस्ट करा लिए तो बच सकती है किसी की भी जान, जरूर करवा लें इन्हें

ये तीन टेस्ट करा लिए तो बच सकती है किसी की भी जान, जरूर करवा लें इन्हें

लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने के लिए हर इंसान को लिपिड टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट और शुगर टेस्ट रेगुलर इंटरवल पर कराना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं इनसे होने वाले फायदे और ये टेस्ट क्यों हैं जरूरी.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 27 Oct 2025 06:11 PM (IST)
लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने के लिए हेल्थ का ख्याल रखना काफी जरूरी है. ऐसे में हेल्दी लाइफ जीने का प्रूवन तरीका है अच्छी डाइट लेना, डेली एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस फ्री रहना और रूटीन बॉडी चेकअप्स करना. ये रूटीन बॉडी चेकअप कराने से सही समय पर शरीर में होने वाली परेशानियों का पता लगाया जा सकता है. 

डॉक्टर्स की मानें तो सभी को हेल्दी लाइफ जीने के लिए लिपिड टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट और ब्लड शुगर टेस्ट रेगुलर इंटरवल पर कराना चाहिए. इन 3 बॉडी टेस्ट के जरिए ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में कहीं कोई भारी समस्या तो नहीं हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों ये टेस्ट हैं इतने जरूरी.

कौनसे 3 टेस्ट हैं बेहद जरूरी ?

1. लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 

हर इंसान को अपने रूटीन चेकअप के दौरान लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए. ये टेस्ट शरीर में मौजूद टोटल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच करके बॉडी में फैट्स के लेवल को बताता है. दरअसल, शरीर में जमा होने वाला ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक होता है और कोई वार्निंग साइन भी नहीं देता. ये समस्या बढ़ने पर हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने का खतरा भी रहता है. 

2. ब्लड शुगर टेस्ट 

आजकल ब्ल्ड शुगर की मेडिकल प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को है, फिर चाहे बूढ़े हो या जवान लोग. ऐसे में ब्लड शुगर की रेगुलर जांच कराने से डायबिटिक और प्रीडायबिटिक पेशेंट्स का बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है. डायबिटीज की बीमारी में नर्व डैमेज, हार्ट डिसीस और किडनी डैमेज का काफी खतरा रहता है. इसलिए डायबिटीज का टेस्ट रेगुलर इंटरवल पर कराने से अर्ली स्टेज पर इसका इलाज शुरू किया जा सकता है.

3. बोन डेंसिटी टेस्ट 

बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बोन डेंसिटी भी कम होती चली जाती है. ऐसे में बोन डेंसिटी जांचने के लिए DEXA स्कैन कराना जरूरी है. ये टेस्ट बोन स्ट्रेंथ और हड्डियों में कैल्शियम लेवल को चेक करने के लिए कराया जाता है. डॉक्टर्स के अनुसार 40 की उम्र के बाद बोन डेंसिटी ज्यादा तेजी से कम होती है, जिससे छोटी सी चोट पर भी फ्रैक्चर होने का डर रहता है. ऐसे में इसकी रेगुलर्ली जांच कराने से समय पर इसका पता किया जा सकता है. साथ ही, जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो चुका हो उनके लिए ये टेस्ट बेहद जरूरी होता है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 06:11 PM (IST)
Bone Density Test Important Body Tests Lipid Test Sugar Level Test
