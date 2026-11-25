Hair Fall And Fatigue In Men: पुरुषों में बाल झड़ना आम बात है. कई बार इसकी वजह परिवार में चली आ रही गंजेपन की समस्या होती है. धीरे-धीरे हेयरलाइन पीछे जाना या सिर के ऊपर से बाल कम होना इसी का हिस्सा हो सकता है. लेकिन अगर बाल पहले से ज्यादा तेजी से झड़ रहे हैं और साथ में हर समय थकान भी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार शरीर में चल रही किसी परेशानी की वजह से भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, राजकोट के चीफ ऑफ लैबोरेटरी डॉ. हरदीप धरसांडिया के मुताबिक, अगर बाल झड़ने के साथ लगातार थकान बनी हुई है, तो इसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर कुछ ही हफ्तों में बाल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है. आमतौर पर पुरुषों में गंजेपन की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है. लेकिन अगर अचानक बालों का झड़ना काफी बढ़ गया है, तो इसे सामान्य मानकर नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आराम करने या सोने के बाद भी थकान दूर नहीं होती और इसका असर आपके काम, रोज के कामकाज या मूड पर पड़ने लगा है, तो भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए.





बाल झड़ने के साथ अगर वजन बिना किसी वजह के बढ़ या घट रहा है, किसी काम में ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा गर्म या ठंड लगती है या अक्सर मन उदास रहता है, तो इन लक्षणों को भी नजरअंदाज न करें. अगर सिर पर बाल पूरे हिस्से से कम होने के बजाय छोटे-छोटे गोल और चिकने पैच में झड़ रहे हैं, तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

आयरन या विटामिन बी12 की कमी

बाल झड़ने और हर समय थकान रहने की एक वजह शरीर में आयरन या विटामिन बी12 की कमी भी हो सकती है. शरीर को इन दोनों की जरूरत ठीक से काम करने के लिए होती है. बालों को बढ़ने के लिए भी इनकी जरूरत होती है. इनकी कमी होने पर हर समय थकान महसूस हो सकती है. चेहरा पीला पड़ सकता है, थोड़ी सी मेहनत के बाद सांस फूल सकती है और पूरे सिर के बाल धीरे-धीरे पतले होने लग सकते हैं.

थायरॉइड की वजह से भी हो सकती है परेशानी

बाल झड़ने के साथ थकान की वजह थायरॉइड की परेशानी भी हो सकती है. शरीर में थायरॉइड एक तरह से यह तय करने में मदद करता है कि शरीर कितनी तेजी से काम करेगा. अगर थायरॉइड धीमा हो जाए तो व्यक्ति को सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है. इसके साथ वजन बढ़ सकता है, ज्यादा ठंड लग सकती है, त्वचा सूखी हो सकती है और बाल कमजोर होकर झड़ने लग सकते हैं. अगर ये लक्षण बाल झड़ने के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच कराने की जरूरत हो सकती है.





टेस्टोस्टेरोन कम होने पर भी हो सकती है थकान

कुछ मामलों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने से भी पुरुषों को हर समय थकान महसूस हो सकती है. इसके साथ दिमागी तौर पर सुस्ती, ध्यान लगाने में परेशानी और फिजिकल रिलेशन में रुचि कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बालों में होने वाले बदलावों में भी इसकी भूमिका हो सकती है. हालांकि, सिर्फ बाल झड़ने या थकान को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि टेस्टोस्टेरोन कम है. इसके लिए डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर जांच जरूरी है.

लंबे समय का तनाव भी कर सकता है असर

लंबे समय तक तनाव में रहने का असर भी बालों और शरीर दोनों पर पड़ सकता है. लगातार तनाव रहने पर बाल जल्दी झड़ने वाले चरण में पहुंच सकते हैं. इसके साथ व्यक्ति को हर समय थका हुआ महसूस हो सकता है. इसलिए अगर लंबे समय से तनाव चल रहा है और इसी दौरान बाल पहले से ज्यादा झड़ने लगे हैं, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए.

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डॉक्टर कौन से टेस्ट करा सकते हैं?

अगर कोई पुरुष बाल झड़ने और लगातार थकान की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके लक्षणों और रोज की लाइफस्टाइल के बारे में पूछ सकते हैं. इसके बाद जरूरत के हिसाब से कुछ ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी जा सकती है. इन टेस्ट से शरीर में खून की कमी है या नहीं, आयरन कितना है और शरीर में आयरन कितना जमा है, इसका पता लगाया जा सकता है. थायरॉइड ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा सकती है. कुछ मामलों में टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी कराया जा सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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