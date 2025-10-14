हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी

इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी

बदलते मौसम के साथ आप अपनी डाइट में बादाम शाम‍िल करें. बादाम में हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई भरपूर मात्रा में होता है, जो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

मौसम बदलते ही बहुत से लोग सर्दी, जुकाम, बुखार या गले के संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं.  इन संक्रमण का सबसे बड़ा कारण कमजोर इम्यूनिटी होती है. जब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती हैं तो वह बदलते तापमान और संक्रमण से प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाती है. ऐसे में जरूरी होता है कि आप बदलते मौसम के साथ आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं और इम्यूनिटी को बूस्ट करें. 

डाइट में शामिल करें ये चीजें

बादाम 

बादाम में हेल्दी फैट्स और विटामिन-ई भरपूर मात्रा में होता है, जो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. ऐसे में बदलते मौसम के साथ रोजाना कुछ बादाम भिगोकर खाने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और थकान भी दूर होती है. 

आंवला 

आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर फल माना जाता है. इसमें विटामिन-सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाता है और इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है. रोजाना एक आंवला खाने से शरीर मजबूत बनता है और बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी दूर रहती है. ऐसे में आप इसका जूस या मुरब्बा बनाकर भी खा सकते हैं. 

हल्दी 

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व में शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं सर्दियों के मौसम में रोज रात को हल्दी वाला दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है. यह न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखता है, बल्कि संक्रमण से भी बचाता है. 

संतरा 

सर्दी के मौसम में संतरा एक जरूरी फल माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन-सी शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाते हैं. रोज एक संतरा खाने से सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियां दूर रहती है और शरीर ऊर्जावान महसूस करता है.

मेवे और बीज 

मेवे और बीज जैसे अखरोट, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीच में जिंक ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं. इन्हें डाइट में शामिल करने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है. 

नींबू पानी 

बदलते मौसम के साथ आप अपनी डाइट में नींबू पानी भी शामिल कर सकते हैं. सुबह के समय गुनगुना नींबू पानी पीना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन को बेहतर बनाता है. नींबू में मौजूद विटामिन-सी संक्रमण से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है. 

बदलते मौसम के साथ इन बातों का भी रखिए ध्यान 

  • अच्छी नींद लें- नींद की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, ऐसे में बदलते मौसम के साथ रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. 
  • योग और ध्यान करें- तनाव इम्यूनिटी पर नकारात्मक असर डालता है. रोज थोड़ी देर ध्यान और योग करने से मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ बेहतर रहती है. 
  • पर्याप्त पानी पिएं- कोशिश करें कि बदलते मौसम के साथ भी दिन भर हाइड्रेट रहे. इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और संक्रमण का खतरा कम होता है.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 14 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Healthy Diet Immunity Boosting Foods Seasonal Change Care Natural Immunity Booster
