हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFoam on Dal: दाल के ऊपर आ रहे झाग को हटाना चाहिए या नहीं, इससे यूरिक एसिड का कितना खतरा?

Foam on Dal: दाल के ऊपर आ रहे झाग को हटाना चाहिए या नहीं, इससे यूरिक एसिड का कितना खतरा?

Dal Foam Health Effects: दाल बनाते समय अक्सर आप देखते हैं कि उसमें झाग निकलता रहता है। कई बोलते हैं कि इसे हटा देना चाहिए , तो कई लोग बोलते हैं इसको नहीं हटाना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Dec 2025 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

Does Dal Increase Uric Acid: खाना बनाना कला और विज्ञान, दोनों का मेल है. स्वाद और खुशबू तैयार करना जहां एक कला है, वहीं किसी डिश को पकाने की पूरी प्रक्रिया विज्ञान पर आधारित होती है. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कुछ ऐसे खाने वाली चीजें होती हैं, जिन्हें पकाते समय ऊपर झाग जैसा पदार्थ बनता है. इसमें दाल सबसे प्रमुखता से आता है. यह दिखने में साबुन जैसा लगता है और इसे सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता. चलिए आपको बताते हैं कि क्या इसको 

खाने के ऊपर बनने वाला झाग आखिर है क्या?

जब दाल को खुले बर्तन में उबाला जाता है, तो अक्सर उसके ऊपर सफेद या हल्का भूरा झाग जमा हो जाता है.  कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस झाग को पकाते समय हटा देना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दाल में सैपोनिन नामक तत्व पाए जाते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो पानी के संपर्क में आते ही घुलने लगते हैं. सैपोनिन में साबुन जैसे गुण होते हैं और उबालने पर ये हवा को अपने अंदर फंसा लेते हैं, जिससे झाग बनता है.

साइंस क्या कहता है

एक और वैज्ञानिक तर्क के अनुसार, जब दाल को उबाला जाता है तो उसमें मौजूद प्रोटीन बाहर निकलने लगते हैं. गर्म पानी की तुलना में हवा में ज्यादा घुली गैसें होती हैं, जो सतह पर आकर झाग बना देती हैं. इस प्रक्रिया को प्रोटीन डिनैचुरेशन कहा जाता है.

क्या यह झाग नुकसानदेह है?

कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि दाल में बनने वाला यह झाग नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद ग्लाइकोसाइड्स की नेचुरल संरचना टूट जाती है. ऐसे पदार्थ का सेवन, जिसकी प्राकृतिक संरचना बिगड़ चुकी हो, शरीर के लिए ठीक नहीं माना जाता. इसलिए सलाह दी जाती है कि दाल के ऊपर आया झाग खाने से पहले हटा दिया जाए. हालांकि, कई जगह इस बात का जिक्र मिलता है कि सैपोनिन्स, स्टार्च और प्रोटीन की थोड़ी मात्रा आपके शरीर के हेल्थ के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है. 

कई लोग इसे यूरिक एसिड मान लेते हैं, कई एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा मानना बिल्कुल गलत है. इस झाग से न तो कोई बीमारी होती है और न ही यह जहरीला होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, दाल को खुले बर्तन में पकाना बेहतर होता है, न कि प्रेशर कुकर में. जब दाल उबलने लगे और ऊपर झाग दिखे, तो उसे चम्मच, करछी या चाय छानने वाली छलनी की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 30 Dec 2025 11:59 AM (IST)
Tags :
Foam On Dal Should Remove Foam From Dal Is Dal Foam Harmful
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement

वीडियोज

मिशन 2047 के मोदी के तमाम बड़े फैसलें जाने विस्तार से | PM Modi | vision 2047
West Bengal News: BJP नेताओं के साथ Shah की आज होेगी बैठक, विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा
Angel Chakma Case: मानवाधिकार आयोग ने भेजा उत्तराखंड सरकार को नोटिस | Breaking | ABP News
Gold Silver Rally 2025: क्या 2026 में भी Precious Metals बनेंगे Investor के Real Winners? |PaisaLive
Mumbai Accident Breaking: बेकाबू बस ने कैसे मचाई तबाही? चश्मदीद ने बताई आखों -देखी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
टेलीविजन
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब? हुआ बड़ा खुलासा
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब?
हेल्थ
Toilet Paper Health Risks: पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
यूटिलिटी
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
जनरल नॉलेज
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget