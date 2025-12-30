Does Dal Increase Uric Acid: खाना बनाना कला और विज्ञान, दोनों का मेल है. स्वाद और खुशबू तैयार करना जहां एक कला है, वहीं किसी डिश को पकाने की पूरी प्रक्रिया विज्ञान पर आधारित होती है. वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कुछ ऐसे खाने वाली चीजें होती हैं, जिन्हें पकाते समय ऊपर झाग जैसा पदार्थ बनता है. इसमें दाल सबसे प्रमुखता से आता है. यह दिखने में साबुन जैसा लगता है और इसे सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता. चलिए आपको बताते हैं कि क्या इसको

खाने के ऊपर बनने वाला झाग आखिर है क्या?

जब दाल को खुले बर्तन में उबाला जाता है, तो अक्सर उसके ऊपर सफेद या हल्का भूरा झाग जमा हो जाता है. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस झाग को पकाते समय हटा देना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दाल में सैपोनिन नामक तत्व पाए जाते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो पानी के संपर्क में आते ही घुलने लगते हैं. सैपोनिन में साबुन जैसे गुण होते हैं और उबालने पर ये हवा को अपने अंदर फंसा लेते हैं, जिससे झाग बनता है.

साइंस क्या कहता है

एक और वैज्ञानिक तर्क के अनुसार, जब दाल को उबाला जाता है तो उसमें मौजूद प्रोटीन बाहर निकलने लगते हैं. गर्म पानी की तुलना में हवा में ज्यादा घुली गैसें होती हैं, जो सतह पर आकर झाग बना देती हैं. इस प्रक्रिया को प्रोटीन डिनैचुरेशन कहा जाता है.

क्या यह झाग नुकसानदेह है?

कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि दाल में बनने वाला यह झाग नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद ग्लाइकोसाइड्स की नेचुरल संरचना टूट जाती है. ऐसे पदार्थ का सेवन, जिसकी प्राकृतिक संरचना बिगड़ चुकी हो, शरीर के लिए ठीक नहीं माना जाता. इसलिए सलाह दी जाती है कि दाल के ऊपर आया झाग खाने से पहले हटा दिया जाए. हालांकि, कई जगह इस बात का जिक्र मिलता है कि सैपोनिन्स, स्टार्च और प्रोटीन की थोड़ी मात्रा आपके शरीर के हेल्थ के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है.

कई लोग इसे यूरिक एसिड मान लेते हैं, कई एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा मानना बिल्कुल गलत है. इस झाग से न तो कोई बीमारी होती है और न ही यह जहरीला होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, दाल को खुले बर्तन में पकाना बेहतर होता है, न कि प्रेशर कुकर में. जब दाल उबलने लगे और ऊपर झाग दिखे, तो उसे चम्मच, करछी या चाय छानने वाली छलनी की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator