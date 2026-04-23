हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeat stroke: सूरज की तपिश से बढ़ने लगे हीट स्ट्रोक के मामले, डॉक्टर से जानें बचने के तरीके

Heat stroke: सूरज की तपिश से बढ़ने लगे हीट स्ट्रोक के मामले, डॉक्टर से जानें बचने के तरीके

Heat stroke: बढ़ती गर्मी के साथ ही बढ़ रहा है हीट स्ट्रोक का खतरा, डॉक्टर से जानिए कितनी जानलेवा हो सकती है ये

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 23 Apr 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

Heat stroke:  अप्रैल जैसे-जैसे खत्म हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है. घर से बाहर निकलते ही धूप लोगों की परेशानी कर देती है. इस तेज धूप और लगातार हर दिन बढ़ता तापमान इन दिनों हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ा रहा है. ऐसे में लंबे समय तक धूप में घूमना या भारी शारीरिक गतिविधि करने से शरीर का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए. 

हीट स्ट्रोक क्या है?

डॉ. राहुल चिराग (कंसल्टेंट फिजिशियन, Care Hospitals) के अनुसार, हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान अत्यधिक गर्मी या लंबे समय तक तेज गर्मी में रहने के कारण बहुत बढ़ जाता है. यह तब होता है जब शरीर का तापमान 104°F या उससे अधिक हो जाता है. यह समस्या भीषण गर्मी में अधिक देखने को मिलती है. डॉक्टर के मुताबिक, हीट स्ट्रोक दो प्रकार का होता है-एक्सर्शनल और नॉन-एक्सर्शनल. एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक अधिकतर खिलाड़ियों और मजदूरों में होता है क्योंकि वे तेज धूप में भारी शारीरिक काम या एक्सरसाइज करते हैं, जबकि नॉन-एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक बुजुर्गों और छोटे बच्चों में अधिक देखा जाता है क्योंकि इनके शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर होती है.

यह भी पढ़ेंः सुबह उठते ही एड़ियों में होता है दर्द, जानें यह किस बीमारी का है संकेत?

हीट स्ट्रोक के लक्षण और खतरे

हीट स्ट्रोक के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें बुखार, सिरदर्द, भ्रम की स्थिति, चिड़चिड़ापन, बेहोशी या दौरे पड़ना शामिल है. इसके अलावा स्किन का ड्राई और गर्म होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और सांस का तेज चलना भी हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं. समय पर इलाज न मिलने पर यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है, इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत ध्यान देते हुए डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

हीट स्ट्रोक से बचाव और उपचार के तरीके

हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए. हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए. अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए  और धूप में छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए. इसके उपचार के लिए व्यक्ति को तुरंत ठंडी या छायादार जगह पर ले जाकर शरीर को ठंडा करना चाहिए. ढीले कपड़े कर देने चाहिए और ठंडे पानी की पट्टियां लगानी चाहिए. अगर स्थिति गंभीर हो जैसे बेहोशी या तेज बुखार हो तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः पेन किलर लेने के तुरंत बाद कैसे खत्म हो जाता है शरीर का दर्द, कैसे काम करती है दवा?

 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 23 Apr 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Heat Stroke Heat Stroke Symptoms Causes Of Heat Stroke Summer Heat Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Oral Cancer Causes: क्या तंबाकू और शराब न पीने वालों को भी हो सकता है मुंह का कैंसर, जवाब सुन नहीं होगा यकीन
क्या तंबाकू और शराब न पीने वालों को भी हो सकता है मुंह का कैंसर, जवाब सुन नहीं होगा यकीन
हेल्थ
Aspirin Cancer Prevention: क्या कैंसर के खतरे को कम कर सकती है एस्पिरिन? जान लें इसके पीछे की वजह
क्या कैंसर के खतरे को कम कर सकती है एस्पिरिन? जान लें इसके पीछे की वजह
हेल्थ
Diabetes Eye Problems: शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
हेल्थ
Painkiller Side Effects: क्या पेन किलर से सच में खराब हो जाते हैं ऑर्गन, जानें किस मात्रा में सही रहता है इनका सेवन?
क्या पेन किलर से सच में खराब हो जाते हैं ऑर्गन, जानें किस मात्रा में सही रहता है इनका सेवन?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
आईपीएल 2026
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में...
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
Explained: ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक, अमेरिका का बड़ा हाथ
ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान, तमिलनाडु में भी बंपर वोटिंग
LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान
Results
UPMSP UP Board 10th Result 2026 (OUT) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
यूटिलिटी
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget