किस उम्र तक एग फ्रीजिंग करवा सकती हैं महिलाएं, इसमें कितना खर्चा आता है?

आजकल की लाइफस्टाइल में महिलाएं अपने करियर, पढ़ाई या पर्सनल कारणों से मां बनने का समय थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हैं. इसी वजह से एग फ्रीजिंग (Egg Freezing) का चलन तेजी से बढ़ रहा है. यह एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको अपने भविष्य की फर्टिलिटी सुरक्षित रखने में मदद करता ह यानी, अगर आप अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं करना चाहती हैं, तो भी बाद में आप अपनी खुशियों की राह आसान बना सकती हैं. तो ऐसे में आइए जानते हैं कि एग फ्रीजिंग करवाने की सही उम्र क्या है, कितना खर्चा आएगा और इसके फायदे क्या हैं.

एग फ्रीजिंग क्यों जरूरी हो सकती है?

एग फ्रीजिंग का मुख्य उद्देश्य भविष्य में बच्चे की प्लानिंग को आसान बनाना है. अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो अंडे फ्रीज करवा लेना फायदेमंद होता है. कुछ बीमारियों या ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर के इलाज से पहले, महिलाएं अपने अंडों को सुरक्षित करवा सकती हैं. अगर आपको भविष्य में IVF (In-Vitro Fertilization) करना पड़े, तो फ्रीज किए हुए अंडे मददगार होते हैं. एग फ्रीजिंग आपको अपने फर्टिलिटी विकल्पों की सुरक्षा देती है.

एग फ्रीजिंग के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?

आम तौर पर 25 से 35 साल की उम्र को एग फ्रीजिंग के लिए बेस्ट माना जाता है. इस उम्र में अंडों की संख्या और क्वालिटी सबसे अच्छी होती है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, अंडों की संख्या और उनकी क्वालिटी कम होने लगती है. 30-35 की उम्र में फ्रीज किए अंडों से मां बनने के चांस ज्यादा होते हैं. 35 की उम्र के बाद अंडों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए जितनी जल्दी संभव हो, अंडे फ्रीज करवा लेना बेहतर रहता है.

किस उम्र तक एग फ्रीजिंग करवा सकती हैं महिलाएं

आमतौर पर 38 साल से पहले एग फ्रीज करना सबसे सही माना जाता है. 40 साल के बाद भी एग फ्रीज करना संभव है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें हैं. जैसे सक्सेस रेट कम हो जाता है. कई साइकल्स की जरूरत पड़ सकती है, जिससे खर्चा बढ़ता है. प्रेग्नेंसी से जुड़े हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं. इसलिए 40 के बाद फ्रीज करवाने से पहले डॉक्टर से अच्छे से सलाह लेना जरूरी है.

एग फ्रीजिंग का प्रोसेस

एग फ्रीजिंग का प्रोसेस लगभग 10-14 दिनों में पूरा होता है और इसमें मुख्य रूप से चार स्टेप्स होते हैं. जिसमें सबसे पहले कंसल्टेशन, फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलकर आपकी हेल्थ और विकल्पों पर चर्चा होती है. इसके बाद ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी हार्मोन इंजेक्शन देकर अंडों की संख्या बढ़ाई जाती है. अब एग रिट्रीवल, एक छोटा ऑपरेशन करके अंडों को निकाला जाता है. लास्ट में फ्रीजिंग अंडों को बहुत तेजी से फ्रीज किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी सुरक्षित रहे.

एग फ्रीजिंग का खर्चा

एग फ्रीजिंग का खर्चा कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि क्लिनिक, स्थान और कितने साइकल्स की जरूरत है. आम तौर पर भारत में यह खर्चा लगभग 1.5 लाख से 3 लाख प्रति साइकल होता है. 1 साइकल में आमतौर पर 8-15 अंडे फ्रीज किए जा सकते हैं. उम्र जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा साइकल्स की जरूरत पड़ सकती है, जिससे खर्चा बढ़ जाता है.इसमें डॉक्टर की फीस, लैब टेस्ट, दवाइयां और हॉस्पिटल खर्च शामिल होते हैं.

ये भी पढ़ें- कितना खतरनाक है निपाह वायरस, इसमें कब हो जाता है जान बचाना मुश्किल?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator