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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थJabalpur Paneer Incident: डिनर में पनीर खाकर ICU पहुंचे बच्चे! गर्मियों में पनीर खरीदने से पहले ऐसे चेक करें क्वालिटी

Jabalpur Paneer Incident: डिनर में पनीर खाकर ICU पहुंचे बच्चे! गर्मियों में पनीर खरीदने से पहले ऐसे चेक करें क्वालिटी

Paneer Side Effects: आईटीएम परिसर में चल रहे एनसीसी कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब डिनर करने के कुछ ही देर बाद 50 से ज्यादा बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 May 2026 12:07 PM (IST)
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Jabalpur Paneer Food Poisoning: जबलपुर के डुमना स्थित ट्रिपल आईटीएम परिसर में चल रहे एनसीसी कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब डिनर करने के कुछ ही देर बाद 50 से ज्यादा बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से 7 बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ा. हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है.

पनीर को लेकर संदेह 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बच्चों ने डिनर में पनीर खाया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. अब आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी, फूड पॉइजनिंग या नकली पनीर इसकी वजह हो सकता है. इसी घटना ने एक बार फिर बाजार में बिक रहे मिलावटी पनीर को लेकर चिंता बढ़ा दी है. भारत में पनीर बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर घर की पसंदीदा चीज है. यह प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल बाजार में बड़ी मात्रा में नकली या एनालॉग पनीर बिक रहा है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

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गर्मी में कुछ चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं?

itclabs की रिपोर्ट के अनुसार, गर्मियों में दूध और पनीर जैसी चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं. वहीं कई जगहों पर असली पनीर की जगह नकली या एनालॉग पनीर बेचा जाता है, जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. नकली पनीर में कई बार स्टार्च, वनस्पति घी, सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट और दूसरे केमिकल तक मिलाए जाते हैं. 

घर पर ऐसे करें नकली पनीर की पहचान

अगर पनीर को गर्म पानी में डालने पर वह रबड़ जैसा हो जाए या टूटने लगे, तो यह नकली हो सकता है. असली पनीर हल्का मुलायम और दानेदार महसूस होता है, जबकि नकली पनीर चिकना और प्लास्टिक जैसा लगता है.

आयोडीन टेस्ट भी काफी असरदार माना जाता है. पनीर पर आयोडीन डालने पर अगर उसका रंग नीला या बैंगनी हो जाए, तो समझिए उसमें स्टार्च मिलाया गया है. वहीं असली पनीर में हल्की दूध जैसी खुशबू आती है, जबकि नकली पनीर से ऑयली या केमिकल जैसी स्मेल आ सकती है.

हो सकती है दिक्कत?

नकली पनीर बच्चों में पेट इंफेक्शन, पाचन खराब होना, मोटापा, लिवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है. लंबे समय तक इसका सेवन बच्चों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मियों में बाहर से पनीर खरीदते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 May 2026 12:07 PM (IST)
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Fake Paneer Paneer Adulteration Fake Paneer Identification
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