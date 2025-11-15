हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या सच में रोज नारियल पानी पीने से गोरा पैदा होता है बच्चा, जानें कितनी है बात में सच्चाई?

क्या सच में रोज नारियल पानी पीने से गोरा पैदा होता है बच्चा, जानें कितनी है बात में सच्चाई?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बच्चों की स्किन का रंग माता-पिता के जेनेटिक फीचर्स जीन पर निर्भर करता है. वहीं शरीर में मेलेनिन की मात्रा ही यह तय करती है कि बच्चों की स्किन गोरी होगी या फिर सांवली होगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Published at : 15 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Pregnancy Myths Coconut Water Truth Baby Skin Tone Facts
