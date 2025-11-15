क्या सच में रोज नारियल पानी पीने से गोरा पैदा होता है बच्चा, जानें कितनी है बात में सच्चाई?

प्रेग्नेंसी किसी भी महिला के लिए बहुत खास मानी जाती है. प्रेग्नेंसी के दौरान मां अपने खानपान और हेल्थ का खास ध्यान रखती है. हालांकि, इस दौरान कई बार महिलाएं समाज में फैली मान्यताओं को भी सच मान लेती है. इन्हीं मान्यताओं में से एक धारणा यह भी है की प्रेग्नेंसी में नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है. यही कारण है कि कई महिलाएं प्रेग्नेंसी में ज्यादा नारियल पानी पीना शुरू कर देती हैं, बिना यह जाने कि क्या यह दावा सच में सच है और क्या नारियल पानी सच में बच्चों का स्किन टोन बदल सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में रोज नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है और इस बात में कितनी सच्चाई है.



क्या नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है?



हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बच्चों की स्किन का रंग पूरी तरह माता-पिता के जेनेटिक फीचर्स यानी जीन पर निर्भर करता है. वहीं शरीर में मेलेनिन की मात्रा ही यह तय करती है कि बच्चों की स्किन गोरी होगी या फिर सांवली होगी. ऐसे में अगर शरीर में मेलेनिन ज्यादा होता है तो बच्चा सांवले रंग का होता है, वहीं अगर मेलेनिन कम होता है तो बच्चे का रंग हल्का गोरा होता है. इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान चाहे नारियल पानी पिएं, नारियल खाएं या केसर वाला दूध लें बच्चे का रंग इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है. दरअसल, स्किन के रंग को प्रभावित करने वाला कोई भी फूड या ड्रिंक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ही नहीं है.



यूट्यूब वीडियो का दावा और डॉक्टरों की राय



नारियल पानी पीने से बच्चे का रंग गोरा होने को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल होते हैं. इन वीडियो में अक्सर दावा किया जाता है कि प्रेग्नेंसी के शुरुआती तीन महीना में नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है. हालांकि, इन दावों को कई डॉक्टरों ने पूरी तरह गलत और आधारहीन बताया है. डॉक्टर का मानना है कि बच्चे के रंग का नारियल पानी से कोई संबंध नहीं है. डॉक्टर बताते हैं कि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो बताता है कि कोई पौष्टिक तत्व बच्चों की स्किन टोन को बदल सकता है.



क्या प्रेग्नेंसी में नारियल पानी पीना सही?



भले ही बच्चे का रंग नारियल पानी पीने से नहीं बदलता है, लेकिन नारियल पानी हेल्थ के लिए फायदेमंद जरूर होता है. नारियल पानी में कैल्शियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे यह शरीर को हाइड्रेट रखता है, एनर्जी देता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है. वहीं गर्मी, उल्टी और डिहाइड्रेशन में भी नारियल पानी बहुत फायदेमंद होता है. हालांकि, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रही प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बाद ही नारियल पानी पीना चाहिए. क्योंकि नारियल पानी में नेचुरल शुगर और पोटेशियम होता है जो प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.