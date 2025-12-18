हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDoctors Health In India: हमारी सेहत की रखवाली करने वाले डॉक्टर खुद बेहद बीमार, इस स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Doctors Health In India: हमारी सेहत की रखवाली करने वाले डॉक्टर खुद बेहद बीमार, इस स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Diabetes Among Indian Doctors: देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर की स्वास्थ सेवाएं डॉक्टर चलाते हैं. हालांकि, अब एक रिसर्च में पता चला है कि हमारी सेहत का देखभाल करने वाले डॉक्टर खुद बीमार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

Hypertension Among Indian Doctors: जो डॉक्टर दिन-रात लोगों की सेहत बचाने में लगे रहते हैं, वही आज खुद बीमारियों के घेरे में आ चुके हैं. देशभर के डॉक्टरों पर किए गए एक ताजा स्टडी में उनकी बिगड़ती सेहत की तस्वीर सामने आई है, जिसने मेडिकल जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्च में शामिल लगभग हर दूसरा डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है, जबकि करीब एक चौथाई चिकित्सकों को डायबिटीज की शिकायत है. यह स्टडी मार्च से जून 2025 के बीच किया गया, जिसमें 265 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया. सर्वे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों के डॉक्टर शामिल रहे. 

क्या निकला रिसर्च में?

जर्नल आफ मिड हेल्थ में पब्लिश इस रिसर्च में कई खुलासे किए हैं.  जांच में सामने आया कि 47.9 प्रतिशत डॉक्टरों का बीपी सामान्य स्तर से ऊपर है. चिंता की बात यह है कि इनमें से भी सिर्फ 63 प्रतिशत लोग ही इसे कंट्रोल में रख पा रहे हैं. इसके अलावा 21.5 प्रतिशत डॉक्टर थायराइड से पीड़ित, 43 प्रतिशत में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और 11.7 प्रतिशत में दिल से जुड़ी बीमारी पाई गई. इस शोध का नेतृत्व एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉ. प्रभात अग्रवाल ने किया. अध्ययन में कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और धनबाद स्थित डायबिटीज एंड हार्ट रिसर्च सेंटर ने भी अहम भूमिका निभाई. कई अनुभवी चिकित्सक और एक्सपर्ट इस रिसर्च से जुड़े रहे.

किस कारण से हो रही है दिक्कत?

एक्सपर्ट का मानना है कि लगातार नाइट ड्यूटी, काम का अत्यधिक दबाव, मानसिक तनाव, समय पर भोजन न कर पाना और नींद की कमी डॉक्टरों की सेहत बिगाड़ने के बड़े कारण हैं. सरकारी और निजी, दोनों सेक्टर में काम करने वाले चिकित्सक इस खतरे से अछूते नहीं हैं. रिपोर्ट में सरकार को सलाह दी गई है कि डॉक्टरों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, वर्कप्लेस वेलनेस योजनाएं और मेंटल हेल्थ की निगरानी को अनिवार्य बनाया जाए. रिसर्चर ने साफ कहा है कि अगर डॉक्टर ही अस्वस्थ रहेंगे तो इसका असर देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा.  रिसर्च से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है, “यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. डॉक्टरों की सेहत कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम प्रभावित होगा. ”

रिपोर्ट के अहम आंकड़े

  • हाई ब्लड प्रेशर: 127 डॉक्टर (47.9 प्रतिशत)
  • डायबिटीज: 61 डॉक्टर (23  प्रतिशत)
  • थायराइड की समस्या: 57 डॉक्टर (21.5 प्रतिशत)
  • खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा: 114 डॉक्टर (43 प्रतिशत)
  • हार्ट रोग: 31 डॉक्टर (11.7 प्रतिशत)

इस रिसर्च के आधार पर जो भी आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, वे काफी चौकाने वाले हैं. इसमें यह भी पता चला कि 30.2 प्रतिशत डॉक्टर कभी-कभार अल्कोहल पीते हैं और 4.9 प्रतिशत रोजाना स्मोकिंग करते हैं. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 18 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget