हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Health: सर्दियों में गलती से भी मत कर देना ये गलतियां, वरना खराब हो जाएगी किडनी की हेल्थ

Kidney Health: सर्दियों में गलती से भी मत कर देना ये गलतियां, वरना खराब हो जाएगी किडनी की हेल्थ

सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि लोग कम पानी पीते हैं. ठंड के कारण अक्सर प्यास कम लगती है और लोग सोचते हैं कि पानी पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Dec 2025 01:59 PM (IST)
सर्दियों के मौसम में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. खासकर किडनी के मरीजों के लिए यह मौसम परेशानियों से जुड़ा रहता है. किडनी हमारे शरीर के लिए अहम अंग है. यह शरीर से हानिकारक तत्व और अतिरिक्त पानी बाहर निकालती है और हमारे खून को साफ रखती है. सर्दियों में कम पानी पीना, खराब खानपान, या शरीर की कम एक्टिविटी से किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है और यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है. ऐसे में सर्दियों के दौरान किडनी की देखभाल करना बेहद जरूरी है.

सर्दियों में क्या होती है दिक्कत?

सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि लोग कम पानी पीते हैं. ठंड के कारण अक्सर प्यास कम लगती है और लोग सोचते हैं कि पानी पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है. किडनी को ठीक तरह से काम करने के लिए शरीर में पर्याप्त पानी होना जरूरी है. इसलिए चाहे प्यास लगे या न लगे, हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए. पानी पीने से पेशाब का रंग हल्का पीला रहता है, जो शरीर में पानी की सही मात्रा का संकेत देता है. इससे किडनी पर बोझ नहीं पड़ता और स्टोन बनने का खतरा भी कम होता है.

यह ऑप्शन सबसे अच्छा

सर्दियों में गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा विकल्प है. गुनगुना पानी किडनी के लिए भी सुरक्षित और फायदेमंद होता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और किडनी के अंदर जमा होने वाले हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. ठंडे पानी के बजाय गुनगुना पानी पीने से पाचन भी सही रहता है और शरीर की ऊर्जा भी बनी रहती है.

खाने की चीजों का भी रखें ध्यान

सिर्फ पानी ही नहीं, खाने का तरीका भी किडनी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है. प्रोसेस्ड और ज्यादा नमक वाला खाना किडनी पर भारी पड़ सकता है. ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम बढ़ जाता है और इससे किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए इस मौसम में ताजे और हल्के खाने पर ध्यान देना चाहिए. पालक, चुकंदर, चॉकलेट और ज्यादा चाय जैसे ऑक्सलेट वाले फूड्स का सेवन सीमित करना चाहिए, क्योंकि इनका ज्यादा सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है. इसके बजाय, फल और सब्जियां, दालें और संतुलित आहार अपनाना किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है.

फिजिकल एक्टिविटीज भी बेहद जरूरी

सिर्फ खानपान ही नहीं, शरीर की गतिविधियां भी किडनी की सेहत के लिए जरूरी हैं. सर्दियों में लोग अक्सर घर के अंदर रह जाते हैं और कम चलने-फिरने लगते हैं. यह आदत किडनी के लिए ठीक नहीं है. इसलिए रोजाना वॉक करना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या कोई भी आसान एक्सरसाइज करना चाहिए. यह मेटाबॉलिज्म को सही रखता है और शरीर के अंदर जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. नियमित वर्कआउट से स्टोन बनने का जोखिम भी कम होता है और किडनी स्वस्थ रहती है. इसके अलावा सर्दियों में किडनी की किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर कमर में लगातार दर्द हो, पेशाब में जलन हो या पेशाब में खून दिखाई दे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसी लापरवाही से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. समय पर डॉक्टर से मिलना और जरूरी जांच कराना बहुत जरूरी है. शुरुआती समस्या को पहचानकर इलाज कराना किडनी की लंबी उम्र और सेहत के लिए सबसे अच्छा तरीका है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Dec 2025 01:59 PM (IST)
