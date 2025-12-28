हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदाल-चावल खाने से शरीर को क्या-क्या मिलते हैं फायदे? जानें सेहत और पाचन से जुड़ा पूरा सच

दाल-चावल खाने से शरीर को क्या-क्या मिलते हैं फायदे? जानें सेहत और पाचन से जुड़ा पूरा सच

दाल चावल प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारने, वजन कंट्रोल और ब्लड शुगर संतुलित रखने में मदद करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

हमारे भारतीय घरों में आमतौर पर खाए जाने वाले खानों में से एक है दाल चावल, जो भारतीय घरों का मुख्य और स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन क्या आपको पता है कि दाल चावल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसे खाने से हमारी सेहत में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, दाल चावल हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है और ये हमें हमारे रोज के काम को करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं. दाल और चावल मिलकर एक सुपरफूड का काम करते हैं, जो प्रोटीन से भरा होता है और हमारी मांसपेशियों की मजबूती और हमारे पाचन पर भी असरदार प्रभाव करता है.

शाकाहारी लोगों के लिए दाल चावल के फायदे

दाल चावल एक ऐसा भोजन है, जो शाकाहारी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे उन्हें जरूरी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है. दाल और चावल वैसे तो दोनों पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इनका सेवन आपस में किया जाता है, तो ये एक सुपरफूड की तरह काम करते हैं. जब इन दोनों को एक साथ खाया जाता है, तो इनमें मौजूद अमीनो एसिड एक दूसरे के अंदर की कमी को पूरा करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है.

दाल चावल शुगर और एनर्जी को कैसे स्टेबल रखता है?

दाल चावल को साथ खाने से हमारे शरीर में शुगर और एनर्जी लेवल बना रहता है, जिससे हमें कई सारी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है. दाल प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जब दाल और चावल को एक साथ खाया जाता है, तो दाल में मौजूद पोषक तत्व जैसे फाइबर, प्रोटीन और गुड फैट कार्बोहायड्रेट की गति को शरीर में पचने के दौरान नियंत्रित करते हैं. ये कार्बोहायड्रेट हमें चावल के सेवन से मिलता है. दाल द्वारा कार्बोहायड्रेट की गति को नियंत्रित रखने से शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण धीमा होता है, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल में अचानक तेजी या गिरावट नहीं आती.

वजन कंट्रोल

अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो दाल चावल का भोजन आपके लिए काफी असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और लंबे समय तक पेट भरा रहता है.

खाना पचाने में फायदेमंद 

दाल चावल को शरीर में पचाने के लिए हमारे अंगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि यह हमारे पाचन को सुधारते हैं. दाल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और चावल भी हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है, जिससे अपच जैसी समस्या नहीं होती.

यह भी पढ़ें: सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 28 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Tags :
Vegetarian Protein Indian Diet Dal Chawal Benefits Dal Rice Nutrition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में कोहरा प्रदूषण की दोहरी मार, कई जगह AQI 400 पार | BJP | CM Rekha
Maharashtra Breaking: Nagpur में मां और बेटी की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Odisha Breaking: साथी की जान बचाने खूंखार मगरमच्छ से भिड़ा बंदरों का झुंड! | ABP News
Manali Breaking: मनाली में नए साल के जश्न से पहले उमड़ी पर्यटकों की भीड़ | Himachal Pradesh | ABP
Italy का Mount Etna ज्वालामुखी फूटा, लोगों को सावधान रहने की दी नसीहत | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
माचा के बाद अब ब्लैक सेसमे लाटे का दौर, जानिए क्यों इसे माना जा रहा 2026 का हेल्थ ड्रिंक?
माचा के बाद अब ब्लैक सेसमे लाटे का दौर, जानिए क्यों इसे माना जा रहा 2026 का हेल्थ ड्रिंक?
ट्रेंडिंग
स्कूल प्रेयर में भी नहीं टूटी श्रद्धा, आंखें बंद कर जूता ठीक करती बच्ची का वीडियो वायरल
स्कूल प्रेयर में भी नहीं टूटी श्रद्धा, आंखें बंद कर जूता ठीक करती बच्ची का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget