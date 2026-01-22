हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Healthy Non Veg Diet: चिकन या मटन... किस नॉनवेज से ज्यादा मिलता है प्रोटीन, हेल्थ के लिए क्या बेस्ट?

Healthy Non Veg Diet: चिकन या मटन... किस नॉनवेज से ज्यादा मिलता है प्रोटीन, हेल्थ के लिए क्या बेस्ट?

Is Chicken Healthier Than Mutton: चिकन और मटन दोनों ही हमारी सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. हालांकि, जब इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है, तो लोगों को दिक्कत होने लगती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Jan 2026 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

Which Meat Is Better For Protein Intake: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन हर प्रोटीन स्रोत एक जैसा फायदेमंद नहीं होता. खासकर जब बात नॉन-वेज प्रोटीन की आती है, तो अक्सर यह सवाल उठता है कि चिकन बेहतर है या मटन. दोनों ही लोकप्रिय हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से इनमें बड़ा फर्क माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद माना जाता है. 

मटन में प्रोटीन के साथ फैट भी ज्यादा

अक्टूबर 2024 में आई एक स्टडी, जिसका ज़िक्र नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में मिलता है उसमें में हाई-फैट डाइट का असर चूहों पर देखा गया. इस रिसर्च में 60 एल्बिनो चूहों को अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया और उनके वजन, कैलोरी इनटेक, ब्लड रिपोर्ट और लिवर की स्थिति का स्टडी किया गया. नतीजों में सामने आया कि जिन चूहों को मटन फैट दिया गया, उनमें कैलोरी इनटेक और वजन दोनों ज्यादा बढ़े. इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, ग्लूकोज़ टॉलरेंस खराब हुई और ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल व एलडीएल का स्तर भी ऊपर चला गया, जबकि एचडीएल कम पाया गया. लिवर से जुड़े एंजाइम भी बढ़े, जो लिवर पर निगेटिव असर का संकेत है. इन निष्कर्षों से यह साफ होता है कि मटन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि फैट भी काफी मात्रा में देता है, जो लंबे समय तक नियमित सेवन में नुकसानदेह हो सकता है.

चिकन हल्का और लीन प्रोटीन

अब बात करते हैं चिकन की. हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, चिकन में कैलोरी की मात्रा उसके हिस्से पर निर्भर करती है. ब्रेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसके बाद थाई, विंग्स और ड्रमस्टिक आते हैं. इसके बावजूद चिकन को हाई-कैलोरी मीट नहीं माना जाता है.  नेशनल चिकन काउंसिल के अनुसार, चिकन एक लीन प्रोटीन है, यानी इसमें फैट की मात्रा कम होती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर नहीं होते, जिससे यह उन लोगों के लिए भी बेहतर विकल्प बन जाता है, जिन्हें डाइट को लेकर सावधानी रखनी पड़ती है. इसके अलावा चिकन में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इसलिए हार्ट से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

सेहत के लिहाज से कौन बेहतर?

अगर दोनों की तुलना की जाए, तो साफ है कि नियमित सेवन के लिए चिकन, मटन से ज्यादा बेहतर विकल्प है. मटन कभी-कभार और सीमित मात्रा में लिया जाए तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की डाइट में चिकन ज्यादा संतुलित और हल्का प्रोटीन देता है. यानी प्रोटीन के साथ सेहत को प्राथमिकता देनी हो, तो चिकन को प्राथमिकता मिलती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 22 Jan 2026 03:18 PM (IST)
Embed widget