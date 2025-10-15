Phone causes skin problems: लोग पिंपल की वजह से काफी परेशान हैं. इसके होने के कई कारण होते हैं. किसी को एलर्जी होने के चलते पिंपल निकल आते हैं, तो कोई दवा रिएक्शन के चलते पिंपल से परेशान है. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आप जिस फोन पर घंटों-घंटों तक बातें करते हैं, कभी दोस्त से, कभी ऑफिस में कॉल्स, वीडियो कॉल्स आदि से, वह आपके लिए कितना नुकसानदायक है. क्या मोबाइल फोन यूज करने से पिंपल निकल रहा है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कई जगह इस बात का दावा किया जा रहा है कि ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से चेहरे पर पिंपल निकल आ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या सच में पिंपल निकल आ रहा है.

क्या फोन से निकलते हैं पिंपल?

जब आप घंटों तक मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो इससे उस पर बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं. बाद में यही मोबाइल से हमारे चेहरे पर पहुंचते हैं. इससे होता यह है कि ये हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, जिसके चलते पिंपल्स, एक्ने या इन्फेक्शन हो सकता है. इसके अलावा जब आप फोन को पास में लगाते हैं, तो इससे गर्मी होती है. गर्म वातावरण और पसीना मिलकर त्वचा की बाधा को कमजोर कर सकते हैं और दाने बढ़ा सकते हैं. फोन पर बातचीत करते समय बहुत बार हाथ चेहरे से छूते जाते हैं, जैसे गाल सहलाना, मुंह के पास हाथ जाना. इससे हाथों में मौजूद तेल और बैक्टीरिया चेहरे पर पहुँचते हैं और मुंह, जबड़ा, गाल आदि क्षेत्र में पिंपल्स बढ़ सकते हैं. हालांकि रेडियो फ्रिक्वेंसी (RF) एवं माइक्रोवेव जैसी किरणों के सीधे प्रभाव से पिंपल होने का प्रमाण स्पष्ट नहीं है, कुछ छोटे अध्ययन सुझाव देते हैं कि इन तरंगों से त्वचा की सतह पर हल्की जलन या तनाव हो सकता है.

कैसे करें बचाव?

आप इससे बचाव करने के लिए फोन की सतह को नियमित एंटीसेप्टिक वाइप्स या अल्कोहल वाइप से साफ करें. इसके अलावा बातचीत करते समय हैंड्स फ्री, ईयरफोन, ब्लूटूथ का उपयोग करें, जिससे फोन सीधे चेहरे न लगे. चेहरे को दिन में दो बार हल्के फेस वॉश से धोएं, खासकर कॉल्स के बाद, ताकि तेल व बैक्टीरिया साफ हो जाएं. यदि इनके बाद भी दाना निकल आता है, तो कोशिश करें कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें, विशेष रूप से अगर वे सूजन, दर्द या फोड़े बन जाते हैं.

इसे भी पढ़ें: क्या आप भी रोज लेते हैं शॉवर तो अपने फेफड़ों को बना रहे इंफेक्शन का शिकार? यह बैक्टीरिया बना खतरा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator