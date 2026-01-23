Do LED Bulbs Emit Harmful UV Radiation: आज के समय में LED यानी लाइट-एमिटिंग डायोड बल्ब लगभग हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं. कम बिजली खपत और लंबी उम्र की वजह से ये लाइटिंग की सबसे लोकप्रिय तकनीक बन चुके हैं. LED लाइट्स ने घरों और दफ्तरों की रोशनी का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या LED बल्ब से निकलने वाली रोशनी में हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणें होती हैं? वही यूवी किरणें, जो सूरज की रोशनी से निकलकर त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. चलिए आपको इसका जवाब देते हैं.

क्या होती है यूवी रेडिएशन?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूवी रेडिएशन तीन तरह का होता है. यूवीए सबसे लंबी तरंगों वाला होता है, जो त्वचा की उम्र तेजी से बढ़ाने और हल्के नुकसान से जुड़ा है.

यूवीबी मध्यम तरंगों का होता है, जो सनबर्न और गंभीर स्किन डैमेज की वजह बन सकता है. यूवीसी सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली किरणें होती हैं, जो बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, हालांकि ये पृथ्वी के वातावरण में ही काफी हद तक एब्जर्व हो जाती हैंय

iere में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक, अगर यूवी लाइट का संपर्क बहुत ज्यादा या लंबे समय तक हो, तो इससे त्वचा जल्दी बूढ़ी हो सकती है और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है. इसी वजह से लोगों को आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, जैसे बल्बों से निकलने वाली यूवी किरणों को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है.

क्या एलईडी बल्ब यूवी किरणें छोड़ते हैं?

इसका सीधा जवाब है नहीं, या फिर बेहद कम मात्रा में. आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले एलईडी बल्ब कुल रोशनी का 1 प्रतिशत से भी कम यूवी उत्सर्जित करते हैं. एलईडी की डिजाइन और उसमें इस्तेमाल होने वाले फॉस्फर की वजह से चिप से निकलने वाली संभावित यूवी किरणें बाहर तक पहुंच ही नहीं पातीं. इनका स्तर प्राकृतिक धूप की तुलना में बहुत कम होता है. रोजमर्रा के घरेलू एलईडी बल्ब इस तरह से बनाए ही नहीं जाते कि वे हानिकारक यूवी किरणें छोड़ें.

घर वाली लाइटों का कोई संपर्क नहीं

हां, कुछ खास एलईडी ऐसे होते हैं जिन्हें जानबूझकर यूवी उत्सर्जन के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे स्टरलाइजेशन, नेल क्योरिंग या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल वाले यूवी एलईडी. ये सामान्य घरेलू लाइटिंग के लिए नहीं होते. लेकिन सफेद एलईडी बल्ब से निकलने वाली यूवी मात्रा इतनी कम होती है कि उसे त्वचा या आंखों के लिए नुकसानदायक नहीं माना जाता. सूरज की रोशनी की तुलना में एलईडी का यूवी आउटपुट न के बराबर है. आसान शब्दों में कहें तो घरों में इस्तेमाल होने वाली एलईडी लाइट से यूवी का कोई वास्तविक खतरा नहीं होता.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

