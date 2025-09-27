Turmeric Water Benefits: आजकल हेल्थ टिप्स के तौर पर हल्दी पानी का सेवन बहुत चर्चा में है. सोशल मीडिया और हेल्थ ब्लॉग्स में अक्सर देखा जाता है कि “रोज सोने से पहले हल्दी पानी पीने से अद्भुत स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.” लेकिन क्या यह सच में हर किसी के लिए फायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं?

डॉ. उपासना बोहरा बताती हैं कि, हल्दी को भारतीय घरों में सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं. लेकिन हर किसी के लिए ये लाभकारी नहीं है.

हल्दी पानी पीने के फायदे

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. सोने से पहले हल्दी पानी पीने से शरीर को रात भर अपनी सेल्स को रिपेयर करने का मौका मिलता है, जिससे इम्यूनिटी में सुधार होता है.

पाचन क्रिया को सुधारता है

रात में हल्दी पानी पीने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है. यह गैस, अपच और पेट की सूजन को कम करने में मदद करता है.

नींद को बेहतर बनाता है

हल्दी में हल्के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो तनाव और शरीर की सूजन को कम करके नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

नुकसान और सतर्कता

एसिडिटी या पेट की समस्या

कुछ लोगों में रात में हल्दी पानी पीने से एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है. यदि आपको गैस या पेट की समस्या रहती है, तो इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न अपनाएं.

दवा के साथ प्रभाव

हल्दी खून पतला करने वाली दवाओं और शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकती है. इसलिए अगर आप नियमित दवाएँ ले रहे हैं, तो हल्दी पानी पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अधिक मात्रा में सेवन

हल्दी पानी का अत्यधिक सेवन लिवर और पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है. रात में केवल एक कप हल्का हल्दी पानी ही पर्याप्त होता है.

सोने से पहले हल्दी पानी पीने के सही तरीके

हल्दी पानी का मिश्रण: एक गिलास गर्म पानी में आधा छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ी शहद मिलाएं.

इसे धीरे-धीरे पीएं ताकि पाचन तंत्र पर जोर न पड़े.

रोजाना पीना जरूरी नहीं, सप्ताह में 4 बार पर्याप्त है.

सोने से पहले हल्दी पानी पीना अधिकतर लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन सुधारने के लिए. लेकिन यह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है. पेट की समस्या, दवा का सेवन या अन्य स्वास्थ्य स्थिति हो तो पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

