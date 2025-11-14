हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Obesity Treatment: मोटापा कम करने के लिए भारत की पहली दवा ट्रायल में सफल, जानें मार्केट में कब आएगी?

Obesity Treatment: मोटापा कम करने के लिए भारत की पहली दवा ट्रायल में सफल, जानें मार्केट में कब आएगी?

Weight loss: मोटापा आज लोगों के लिए एक गंभीर समस्या हो चुकी है. चलिए आपको बताते हैं कि भारत कि वो कौन सी वैक्सीन है, जो मोटापा खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

Weight loss medicine: सन फार्मा की नई दवा यूट्रिग्लूटाइड, जिसे मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए विकसित किया जा रहा है, उसने शुरुआती क्लिनिकल स्टडी में मेनोपॉज के बाद वाली महिलाओं में महत्वपूर्ण वजन घटाने और मेटाबॉलिक सुधार दिखाए हैं. इस दवा के फेज 1a/2b ट्रायल के नतीजे इस हफ्ते अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में हुए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के साइंटिफिक सेशन में पेश किए गए. यूट्रिग्लूटाइड उसी दवा समूह से है, जिसमें दुनिया भर में चर्चित मोनजारो और विगोवी आती हैं. इन दवाओं की खासियत यह रही कि ये भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हुई हैं. ये दवाएं GLP-1 रेसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जो लिवर के हार्मोन की तरह काम करके भूख कम करती हैं.

क्या निकला ट्रायल में?

सन फार्मा के मुताबिक, वजन घटाने के अलावा इस दवा ने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लिवर फैट, और इंसुलिन सेंसिटिविटी से जुड़े कई बायोमार्कर में सुधार दिखाया. इसके साथ ही सीरम यूरिक एसिड भी कम हुआ, जिससे यह पता चलता है कि दवा मेटाबॉलिक समस्याओं के कई पहलुओं पर असर डाल सकती है. सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी ने कहा कि “मोटापा और मेटाबॉलिक लिवर डिजीज तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर मेनोपॉज़ के बाद की महिलाओं में. इस शुरुआती स्टडी के नतीजे उत्साहजनक हैं और हमें इन बीमारियों से निपटने के लिए बेहतर इलाज विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं.”

बढ़ रही दिक्कत

भारत का एंटी-ओबेसिटी दवा का बाजार फिलहाल 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये का है, जो 2030 तक बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. इसके पीछे मोटापा और लाइफस्टाइल डिजीज के बढ़ते दिक्कत को देखकर यह अनुमान लगाया गया.

स्टडी के नतीजे उम्मीद जगाने वाले

इस ट्रायल में 52 से 69 साल की मेनोपॉज के बाद वाली महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें मोटापे की समस्या थी. 14 हफ्ते तक दवा लेने के बाद यूट्रिग्लूटाइड लेने वालों का औसतन 8 प्रतिशत वजन घटा और यह 17वें हफ्ते तक बना रहा. प्लेसबो लेने वालों का वजन सिर्फ 2.1 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत घटा.

14वें हफ्ते तक क्या देखने को मिला?

  • 76 प्रतिशत महिलाओं का वजन 5 प्रतिशत से ज्यादा घटा.
  • 25 प्रतिशत महिलाओं का वजन 10 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ.
  • शुरुआत में औसत BMI 43 था, जो 14 और 17 हफ्ते तक घटकर 39.7 से 39.8 हो गया.

इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि लिवर फैट में 28.6 प्रतिशत की कमी, जबकि प्लेसबो समूह में सिर्फ 2.7 प्रतिशत गिरावट देखी गई. ये नतीजे बताते हैं कि यह दवा मोटापे के साथ-साथ MASLD मेटाबॉलिक लिवर डिजीज जैसी समस्याओं में भी मददगार हो सकती है.

साइड इफेक्ट

अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, तो भूख कम लगना, जल्दी पेट भर जाना, मतली, अपच और उलटी शामिल था. जो GLP-1 दवाओं में सामान्य माने जाते हैं. ट्रायल से जुड़े डॉ. रोहित लूंबा (यूसी सैन डिएगो) ने कहा कि “यूट्रिग्लूटाइड ने मोटापे और MASLD वाली महिलाओं में लिवर फैट और कई मेटाबॉलिक पैरामीटर में बेहतरीन सुधार दिखाया है, जो बेहद उत्साहजनक है.” ट्रायल के बाद अगर सब कुछ मंजूरी मिल जाती है, तो यह दवा बाजार में जल्द इंट्र कर सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Tags :
Obesity Obesity Drug Anti-obesity Drug
