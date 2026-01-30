Marriage And Baby Incentive UAE: सोचिए, आप यूएई की किसी टॉप कंपनी में काम कर रहे एक अमीराती कर्मचारी हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं और आपका बॉस आपको नई जिंदगी शुरू करने के लिए 50,000 दिरहम (करीब 12.5 लाख रुपये) गिफ्ट में दे दे इतना ही नहीं, अगर शादी के दो साल के भीतर आपके घर बच्चे की किलकारी गूंजती है, तो यह रकम दोगुनी भी हो जाती है. सुनने में यह सपना लगता है, लेकिन यूएई में यह हकीकत बन चुका है. चलिए आपको बताते हैं कि मामला क्या है.

शादी और परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

यह पहल की है अल हब्तूर ग्रुप के अरबपति संस्थापक खलाफ अल हब्तूर ने, जिन्होंने युवाओं को शादी और परिवार बढ़ाने के लिए एक खास प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है. ऐसे दौर में, जब शादी और परिवार शुरू करना आर्थिक दबाव जैसा महसूस होने लगा है, यह फैसला कई लोगों के लिए राहत भरी खबर बनकर आया है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एक्स पर साझा पोस्ट में खलाफ अल हब्तूर ने लिखा कि शादी और परिवार बढ़ाना सिर्फ व्यक्तिगत फैसले नहीं हैं, बल्कि यही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं. उन्होंने यूएई के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि अब हम सबको भी आगे आकर ठोस सहयोग करना चाहिए. उन्होंने घोषणा की कि इस साल उनके ग्रुप में शादी करने वाले हर युवा अमीराती कर्मचारी को 50,000 दिरहम दिए जाएंगे और अगले दो साल में जन्म लेने वाले हर बच्चे पर यह रकम दोगुनी होगी.

استكمالاً لما طرحته سابقاً حول أهمية الزواج وبناء الأسرة، أؤكد أن الزواج والإنجاب ليسا شأناً شخصياً فقط، بل مسؤولية مجتمعية ووطنية، فبهما تُبنى الأوطان وتستمر المجتمعات.



حكوماتنا مشكورة لا تقصّر في دعم الشباب في بدايات حياتهم العائلية، لكن تحفيز الزواج والإنجاب يتطلب مبادرات… https://t.co/33lbwF701I — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) January 17, 2026

यह फैसला सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि व्यवहारिक समर्थन का उदाहरण है, जो नई शादीशुदा जिंदगी का बोझ थोड़ा हल्का कर देता है. अल हब्तूर का मानना है कि परिवार समाज को जोड़ने की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. बच्चे आने वाले कल का निवेश हैं और एक मजबूत परिवार ही एकजुट समुदाय और ताकतवर देश का निर्माण करता है.

महंगाई और बड़े सपनों के बीच संतुलन

वह सभी अमीरातियों से भी इस दिशा में योगदान देने की अपील कर रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा. यह कोई प्रचार की रणनीति नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत सोच और विश्वास का नतीजा है. यूएई में जहां युवा करियर, बढ़ती महंगाई और बड़े सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कदम शादी और परिवार शुरू करने की राह आसान बनाते हैं. खलाफ अहमद अल हब्तूर यूएई के जाने-माने उद्योगपति हैं. उन्होंने 1970 में अल हब्तूर ग्रुप की नींव रखी थी, जो आज होटल, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, स्कूल और पब्लिशिंग जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है. उनका ग्रुप हजारों लोगों को रोजगार देता है और दुबई की पहचान गढ़ने में अहम भूमिका निभाता है.

