How To Make Coconut Burfi At Home: दीपावली पर घर में मिठाई बनाना हो तो नारियल की बर्फी एक अच्छा विकल्प है. नारियल से बनने वाली यह मिठाई स्वाद में काफी अलग होती है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. नारियल की बर्फी कई तरीकों से बनाई जाती है. इसे नारियल, दूध और चीनी से बनाया जा सकता है, वहीं कंडेंस्ड मिल्क या मावा डालकर भी इसका स्वाद और टेक्सचर बदला जा सकता है. यहां हम नारियल, दूध और चीनी से बनने वाली बर्फी का आसान तरीका बता रहे हैं.

बर्फी बनाने के लिए क्या चाहिए?

नारियल की बर्फी बनाने के लिए करीब 400 ग्राम ताजा या फ्रोजन नारियल, डेढ़ कप चीनी, 1 से 2 बड़े चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और करीब 2 कप फुल फैट दूध की जरूरत होगी. इसके अलावा ऊपर से डालने के लिए काजू या पिस्ता भी लिया जा सकता है. अगर ताजा या फ्रोजन नारियल की जगह सूखा नारियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि सूखे नारियल में नमी कम होती है.

सबसे पहले काजू को हल्का भूनें

नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक चौड़ी कड़ाही लें. इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालकर गर्म करें. अब इसमें कटे या छोटे टुकड़ों में टूटे हुए काजू डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भून लें. काजू ज्यादा गहरे रंग के न हों, इसका ध्यान रखें. भुनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें.





नारियल और दूध को पकाएं

अब उसी पैन में करीब 400 ग्राम ताजा या फ्रोजन नारियल डालें. इसमें 2 कप फुल फैट दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं. गैस को मीडियम-हाई आंच पर रखें और मिश्रण को उबाल आने दें. उबाल आने के बाद गैस की आंच कम कर दें और इसे पकने दें. इस दौरान दूध धीरे-धीरे कम होने लगेगा. मिश्रण को हर समय चलाने की जरूरत नहीं है. आप हर 2 से 3 मिनट में इसे चलाते रहें. करीब 12 से 15 मिनट में दूध काफी हद तक सूख जाएगा.

अब डालें चीनी

जब नारियल और दूध के मिश्रण में दूध लगभग खत्म हो जाए तो इसमें डेढ़ कप चीनी डालें और अच्छी तरह मिला दें. चीनी डालने के बाद मिश्रण फिर से थोड़ा गीला और चिपचिपा हो जाएगा, क्योंकि चीनी गर्म होकर पिघलने लगेगी.

अब इसे धीमी आंच पर पकाते रहें. कुछ-कुछ देर में चलाते रहें ताकि मिश्रण पैन के नीचे चिपके नहीं. जब इसमें नमी कम होने लगे तो 1 से 2 चम्मच घी डालकर लगातार चलाते रहें. इस समय गैस की आंच धीमी रखना जरूरी है, क्योंकि मिश्रण जल्दी नीचे लग सकता है.





कैसे पहचानें कि बर्फी का मिश्रण तैयार है?

यह सबसे जरूरी स्टेप है. मिश्रण को स्पैचुला से दबाकर देखें. अगर इसमें ज्यादा नमी दिखाई दे रही है तो इसे थोड़ी देर और पकाएं. जब मिश्रण गाढ़ा होकर पैन छोड़ने लगे और इसमें ज्यादा नमी न बचे, तब यह बर्फी जमाने के लिए तैयार माना जा सकता है. अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं. पकने के बाद मिश्रण गाढ़ा, भारी और खुशबूदार हो जाएगा. अगर आपको बर्फी थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट पसंद है तो मिश्रण को पूरी तरह सूखने से थोड़ा पहले भी गैस से उतार सकते हैं.

ट्रे में जमाएं नारियल की बर्फी

अब एक प्लेट या ट्रे को थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार नारियल के मिश्रण को इसमें डालें और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह दबाकर एकसार कर दें. ऊपर से भुने हुए काजू और चाहें तो पिस्ता डालें. इन्हें भी हल्के हाथ से दबा दें, ताकि बाद में बर्फी काटते समय मेवे अलग न हों.

इसके बाद बर्फी को कमरे के तापमान पर करीब 3 से 4 घंटे के लिए जमने दें. जब यह सेट हो जाए तो इसे मनचाहे आकार में काट लें. पूरी तरह अच्छी तरह सेट करने के लिए इसे कमरे के तापमान पर रातभर भी रखा जा सकता है. सही तरह से बनी नारियल की बर्फी ऊपर से सूखी और हल्की क्रिस्प हो सकती है, जबकि अंदर से थोड़ी नरम रह सकती है.

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बर्फी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

नारियल की बर्फी में नारियल को बहुत मोटा रखने के बजाय थोड़ा बारीक करना मददगार होता है, क्योंकि इससे बर्फी अच्छी तरह सेट होने में मदद मिलती है. हालांकि नारियल को इतना ज्यादा न पीसें कि उसमें से दूध और फैट निकलने लगे. एक और जरूरी बात यह है कि मिश्रण को जरूरत से ज्यादा न पकाएं. ज्यादा पकाने से बर्फी बहुत सख्त या सूखी हो सकती है और इसका टेक्सचर खराब हो सकता है. जैसे ही मिश्रण सही गाढ़ापन हासिल कर ले और पैन छोड़ने लगे, इसे गैस से उतार देना बेहतर है.

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