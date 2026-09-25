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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडKarela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम

Karela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम

Easy Vegetable Recipe: करेले की भुर्जी बनाने से पहले एक छोटा सा काम करना जरूरी है. सबसे पहले करेले को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इसके बाद इसे कद्दूकस कर लें या बहुत बारीक काट लें.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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Grated Karela Sabzi Step By Step Guide: करेला ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह इसका कड़वा स्वाद है. खासकर बच्चों को करेला खिलाना काफी मुश्किल होता है. घर में कई तरह से करेले की सब्जी बनाकर देख ली जाए, फिर भी इसकी कड़वाहट कई लोगों को पसंद नहीं आती. लेकिन अगर करेले को सही तरीके से तैयार करके उसकी भुर्जी बनाई जाए, तो इसका स्वाद काफी हद तक बदल सकता है. करेले की भुर्जी में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों का इस्तेमाल होता है, जो इसके स्वाद को ज्यादा चटपटा और संतुलित बनाते हैं.

करेले की कड़वाहट कम करने का आसान तरीका

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करेले की भुर्जी बनाने से पहले एक छोटा सा काम करना जरूरी है. सबसे पहले करेले को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इसके बाद इसे कद्दूकस कर लें या बहुत बारीक काट लें. अब इसमें करीब आधा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें. नमक मिलाने के बाद करेले को 5 से 10 मिनट के लिए अलग रख दें. यह छोटा सा तरीका करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद करता है. इसलिए भुर्जी बनाने से पहले इस प्रक्रिया को करना न भूलें.


Karela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम

भुर्जी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

दो लोगों के लिए करेले की भुर्जी बनाने के लिए आपको 4 करेले, 2 बारीक कटे प्याज, 2 कटे हुए टमाटर और 1 कटी हुई हरी मिर्च चाहिए. इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हींग, 1 चम्मच नींबू का रस और सजाने के लिए हरा धनिया लें.

सबसे पहले प्याज और मसाले भूनें

अब कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें एक चुटकी हींग और आधा चम्मच जीरा डालें. जीरा चटकने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल दें. इन सभी चीजों को अच्छी तरह भूनें. प्याज को तब तक पकाएं जब तक उसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए. ध्यान रखें कि प्याज को ज्यादा भूरा नहीं करना है. यही मिश्रण भुर्जी के स्वाद का आधार तैयार करेगा.


Karela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम

अब इसमें बारीक कटा करेला डालें

जब प्याज अच्छी तरह तैयार हो जाए, तब इसमें नमक के साथ रखा हुआ कद्दूकस किया हुआ या बारीक कटा करेला डालें. प्याज के साथ करेले को अच्छी तरह मिलाएं और करीब 5 से 6 मिनट तक भूनें. इस दौरान करेला धीरे-धीरे नरम होने लगेगा और प्याज, हरी मिर्च तथा अदरक-लहसुन के स्वाद के साथ अच्छी तरह मिल जाएगा.

टमाटर और मसाले डालकर पकाएं

अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें. इसके साथ स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि करेले को पहले ही नमक के साथ रखा गया था. अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पकने दें. टमाटर पकने के साथ नरम होंगे और करेले के साथ मिलकर भुर्जी का स्वाद ज्यादा चटपटा बनाएंगे.

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आखिर में डालें नींबू का रस

जब करेला और बाकी सारी सामग्री अच्छी तरह पक जाए, तो इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालें. नींबू का रस भुर्जी में हल्का खट्टापन लाता है और करेले के स्वाद को ज्यादा संतुलित बनाने में मदद करता है. इसके बाद ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला दें. अब आपकी करेले की भुर्जी तैयार है.

इस तरीके से कड़वाहट होगी कम

करेले की भुर्जी बनाते समय सबसे जरूरी बात शुरुआत में नमक लगाने की है. करेले को काटने या कद्दूकस करने के बाद उसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर 5 से 10 मिनट रखने से इसकी कड़वाहट कम करने में मदद मिलती है. इसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाने से इसका स्वाद और बेहतर हो जाता है. अगर घर में लोग करेले की कड़वाहट की वजह से इसे खाने से बचते हैं, तो इस तरह से बनाई गई भुर्जी एक बार जरूर ट्राई की जा सकती है. बनाने का तरीका आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी आमतौर पर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है. बस करेले को पकाने से पहले नमक के साथ कुछ मिनट रखने का तरीका जरूर अपनाएं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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