वजन कम करने में मदद करेंगे ये 3 पीनट स्नैक्स, एकदम हिट और हेल्दी है यह कॉम्बो

वजन कम करने की कोशिश में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ऐसा क्या खाया जाए जो पेट भी भरे, हेल्दी भी हो और खाने का मन भी करें. ऐसे समय में मूंगफली यानी पीनट एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है. यह सस्ती है, आसानी से मिल जाती है और प्रोटीन से भरपूर होती है. मूंगफली लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करती है और बार-बार खाने की इच्छा भी कम कर देती है. इसी वजह से इसे वेट लॉस डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप जल्दी बनने वाले, टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स ढूंढ रहे हैं, तो मूंगफली से बने ये 3 स्नैक्स आपकी डायटिंग को और आसान बना देंगे.इनकी खास बात यह है कि ये 10 से 15 मिनट में घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं और बिना गिल्ट खाए जा सकते हैं.

1. पीनट गुड़ चिक्की – अगर आपको मीठा पसंद है, लेकिन चीनी से दूरी भी बनाए रखना चाहते हैं, तो पीनट गुड़ चिक्की आपके लिए परफेक्ट है. मूंगफली और गुड़ दोनों में आयरन, हेल्दी फैट और फाइबर मौजूद होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है और ज्यादा खाने से रोकता है. यह एक सिंपल और झटपट बनने वाली हेल्दी मिठाई है. इसे बनाने के लिए 1 कप भुनी हुई मूंगफली लें. एक पैन में आधा कप गुड़ गर्म करें और पिघलने दें. इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं. जब गुड़ थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें मूंगफली डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इस मिक्सचर को घी लगी प्लेट पर फैलाएं और ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें. यह स्नैक मीठा खाने की इच्छा भी शांत करता है और हेल्दी भी रहता है.

2. पीनट प्रोटीन बार – अगर आप जिम जाते हैं, वॉक करते हैं या दिन में काफी एक्टिव रहते हैं, तो पीनट प्रोटीन बार आपके लिए बहुत यूजफुल है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट भरपूर होता है, जो मसल रिकवरी और वजन कम करने में मदद करता है. मार्केट के प्रोटीन बार महंगे और कई बार प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं, लेकिन घर पर बनने वाला यह पीनट प्रोटीन बार बिल्कुल नेचुरल और पौष्टिक है. पीनट प्रोटीन बार बनाने के लिए 1 कप पीनट बटर लें, इसमें आधा कप ओट्स और 2 टेबलस्पून शहद मिलाएं. चाहें तो चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं. इस मिक्सचर को एक ट्रे में फैलाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. सेट होने पर इसे बार्स के रूप में काटें और एयरटाइट जार में रखें. ये बार्स प्री-वर्कआउट, पोस्ट-वर्कआउट या जल्दबाजी में हेल्दी स्नैक के तौर पर बेस्ट हैं.

3. हेल्दी पीनट कुकीज – अगर आपको स्नैक्स में कुछ कुरकुरा और मीठा चाहिए, लेकिन मैदा और चीनी से बचना है, तो ये पीनट कुकीज आपके लिए परफेक्ट चॉइस हैं. इनका बेस ओट्स और पीनट बटर होता है, जो इन्हें पोषक और कम कैलोरी वाला बनाता है. चाय के साथ खाने के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन हैं. हेल्दी पीनट कुकीज बनाने के लिए आधा कप पीनट बटर में आधा कप गुड़ पाउडर मिलाएं. अब इसमें आधा कप ओट्स डालकर थोड़ा गाढ़ा मिक्स तैयार करें. इसे छोटे-छोटे कुकी आकार में बना लें और 180°C पर 10 से 12 मिनट बेक करें. कुछ ही मिनट में आपकी हेल्दी, क्रिस्पी और गुडनेस से भरी कुकीज तैयार हो जाती हैं.

