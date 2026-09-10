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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडरोटियों पर भर भरकर लगाते हैं घी? हो सकती है ये गंभीर बीमारी

रोटियों पर भर भरकर लगाते हैं घी? हो सकती है ये गंभीर बीमारी

घी खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन रोटियों पर जरूरत से ज्यादा घी लगाकर खाना रोज की आदत बन जाए तो यह शरीर के लिए अच्नछा हीं होता है ओर इसका उल्टा असर पड़ सकता है।

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 10 Sep 2026 10:32 AM (IST)
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भारतीय घरों में गर्मागर्म रोटी पर घी लगाकर खाना काफी आम है. कई लोगों को तो रोटी पर इतना घी पसंद होता है कि वह पूरी रोटी को घी से भिगो देते हैं. घी स्वाद बढ़ाने के साथ खाने में फैट भी जोड़ता है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. खासकर अगर रोजाना जरूरत से ज्यादा घी खाया जाए और बाकी खाने में भी तेल, मक्खन या दूसरे फैट की मात्रा ज्यादा हो, तो कुल कैलोरी और सैचुरेटेड फैट बढ़ सकता है. लंबे समय तक ऐसी डाइट रखने से दिल की सेहत पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए रोटी पर घी लगाना बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है.

 ज्यादा घी से बढ़ सकता है सैचुरेटेड फैट

घी में सैचुरेटेड फैट काफी मात्रा में होता है. अगर आप रोटी पर भर-भरकर घी लगाते हैं और साथ में खाने में भी तेल या मक्खन लेते हैं, तो दिनभर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी बढ़ सकती है. इसलिए स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा ठीक है, लेकिन हर रोटी को ज्यादा घी से भिगोकर खाना सेहत के लिए अच्छा नही होगा.

 दिल की सेहत पर पड़ सकता है असर

डाइट में लंबे समय तक ज्यादा सैचुरेटेड फैट लेने से खून में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. ज्यादा LDL कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों के खतरे से जुड़ा माना जाता है. इसलिए अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ज्यादा फैट वाला खाना खाता है तो उसे घी की मात्रा पर खास ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें : शरीर में कहां चाकू लगने से तुरंत हो जाती है मौत? यहां जानें

वजन बढ़ने की भी हो सकती है वजह

घी में कैलोरी ज्यादा होती है. ऐसे में रोटी पर बार-बार ज्यादा घी लगाने से खाने की कुल कैलोरी बढ़ जाती है. अगर शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे ज्यादा कैलोरी लगातार मिलती रहे तो वजन बढ़ सकता है. इसलिए वजन को कंट्रोल में रखना है तो घी की मात्रा के साथ पूरे दिन के खाने पर भी ध्यान देना जरूरी है.

घी पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं

घी को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. संतुलित डाइट में थोड़ी मात्रा में घी लिया जा सकता है. समस्या तब हो सकती है जब घी की मात्रा जरूरत से काफी ज्यादा हो और साथ में दूसरे फैट वाले खाद्य पदार्थ भी ज्यादा लिए जाएं. इसलिए रोटी पर हल्की परत लगाना बेहतर विकल्प हो सकता है.

कितनी मात्रा सही है?

घी की जरूरत हर व्यक्ति के खाने, उम्र, वजन और रोज की गतिविधि पर अलग-अलग हो सकती है. इसलिए कोई एक मात्रा सभी के लिए सही नहीं कही जा सकती. अगर आपकी डाइट में पहले से तेल, मक्खन, क्रीम या दूसरे फैट वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं तो घी की मात्रा कम रखना बेहतर है. स्वाद के लिए थोड़ा घी लें, लेकिन रोटी को घी में डुबोकर खाने से बचें.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 10 Sep 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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