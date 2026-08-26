घर में कैसे बनाएं दिल्ली जैसे दही भल्ले? ये रेसिपी आएगी काम

How To Make Soft Dahi Bhalla At Home: दही भल्ले का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. दिल्ली की गलियों में मिलने वाले नरम और स्वादिष्ट दही भल्ले हर किसी को पसंद आते हैं. उड़द दाल से बने मुलायम भल्लों के ऊपर ठंडा दही, मीठी चटनी और खट्टी-मीठी चटपटी चीजें डाली जाती हैं, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देती हैं. लेकिन घर पर दही भल्ले बनाते समय सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि भल्ले बाजार जैसे नरम और फूले हुए नहीं बन पाते.

कई बार भल्ले तलने के बाद सख्त हो जाते हैं, तो कभी बैटर सही न होने की वजह से वे अच्छी तरह फूलते नहीं हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप घर पर भी नरम और फूले हुए दही भल्ले बना सकते हैं. दाल चुनने से लेकर बैटर तैयार करने और तलने से पहले उसकी जांच करने तक हर छोटा स्टेप इसमें काम आता है.

सही दाल चुनना है सबसे जरूरी

अच्छे दही भल्ले बनाने की शुरुआत सही दाल से होती है. इसके लिए आमतौर पर उड़द दाल का इस्तेमाल किया जाता है. उड़द दाल भल्लों को नरम और हल्का बनाने में मदद करती है. इसमें थोड़ी सी मूंग दाल मिलाने से स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. अगर आप घर पर दिल्ली जैसे दही भल्ले बनाना चाहते हैं, तो दाल की मात्रा का ध्यान रखें. उड़द दाल मुख्य रूप से रखें और उसमें थोड़ी मूंग दाल मिलाएं. दाल को अच्छी तरह धोकर कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इससे दाल आसानी से पिसेगी और बैटर भी अच्छा तैयार होगा.





पानी एक साथ ज्यादा न डालें

दाल पीसते समय पानी डालने में जल्दबाजी न करें. एक साथ ज्यादा पानी डालने से बैटर पतला हो सकता है और फिर भल्ले ठीक से नहीं बनेंगे. दाल को पीसते समय थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें. बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह आसानी से आकार ले सके. बहुत पतला बैटर होने पर भल्ले तेल में फैल सकते हैं और उनका टेक्सचर भी सही नहीं आएगा. इसलिए पानी हमेशा कम मात्रा में डालना बेहतर है और जरूरत पड़ने पर बाद में थोड़ा और पानी मिलाया जा सकता है.

बैटर में थोड़ा नमक जरूर डालें

दाल पीसते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना भी जरूरी है. बैटर में थोड़ा नमक जरूर डालें. यह एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. नमक बैटर के स्वाद को बेहतर करता है और भल्ले बनाने की तैयारी में इसका भी अपना महत्व है. इसलिए दाल पीसते समय इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक जरूर मिलाएं.





दाल को अच्छी तरह पीसें

नरम और फूले हुए भल्लों के लिए बैटर अच्छी तरह तैयार होना चाहिए. दाल को इतना पीसें कि बैटर स्मूद और एकसार हो जाए. अच्छी तरह पिसा हुआ बैटर भल्लों को हल्का और नरम बनाने में मदद करता है. बैटर को हाथ से भी अच्छी तरह फेंटा जा सकता है या इसके लिए मिक्सर या स्टैंड मिक्सर की मदद ली जा सकती है. बैटर को अच्छी तरह फेंटने से उसमें हवा शामिल होती है, जिससे तलने के बाद भल्ले ज्यादा हल्के और फूले हुए बन सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- क्या है कोल्ड ड्रिंक पीने का सही तरीका? जान लीजिए जवाब

बैटर का छोटा सा ड्रॉप टेस्ट करें

भल्ले तलने से पहले बैटर की जांच करने का एक आसान तरीका है ड्रॉप टेस्ट. इसके लिए तैयार बैटर का थोड़ा सा हिस्सा लें और उसे पानी से भरे कटोरे में डालें. अगर बैटर का हिस्सा पानी में डालने के बाद ऊपर तैरने लगे, तो यह अच्छा संकेत माना जाता है. इसका मतलब है कि बैटर में पर्याप्त हवा आ गई है और अब इसे भल्ले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर बैटर नीचे बैठ जाता है, तो उसे कुछ देर और अच्छी तरह फेंटें और फिर दोबारा जांच करें.

अब बनाएं नरम दही भल्ले

जब बैटर तैयार हो जाए, तो कड़ाही में तेल गर्म करें. बैटर को छोटे हिस्सों में लेकर तेल में डालें और भल्लों को मध्यम आंच पर तलें. उन्हें बहुत तेज आंच पर तलने से बाहर की सतह जल्दी सख्त हो सकती है, जबकि अंदर का हिस्सा ठीक से नहीं पक पाएगा. भल्ले सुनहरे होने पर उन्हें तेल से निकाल लें. इसके बाद इन्हें पानी में डालकर कुछ देर रखें, ताकि वे नरम हो जाएं. पानी से निकालने के बाद हल्के हाथ से अतिरिक्त पानी दबाकर निकालें. अब इन नरम भल्लों के ऊपर फेंटा हुआ ठंडा दही डालें. इसके बाद मीठी चटनी, खट्टी चटनी और अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं. ऊपर से थोड़ा भुना जीरा और लाल मिर्च डालने से स्वाद और बढ़ जाता है.

इसे भी पढ़ें: Healthy Recipe for Kids: बच्चों के लिए बनाएं गाजर-चुकंदर कटलेट, सब्जियां खिलाने का हिट फॉर्म्युला