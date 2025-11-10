What did Mughal Queens wear: इतिहासकार अक्सर मुगलों के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग बताते हैं. अक्सर फिल्मों और टीवी शो में मुगल काल की बेगमों को भारी लहंगे, घाघरे और गहनों से लदी हुई दिखाया जाता है. देखने में यह भव्य लगता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर पूरी तरह सच नहीं है. दरअसल, मुगल काल की महिलाओं का फैशन बहुत अलग-अलग था. उन्होंने सिर्फ लहंगे ही नहीं, बल्कि कई तरह के पारसी, तुर्की और भारतीय परिधानों का का मिक्स कल्चर वाले कपड़ों को भी पहना. चलिए आपको बताते हैं कि हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज.

कैसे होते थे मुगल बेगमों के कपड़े?

इतिहासकारों और फैशन एक्सपर्ट के अनुसार, मुगल युग की महिलाएं बेहद उम्दा और महंगे कपड़े पहनती थीं. Invertis University के फैशन डिपार्टमेंट के एक दस्तावेज के अनुसार, बेगमों की पोशाकें मुख्य रूप से मुस्लिन, रेशम, ब्रोकेड और वेलवेट जैसी सामग्री से बनाई जाती थीं. उनकी ड्रेसेज में अब-ए-रवान जैसे हल्के और ट्रांसपेरेंट कपड़े भी शामिल थे, जो बहुत कीमती माने जाते थे. उस दौर में इस तरह के कपड़ों के बारे में भी आम लोगों को सोचना काफी मुश्किल होता था.

क्या बेगम हर वक्त लहंगा पहनती थीं?

अब हम आते हैं इस सवाल पर कि क्या मुगल काल की बेगमें हर वक्त लहंगा पहनी रहती थीं, इसका जवाब है नहीं. Textile Value Chain के अनुसार, यह धारणा पालना गलत है कि मुगल महिलाओं की मुख्य पोशाक केवल लहंगा या घाघरा थी. उस समय की फैशन संस्कृति में पेशवाज नाम की एक लंबी ओपन-फ्रंट गाउन बहुत लोकप्रिय थी, जो चुड़ीदार या पायजामे के साथ पहनी जाती थी. यह ड्रेस फारसी और भारतीय शैलियों का मेल थी और कई बार इसमें कमर तक बेल्ट या दुपट्टा भी जोड़ा जाता था.

पोशाकें दिखाती थीं शाही दर्जा

मुगल बेगमों के कपड़ों में सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक स्थिति भी झलकती थी. इंटरनेट पर उपलब्ध ऐतिहासिक चित्रों और विवरणों के अनुसार, शाही महिलाएं अक्सर सोने और चांदी की कढ़ाई, मोतियों के बटन, और कीमती रत्नों से जड़ी बेल्ट्स पहनती थीं. उनके कपड़ों में फारसी, तुर्की और भारतीय डिजाइन का शानदार मिक्सअप देखा जा सकता था.

हर मौके के लिए अलग पोशाक

मुगल कालीन पेंटिंग्स और दरबारी अभिलेख बताते हैं कि रानियां और बेगमें अवसर के हिसाब से कपड़े पहनती थीं. दरबार के लिए भारी और कढ़ाईदार कपड़े, जबकि हर रोज के लिए हल्के मुस्लिन या रेशमी कपड़े. Dressing Royalty वेबसाइट के अनुसार, उनका पहनावा बहुत सलीकेदार था और वे आराम, शान और शिष्टता तीनों का ध्यान रखती थीं.

