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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनहर ड्रेस के साथ मैच हो जाती हैं कश्मीरी चूड़ियां, खिल जाएंगी गोरी कलाइयां

हर ड्रेस के साथ मैच हो जाती हैं कश्मीरी चूड़ियां, खिल जाएंगी गोरी कलाइयां

कश्मीरी चूड़ियों के खूबसूरत रंग और डिजाइन ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक के साथ बेहद अच्छे लगते हैं. जानें इन्हें किस तरह की ड्रेस के साथ आप पहन सकती हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 30 Sep 2026 08:27 AM (IST)
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भारतीय परंपरा में चूड़ियां महिलाओं के श्रृंगार का ऐसा हिस्सा हैं, जो हाथों की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. शादी हो, कोई त्योहार हो या फिर रोजाना का सिंपल लुक, हाथों में चूड़ियां पहनने से पूरा लुक थोड़ा और खास लगने लगता है. लेकिन कई बार ड्रेस के साथ चूड़ियों का रंग और डिजाइन मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

अगर आप भी हर आउटफिट के साथ अलग-अलग चूड़ियां पहनने की बजाय ऐसा विकल्प चाहती हैं, जो कई तरह के कपड़ों के साथ अच्छा लगे, तो कश्मीरी चूड़ियां ट्राई कर सकती हैं. इनमें कई तरह के रंग, डिजाइन और पैटर्न देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि इन्हें सूट, साड़ी और कुर्ती के साथ-साथ कुछ वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहना जा सकता है.

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कश्मीरी चूड़ियां कई तरह के रंग और डिजाइन में आती हैं

कश्मीरी चूड़ियां सिर्फ एक ही डिजाइन या रंग में नहीं मिलतीं. इनमें रंगीन कांच जैसी चूड़ियों से लेकर मोतियों, नगों, गोल्डन डिटेलिंग और छोटे-छोटे पारंपरिक पैटर्न वाली चूड़ियां भी देखने को मिलती हैं. कुछ चूड़ियां बहुत पतली और सिंपल होती हैं, जिन्हें रोजाना पहना जा सकता है, वहीं कुछ सेट थोड़े चौड़े और सजावटी होते हैं, जो शादी या त्योहार के लिए अच्छे लगते हैं. लाल, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी और गोल्डन जैसे रंगों में मिलने वाले सेट को अलग-अलग आउटफिट के साथ मैच किया जा सकता है.

सूट के साथ कश्मीरी चूड़ियां लगेंगी बेहद प्यारी

सूट और चूड़ियों का कॉम्बिनेशन हमेशा से काफी पसंद किया जाता है. अगर आप सिंपल सूट या सलवार सूट पहन रही हैं तो उसके साथ कश्मीरी चूड़ियों का सेट आपके लुक को और खूबसूरत बना सकता है. हल्के रंग के सूट के साथ गहरे रंग की चूड़ियां पहनने से अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है, जबकि हैवी या गहरे रंग के सूट के साथ हल्के रंग की चूड़ियां ज्यादा अच्छी लग सकती हैं. आप चाहें तो चूड़ियों के साथ छोटे कड़े भी मिला सकती हैं, जिससे हाथों का लुक थोड़ा और भरा हुआ नजर आएगा.

यह भी पढ़ें : कितने की है राधिका मर्चेंट की साड़ी, जिसे पहनकर गणेश उत्सव में किया डांस?

 साड़ी के साथ मिलेगा खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक

अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो कश्मीरी चूड़ियां आपके लुक में एक अलग तरह का ट्रेडिशनल टच जोड़ सकती हैं. खासकर कॉटन, सिल्क या प्रिंटेड साड़ी के साथ रंगीन चूड़ियां काफी अच्छी लगती हैं. साड़ी के किसी एक रंग से मैच करती हुई चूड़ियां चुनने पर पूरा लुक ज्यादा बैलेंस नजर आता है. किसी त्योहार या छोटे फंक्शन में आप चूड़ियों के साथ झुमके और छोटी बिंदी लगाकर अपने लुक को और सुंदर बना सकती हैं.

 रोजाना कुर्ती पहनती हैं तो इसे जरूर ट्राई करें

कुर्ती कॉलेज, ऑफिस या रोजाना बाहर जाने के लिए सबसे आसान आउटफिट में से एक है. अगर आपकी कुर्ती काफी सिंपल है तो हाथों में कुछ रंगीन कश्मीरी चूड़ियां पहनकर आप पूरे लुक को थोड़ा स्टाइलिश बना सकती हैं. रोजाना के लिए बहुत ज्यादा भारी या चमकीला सेट लेने की जरूरत नहीं है. दो-तीन रंगों की पतली चूड़ियां भी कुर्ती के साथ अच्छी लग सकती हैं. खासकर सफेद, क्रीम, ब्लैक या हल्के रंग की कुर्ती के साथ रंगीन चूड़ियां हाथों पर काफी सुंदर दिखाई देती हैं.

 सही रंग चुनेंगी तो हर ड्रेस के साथ चलेगा सेट

कश्मीरी चूड़ियां खरीदते समय सबसे ज्यादा ध्यान उनके रंग पर देना चाहिए. अगर आप ऐसा सेट चाहती हैं जिसे कई कपड़ों के साथ पहना जा सके तो लाल, हरा, गुलाबी, नीला, गोल्डन या क्रीम जैसे आसानी से मैच होने वाले रंग चुन सकती हैं. बहुत ज्यादा रंगों वाली चूड़ियों के बजाय ऐसा सेट भी लिया जा सकता है जिसमें दो या तीन रंगों का अच्छा मेल हो. इससे आप अलग-अलग कपड़ों के साथ चूड़ियों को मिक्स एंड मैच करके हर बार नया लुक बना सकती हैं.

यह भी पढ़ें : भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?

 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 30 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
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