बिना सैलून जाए बनाएं ये ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, घर पर ही पाएं पार्लर जैसा लुक

अक्सर हम सोचते हैं कि खूबसूरत हेयरस्टाइल के लिए पार्लर जाना पड़ेगा या फिर किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. आप घर बैठे ही अपने बालों को स्टाइल कर सकती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 11 Dec 2025 06:27 PM (IST)
हर महिला चाहती है कि वो सबसे खास और खूबसूरत दिखे. खासकर जब बात हो तीज, करवाचौथ या किसी ट्रेडिशनल मौके की तो साड़ी, लहंगा या अनारकली जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के बाद भी लुक तब तक पूरा नहीं लगता, जब तक हेयरस्टाइल पर खास ध्यान न दिया जाए. अक्सर हम सोचते हैं कि खूबसूरत हेयरस्टाइल के लिए पार्लर जाना पड़ेगा या फिर कोई एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है.

आप घर बैठे ही अपने बालों को कुछ सिंपल और ट्रेंडिंग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं और एकदम पार्लर जैसा लुक पा सकती हैं. वो भी बिना ज्यादा मेहनत और समय खर्च किए. तो अगर आप  किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए तैयार हो रही हैं और सोच रही हैं कि साड़ी या सूट के साथ कौन-सा हेयरस्टाइल किया जाए, तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन ट्रेंडी हेयरस्टाइल आइडियाज बताते हैं, जो आपके लुक को बिल्कुल रॉयल और ट्रेडिशनल बना देंगे. 

1. गोटा पट्टी ब्रेड – अगर आप सिंपल चोटी बना रही हैं, तो उसमें थोड़ा ट्रेडिशनल टच लाना बहुत आसान है. बस एक खूबसूरत सी गोटा पट्टी लें और उसे अपनी चोटी के साथ हल्के-हल्के लपेट लें. इससे आपकी चोटी बिल्कुल फैंसी और फेस्टिव दिखेगी. साथ ही कपड़ों के साथ मैचिंग गोटा पट्टी का यूज करें. बालों में थोड़ा हेयर सीरम लगाकर चोटी बनाएं ताकि बाल फ्रिजी न दिखें.यह हेयरस्टाइल साड़ी, सूट या लहंगे सभी के साथ परफेक्ट लगता है. 

 2. ओपन हेयर विद साइड ब्रेड – अगर आप बालों को खुला रखना पसंद करती हैं, लेकिन कुछ नया भी चाहती हैं, तो यह हेयरस्टाइल आपके लिए है. बालों को अच्छे से सुलझाकर सामने की एक साइड से एक छोटी ब्रेड बनाएं और पीछे की तरफ टक करें बाकी बालों को खुला छोड़ दें. हल्के वेव्स या कर्लिंग आयरन से बालों में कर्ल्स डालें. साथ ही सामने से कुछ बाल छोड़ें, जिससे चेहरा और भी प्यारा दिखेगा. यह स्टाइल एलिगेंट और मॉडर्न है. 

3. फ्लावर बन – अगर आप बन हेयरस्टाइल पसंद करती हैं, तो थोड़ा ट्रेडिशनल टच लाइए. एक स्लीक या मेसी बन बनाकर उसमें गजरा, गुलाब के फूल या आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाएं.बालों में पहले सीरम या क्रीम लगाएं जिससे हेयर बन स्मूथ बने फिर बन बनाने के बाद उसे पिन्स से अच्छे से सेट करें. अब इसमें फूल लगाने से आपका लुक ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लगेगा. 

4. मेसी ब्रेड – अगर आपके बाल पतले हैं, तो मेसी ब्रेड एक बेस्ट चॉइस है. यह न सिर्फ आसान है, बल्कि बालों को ज्यादा दिखाने में भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए पहले हल्का बैक कॉम्ब करें, जिससे वॉल्यूम बने फिर एक ढीली चोटी बनाएं और उसे हल्के-हल्के खींचें ताकि वो मेसी लुक दे. लास्ट में हल्का हेयर स्प्रे करके सेट करें, जिससे स्टाइल ज्यादा देर टिका रहे. 

5. हाफ ओपन हेयरस्टाइल – जब समय कम हो और आप जल्दी तैयार होना चाहती हैं, तब यह हेयरस्टाइल आपके काम आएगा. इसमें बालों के दो साइड से थोड़े बाल लें और पीछे क्लचर, पिन या बीडेड क्लिप से टक कर दें. आप चाहें तो हल्का कर्ल या स्ट्रेटनिंग करें. फ्रंट से कुछ बाल छोड़कर सॉफ्ट लुक बना सकती हैं. यह हेयरस्टाइल हर फेस शेप पर अच्छा लगता है. 

Published at : 11 Dec 2025 06:27 PM (IST)
