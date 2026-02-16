एक्सप्लोरर
Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
Best Shirt And Pant Matching: लड़कों के लिए कलर कॉम्बिनेशन काफी मेटर करता है. चलिए आपको 7 कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं कि जो आपको परफेक्ट लुक देंगे.
सही रंगों का चुनाव आपके पूरे लुक को बदल सकता है. अगर शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन संतुलित हो, तो साधारण आउटफिट भी क्लासी और स्टाइलिश लगने लगता है.
1/7
2/7
Published at : 16 Feb 2026 10:13 AM (IST)
फैशन
7 Photos
ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
फैशन
6 Photos
Winter Fashion Update: सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट स्टाइल्स, हर लुक में आएगी एलिगेंस
फैशन
7 Photos
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion