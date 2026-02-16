हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनStylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां

Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां

Best Shirt And Pant Matching: लड़कों के लिए कलर कॉम्बिनेशन काफी मेटर करता है. चलिए आपको 7 कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं कि जो आपको परफेक्ट लुक देंगे.

By : सोनम  | Updated at : 16 Feb 2026 10:13 AM (IST)
Best Shirt And Pant Matching: लड़कों के लिए कलर कॉम्बिनेशन काफी मेटर करता है. चलिए आपको 7 कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं कि जो आपको परफेक्ट लुक देंगे.

सही रंगों का चुनाव आपके पूरे लुक को बदल सकता है. अगर शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन संतुलित हो, तो साधारण आउटफिट भी क्लासी और स्टाइलिश लगने लगता है.

1/7
ब्लैक शर्ट के साथ कैमल पैंट का कॉम्बिनेशन बेहद स्मार्ट और एलिगेंट दिखता है. यह लुक कैज़ुअल मीटिंग या डिनर आउटिंग के लिए परफेक्ट है.
ब्लैक शर्ट के साथ कैमल पैंट का कॉम्बिनेशन बेहद स्मार्ट और एलिगेंट दिखता है. यह लुक कैज़ुअल मीटिंग या डिनर आउटिंग के लिए परफेक्ट है.
2/7
मैरून शर्ट और बेज पैंट का मेल रिच और सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट देता है. यह कॉम्बिनेशन फेस्टिव या सेमी-फॉर्मल मौके पर शानदार लगता है.
मैरून शर्ट और बेज पैंट का मेल रिच और सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट देता है. यह कॉम्बिनेशन फेस्टिव या सेमी-फॉर्मल मौके पर शानदार लगता है.
Published at : 16 Feb 2026 10:13 AM (IST)
