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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलLife Of Billionaire Families: क्या ज्यादा रईस होना भी करता है परेशान? एलन मस्क की बेटी का दर्द सुन रह जाएंगे हैरान

Life Of Billionaire Families: क्या ज्यादा रईस होना भी करता है परेशान? एलन मस्क की बेटी का दर्द सुन रह जाएंगे हैरान

Growing Up Rich Experience: कभी- कभी इंसान के लिए बहुत अमीर होने उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर देता है. चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एलन मस्क की बेटी का दर्द.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 13 Apr 2026 01:43 PM (IST)
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Can Being Extremely Rich Make You Lonely: क्या बहुत ज्यादा अमीरी भी इंसान को परेशान कर सकती है? दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिने जाने वाले एलन मस्क की बेटी विवियन जेना विल्सन की कहानी इसी सवाल का जवाब देती नजर आती है. बाहर से चमकती हुई आलीशान जिंदगी के पीछे एक ऐसा सच छिपा होता है, जो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देता. चलिए आपकतो बताते हैं कि एलन की बेटी ने अपनी जिंदगी के बारे में क्या बताया. 

कैसा रहा उनका अनुभव

विवियन ने हाल ही में अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि वह अनुभव उनके लिए काफी अजीब और बेहद अकेला था. उन्होंने कहा कि ऊपरी तबके के लोगों की अपनी अलग दुनिया होती है, अलग स्कूल, अलग दोस्त और ऐसा सामाजिक दायरा, जो आम जिंदगी से पूरी तरह कटा हुआ होता है. बचपन में उन्होंने ऐसे खास स्कूलों में पढ़ाई की, जहां सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे होते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ.

वह बताती हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही जब उन्होंने सड़कों पर रहने वाले लोगों को देखा, तो उनका मन विचलित हो गया था. उन्हें यह समझ नहीं आता था कि एक तरफ इतनी दौलत है और दूसरी तरफ लोग बिना घर के जीने को मजबूर हैं. जब वह इस पर अपनी चिंता जाहिर करती थीं, तो लोग उन्हें जरूरत से ज्यादा भावुक कहते थे, लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि उनकी सोच सही थी.

 अमीरी इंसान को हकीकत से दूर कर देती है

विवियन के मुताबिक, अत्यधिक अमीरी इंसान को हकीकत से दूर कर देती है. धीरे-धीरे यह एहसास बनने लगता है कि सारी सुविधाएं और संसाधन उसी के हक में हैं, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग संघर्ष में जी रहा होता है. उन्होंने इसे लालच और भोग की एक ऐसी अंतहीन दौड़ बताया, जिसमें इंसान अपनी असली पहचान खोने लगता है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बार-बार अपने पिता के नाम से पहचाना जाना पसंद नहीं है. उनके लिए यह उनकी कहानी का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन उनकी पूरी पहचान नहीं. यही वजह है कि उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और अपने जीवन के फैसले खुद लेने का निर्णय किया.

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कुछ साल पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर अपनी मां जस्टीन विल्सन का सरनेम अपना लिया और अपने पिता से दूरी बना ली. आज वह साधारण जीवन जी रही हैं, जबकि उनके पास अपार संपत्ति तक पहुंच हो सकती थी.

उनकी जिंदगी आसान नहीं रही

रिश्तों के स्तर पर भी उनकी जिंदगी आसान नहीं रही. उनका कहना है कि उनके पिता पहले से ही उनकी जिंदगी में ज्यादा शामिल नहीं थे और समय के साथ दूरी और बढ़ती गई. हालांकि, उनकी मां के साथ उनका रिश्ता बेहद मजबूत और सहारा देने वाला रहा. आज विवियन अपने दम पर अपनी पहचान बना रही हैं और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Effects Of Extreme Wealth Elon Musk Daughter Story
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