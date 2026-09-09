Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलविदाई में नहीं आ रहा रोना? इन हैक्स से आएंगे फेक आंसू- दुल्हन के काम की खबर

विदाई में नहीं आ रहा रोना? इन हैक्स से आएंगे फेक आंसू- दुल्हन के काम की खबर

शादी में विदाई के समय अगर आंसू नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं. कुछ आसान तरीकों से आंखों में पानी लाया जा सकता है और फोटो में भी इमोशनल लुक मिल सकता है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 09 Sep 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

शादी का दिन दुल्हन के लिए जितना खास होता है, उतना ही मजेदार और भावुक भी होता है. शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद आखिर में आती है विदाई, जहां दुल्हन से लेकर परिवार के लोग तक इमोशनल हो जाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दुल्हन के मन में इमोशन तो बहुत होते हैं, लेकिन आंखों से आंसू निकलने का नाम ही नहीं लेते. ऊपर से कैमरा लगातार सामने होता है और सबकी नजर दुल्हन पर रहती है. ऐसे में अगर आपको भी विदाई में रोना न आएं तो परेशानी हो जाती है. अगर विदाई में रोना नहीं आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटे-छोटे आईडिया हैं, जिनसे आंखों में पानी आ सकता है और फोटो में भी थोड़ा इमोशनल लुक मिल सकेगा.

रोना नहीं आ रहा तो पुरानी बातें याद करें

अगर विदाई में आंखें सूखी की सूखी हैं तो सबसे पहले अपनी पुरानी यादों का सहारा लें. मम्मी-पापा के साथ बिताए बचपन के पल, भाई-बहन की शरारतें या घर में बिताया कोई खास दिन याद करिए.अगर आप चाहें तो शादी से पहले की कोई पुरानी फोटो भी देख सकती हैं. इन चीजों को याद करते-करते इमोशन अपने आप आंसू  आ सकते हैं. फिर कैमरे के सामने एक्सप्रेशन भी एकदम नेचुरल लगेगा.

एक बार उबासी लेकर देखिए

अगर भावुक होने के बाद भी आंसू नहीं निकल रहे हैं तो एक उबासी वाला आईडिया भी आजमा सकती हैं. कई लोगों की आंखों में उबासी लेते समय अपने आप पानी आ जाता है. इसलिए विदाई की फोटो या वीडियो से पहले एक-दो बार उबासी लेने की कोशिश की जा सकती है. बस ध्यान रहे कि कैमरे के सामने उबासी लेते हुए फोटो न खिंच जाए.

यह भी पढ़ें : दीवार का रंग उड़ने लगा है? जान लें रंग फीका पड़ने की असली वजह

थोड़ी देर पलकें कम झपकाएं

आंखों में हल्की नमी लाने के लिए कुछ सेकंड तक पलकें कम झपकाने का तरीका भी काम आ सकता है. जब आंखें कुछ देर तक कम झपकती हैं तो उनमें पानी आ सकता है. इसके बाद कैमरे की तरफ देखकर थोड़ा इमोशनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं. हालांकि इसे ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं है. आंखों में जलन या परेशानी लगे तो तुरंत सही तरीके तरीके से पलकें झपकाएं.

 प्याज वाला आईडिया अपनाने से बचें

अब कोई कहता है कि आंसू चाहिए तो प्याज काट लो. लेकिन विदाई के दिन ये आईडिया  उल्टा भी पड़ सकता है. आंखों में जलन होने से आंखें ज्यादा लाल हो सकती हैं और आपका मेकअप भी खराब हो सकता है. इसलिए प्याज, मिर्च, परफ्यूम या ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल आंखों में जानबूझकर पानी लाने के लिए नहीं करना चाहिए. आखिर में अगर आंसू के चक्कर में पूरा मेकअप बह गया तो आपकी फोटोज भी अच्छी नही आएगी.

आंसू नहीं आए तो भी टेंशन नहीं

सबसे जरूरी बात ये है कि विदाई में रोना जरूरी नहीं है. हर दुल्हन का इमोशन दिखाने का तरीका अलग होता है. किसी की आंखों से खूब आंसू आते हैं तो कोई रोने की बजाय मुस्कुराती रहती है. अगर आपके आंसू नहीं आ रहे हैं तो जबरदस्ती रोने की जरूरत नहीं. परिवार के साथ उस पल को एंजॉय करें और कैमरे के सामने नेचुरल रहें. आखिर विदाई आपकी जिंदगी का खास पल है, सिर्फ फोटोज के लिए आंसू लाने की जरूरत नहीं लगती.

यह भी पढ़ें : गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Bride Hack For Fake Tears
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Sweat Stains On Collar: धोने के बाद भी पीला रहता है कॉलर? 1 आसान ट्रिक से चमकाएं
धोने के बाद भी पीला रहता है कॉलर? 1 आसान ट्रिक से चमकाएं
लाइफस्टाइल
Lentils Soaking Tips: 30 मिनट तक जरूर भिगोनी चाहिए ये दालें, वरना रह जाती हैं कच्ची
30 मिनट तक जरूर भिगोनी चाहिए ये दालें, वरना रह जाती हैं कच्ची
लाइफस्टाइल
Indore Jalebi Recipe: घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
लाइफस्टाइल
Iodine Rich Foods: नमक के अलावा किन चीजों से पूरा होता है आयोडीन का कोटा? जान लें जवाब
नमक के अलावा किन चीजों से पूरा होता है आयोडीन का कोटा? जान लें जवाब
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal | UP Election 2027: यूपी के चुनाव में अहीर-जहीर बनाम भगवा 'तीर'! | Chitra Tripathi | ABP
Bigg Boss 20 Episode 2 Review: Gullu, Aasif & Yung DSA में कौन बनेगा पहला Captain?
Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
फूड
Indore Jalebi Recipe: घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget