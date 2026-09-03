कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें खास शुभकामनाएं, देखें कोट्स और व्हाट्सऐप स्टेटस

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Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान

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Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !

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Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!

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Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!

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Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!