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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलकृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें खास शुभकामनाएं, देखें कोट्स और व्हाट्सऐप स्टेटस

कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें खास शुभकामनाएं, देखें कोट्स और व्हाट्सऐप स्टेटस

Happy Janmashtami 2026 Wishes: इस बार जन्माष्टमी के खास मौके पर अपनों को भेजें भगवान श्रीकृष्ण के ये खूबसूरत विशेज मैसेज और कोट्स . यहां पढ़ें 20 खास शुभकामनाएं और शेयर करें.

Written By : भूमिका पंवार  | Updated at : 03 Sep 2026 07:00 PM (IST)
Happy Janmashtami 2026 Wishes: इस बार जन्माष्टमी के खास मौके पर अपनों को भेजें भगवान श्रीकृष्ण के ये खूबसूरत विशेज मैसेज और कोट्स . यहां पढ़ें 20 खास शुभकामनाएं और शेयर करें.

जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण के भक्त एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं. अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत मैसेज आपके काम आ सकते हैं. यहां हम आपके लिए 20 Happy Janmashtami 2026 विशेज मैसेज और कोट्स, और WhatsApp Status लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या अपने करीबियों को भेज सकते हैं.

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नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
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मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, आपके जीवन में सुख-शांति और खुशियां लाएं. Happy Janmashtami 2026.
मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, आपके जीवन में सुख-शांति और खुशियां लाएं. Happy Janmashtami 2026.
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राधे-राधे बोलो, कृष्ण नाम का जाप करो, जीवन में खुशियों का आगमन करो. शुभ जन्माष्टमी
राधे-राधे बोलो, कृष्ण नाम का जाप करो, जीवन में खुशियों का आगमन करो. शुभ जन्माष्टमी
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जिसके सिर पर हाथ हो कान्हा का, उसे डरने की क्या जरूरत. आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.
जिसके सिर पर हाथ हो कान्हा का, उसे डरने की क्या जरूरत. आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.
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कृष्ण की भक्ति में मन लगाएं, जीवन को खुशियों से सजाएं. Happy Janmashtami
कृष्ण की भक्ति में मन लगाएं, जीवन को खुशियों से सजाएं. Happy Janmashtami
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कान्हा की मुरली की धुन आपके जीवन में प्रेम और खुशियां भर दे. शुभ जन्माष्टमी.
कान्हा की मुरली की धुन आपके जीवन में प्रेम और खुशियां भर दे. शुभ जन्माष्टमी.
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माखन चुराने वाले कान्हा आपके जीवन से सभी परेशानियां चुरा लें. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.
माखन चुराने वाले कान्हा आपके जीवन से सभी परेशानियां चुरा लें. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.
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राधा-कृष्ण का प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहे. Happy Krishna Janmashtami 2026.
राधा-कृष्ण का प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहे. Happy Krishna Janmashtami 2026.
9/20
कृष्ण का नाम लेते रहिए, हर मुश्किल से लड़ते रहिए. आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.
कृष्ण का नाम लेते रहिए, हर मुश्किल से लड़ते रहिए. आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.
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कान्हा की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. शुभ जन्माष्टमी.
कान्हा की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. शुभ जन्माष्टमी.
11/20
जय श्रीकृष्ण! भगवान कृष्ण आपके हर कदम पर आपका साथ दें और जीवन खुशियों से भर दें.
जय श्रीकृष्ण! भगवान कृष्ण आपके हर कदम पर आपका साथ दें और जीवन खुशियों से भर दें.
12/20
कृष्ण की भक्ति का रंग ऐसा चढ़े कि हर दिन खुशियों से भर जाए. Happy Janmashtami.
कृष्ण की भक्ति का रंग ऐसा चढ़े कि हर दिन खुशियों से भर जाए. Happy Janmashtami.
13/20
कान्हा की मुरली की मधुर धुन आपके जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आए.
कान्हा की मुरली की मधुर धुन आपके जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आए.
14/20
नटखट नंदलाल आपके जीवन की हर परेशानी दूर करें और खुशियों से झोली भर दें. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं
नटखट नंदलाल आपके जीवन की हर परेशानी दूर करें और खुशियों से झोली भर दें. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं
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राधे-राधे के नाम से शुरू हो हर दिन, कान्हा की कृपा से खुशहाल हो जीवन. शुभ जन्माष्टमी.
राधे-राधे के नाम से शुरू हो हर दिन, कान्हा की कृपा से खुशहाल हो जीवन. शुभ जन्माष्टमी.
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श्रीकृष्ण का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे. Happy Janmashtami 2026.
श्रीकृष्ण का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे. Happy Janmashtami 2026.
17/20
कान्हा की कृपा मिले, जीवन में हर खुशी मिले. आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
कान्हा की कृपा मिले, जीवन में हर खुशी मिले. आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
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मुरलीधर की मुरली आपके जीवन में प्रेम और शांति की मिठास घोल दे. शुभ जन्माष्टमी.
मुरलीधर की मुरली आपके जीवन में प्रेम और शांति की मिठास घोल दे. शुभ जन्माष्टमी.
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भगवान श्रीकृष्ण आपके जीवन के सभी दुख हर लें और खुशियों से भर दें. जय श्रीकृष्ण
भगवान श्रीकृष्ण आपके जीवन के सभी दुख हर लें और खुशियों से भर दें. जय श्रीकृष्ण
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नंदलाल के जन्म की खुशियां आपके घर-आंगन में हमेशा बनी रहें. आप सभी को Happy Janmashtami 2026
नंदलाल के जन्म की खुशियां आपके घर-आंगन में हमेशा बनी रहें. आप सभी को Happy Janmashtami 2026
Published at : 03 Sep 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Janmashtami Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026

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