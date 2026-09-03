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कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें खास शुभकामनाएं, देखें कोट्स और व्हाट्सऐप स्टेटस
Happy Janmashtami 2026 Wishes: इस बार जन्माष्टमी के खास मौके पर अपनों को भेजें भगवान श्रीकृष्ण के ये खूबसूरत विशेज मैसेज और कोट्स . यहां पढ़ें 20 खास शुभकामनाएं और शेयर करें.
जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण के भक्त एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं. अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत मैसेज आपके काम आ सकते हैं. यहां हम आपके लिए 20 Happy Janmashtami 2026 विशेज मैसेज और कोट्स, और WhatsApp Status लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या अपने करीबियों को भेज सकते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 07:00 PM (IST)
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कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें खास शुभकामनाएं, देखें कोट्स और व्हाट्सऐप स्टेटस
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अनूप मिश्राReporter
Opinion