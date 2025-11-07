हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्ममहिलाओं की बायीं आंख फड़कने के संकेत जानकर आप भी चौंक जाएंगे, जानिए शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में

महिलाओं की बायीं आंख फड़कने के संकेत जानकर आप भी चौंक जाएंगे, जानिए शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में

Female Right Eye Blinking Means: क्या आपने सुना है कि महिलाओं की दायीं आंख फड़कना अशुभ और बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है? जानिए इसके पीछे का रहस्य और उपाय....

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 07 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Female Right Eye Blinking Means: क्या आपने सुना है कि महिलाओं की दायीं आंख फड़कना अशुभ और बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है? जानिए इसके पीछे का रहस्य और उपाय....

जानें कौन सी आंख का फड़कना शुभ माना जाता है?

1/6
क्या आपने कभी सोचा है कि आंख का फड़कना सिर्फ एक सामान्य बात नहीं, बल्कि किसी घटना का संकेत भी हो सकता है? सामुद्रिक शास्त्र में आंखों के फड़कने को आने वाले अच्छे या बुरे समय से जोड़ा गया है. खासकर महिलाओं की दायीं आंख का फड़कना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है.
क्या आपने कभी सोचा है कि आंख का फड़कना सिर्फ एक सामान्य बात नहीं, बल्कि किसी घटना का संकेत भी हो सकता है? सामुद्रिक शास्त्र में आंखों के फड़कने को आने वाले अच्छे या बुरे समय से जोड़ा गया है. खासकर महिलाओं की दायीं आंख का फड़कना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है.
2/6
महिलाओं की बाईं आंख फड़कना क्यों शुभ माना जाता है? अगर किसी महिला की बाईं आंख फड़कती है, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है. इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है या कोई अधूरा काम पूरा होगा. यह भी कहा जाता है कि बाईं आंख फड़कने से धन लाभ या तरक्की के योग बनते हैं.
महिलाओं की बाईं आंख फड़कना क्यों शुभ माना जाता है? अगर किसी महिला की बाईं आंख फड़कती है, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है. इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है या कोई अधूरा काम पूरा होगा. यह भी कहा जाता है कि बाईं आंख फड़कने से धन लाभ या तरक्की के योग बनते हैं.
3/6
महिलाओं की दायीं आंख फड़कने का मतलब: -- सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर किसी महिला की दायीं आंख फड़कती है, तो यह शुभ नहीं माना जाता. यह किसी परेशानी, तनाव या पारिवारिक उलझन का संकेत हो सकता है. कभी-कभी यह रिश्तों में गलतफहमी या काम में रुकावट आने की संभावना भी दर्शाता है.
महिलाओं की दायीं आंख फड़कने का मतलब: -- सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर किसी महिला की दायीं आंख फड़कती है, तो यह शुभ नहीं माना जाता. यह किसी परेशानी, तनाव या पारिवारिक उलझन का संकेत हो सकता है. कभी-कभी यह रिश्तों में गलतफहमी या काम में रुकावट आने की संभावना भी दर्शाता है.
4/6
दायीं आंख फड़कने पर हो सकता है ये असर: जब महिलाओं की दायीं आंख बार-बार फड़कती है, तो यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई चुनौती या विवाद सामने आ सकता है. घर या ऑफिस में मतभेद हो सकते हैं, मानसिक दबाव बढ़ सकता है या कोई जरूरी काम अटक सकता है. कई बार इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी माना जाता है.
दायीं आंख फड़कने पर हो सकता है ये असर: जब महिलाओं की दायीं आंख बार-बार फड़कती है, तो यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई चुनौती या विवाद सामने आ सकता है. घर या ऑफिस में मतभेद हो सकते हैं, मानसिक दबाव बढ़ सकता है या कोई जरूरी काम अटक सकता है. कई बार इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी माना जाता है.
5/6
बचाव के सरल उपाय:-- अगर आपकी दायीं आंख लगातार फड़क रही है, तो घबराएं नहीं. आंख पर गंगाजल छिड़कें और मन ही मन ईश्वर का नाम लें. हनुमान चालीसा का पाठ करना या किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद कपड़े दान करना भी लाभदायक होता है. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है.
बचाव के सरल उपाय:-- अगर आपकी दायीं आंख लगातार फड़क रही है, तो घबराएं नहीं. आंख पर गंगाजल छिड़कें और मन ही मन ईश्वर का नाम लें. हनुमान चालीसा का पाठ करना या किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद कपड़े दान करना भी लाभदायक होता है. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है.
6/6
आंख का फड़कना भले ही आम बात लगे, लेकिन ज्योतिष में इसके पीछे खास अर्थ छिपे हैं. महिलाओं के लिए दायीं आंख का फड़कना सावधानी का संकेत होता है, जबकि बाईं आंख का फड़कना खुशियों और सफलता का प्रतीक माना जाता है.
आंख का फड़कना भले ही आम बात लगे, लेकिन ज्योतिष में इसके पीछे खास अर्थ छिपे हैं. महिलाओं के लिए दायीं आंख का फड़कना सावधानी का संकेत होता है, जबकि बाईं आंख का फड़कना खुशियों और सफलता का प्रतीक माना जाता है.
Published at : 07 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Tags :
Female Right Eye Eye Blinking Means Left Eye Signs

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिल्ली टू बिहार...वोटों का कारोबार! |
छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
हेल्थ
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
जनरल नॉलेज
Crypto Mining: कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget