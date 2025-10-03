बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर

हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा लंबा, हेल्दी और कॉन्फिडेंस से भरा हो, लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है की कई बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं क‍ि ऐसा जींस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कई बार इसका कारण गलत खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी होता है. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों की हाइट 60 से 80 प्रतिशत तक जेनेटिक फैक्टर पर निर्भर करती है, लेकिन बाकी हिस्सा सही खान-पान और एक्सरसाइज से पूरा किया जा सकता है.

सही डाइट हड्डियों की मजबूत ग्रोथ, हार्मोन के एक्‍ट‍िवेशन और मसल्स डेवलपमेंट में अहम रोल निभाती है. अगर बच्चों को सही समय पर पौष्टिक आहार दिया जाए तो उनकी हाइट तेजी से बढ़ सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं क‍ि बच्चों की हाइट बढ़ाने के ल‍िए उनकी डाइट में कौन सी चीजें आप शामिल कर सकते हैं.

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्‍ट्स कैल्शियम और विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं. यह सभी प्रोडक्ट हड्डियों को मजबूत करते हैं और लंबाई बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि हाईट बढ़ाने के लिए बच्चों को रोजाना दो गिलास दूध और डेयरी प्रोडक्ट जरूर खि‍लाने चाह‍िए.



अंडा

अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी और फैटी एसिड पाया जाता है, जिसके कारण अंडे को हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. वहीं लगातार अंडे खाने वाले बच्चों की ग्रोथ उन बच्चों की तुलना में ज्यादा बेहतर होती है, जो अंडे नहीं खाते हैं.



हरी सब्जियां

पालक, ब्रोकली, मेथी जैसी हरी सब्जियों में आयरन और विटामिन भरपूर होते हैं. यह बच्चों की बोन डेंसिटी और इम्यूनिटी दोनों को मजबूत करते हैं. साथ ही हरी सब्‍ज‍ियों बच्‍चों की हाईट बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हालांकि, बच्चे हरी सब्जियां खाने में नखरे करते हैं. ऐसे में आप बच्चों को हरी सब्‍जि‍यां पराठा, सूप या सैंडविच के रूप में क्रिएटिव अंदाज में खिला सकते हैं.



ड्राई फ्रूट्स और नट्स

बादाम, अखरोट और किशमिश बच्चों को एनर्जी देने के साथ-साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं. ड्राई फ्रूट्स को रोजाना बच्चों को भिगोकर खिलाना सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं.



सोयाबीन और दालें

सोयाबीन और दालें, प्रोटीन और अमीनो एसिड का अच्छा सोर्स होती है. यह बच्चों के मसल्स और टिश्यू ग्रोथ को सपोर्ट करती है और हाइट बढ़ाने में भी मदद करती है.



रागी और केला



रागी दूध से तीन गुना ज्यादा कैल्शियम देती है और बच्चों के हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है. साथ ही यह बच्‍चों में हाईट बढ़ाने के ल‍िए भी काफी कारगर मानी जाती है. वहीं केला पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो कि शरीर में कैल्शियम अवशोषण करने में मदद करता है.

