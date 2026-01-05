हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीHair Growth: आज ही चबाना शुरू कर दें ये हरी पत्तियां, लंबे और घने हो जाएंगे आपके बाल

Benefits Of Chewing Curry Leaves: बालों को टूटने से बचाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं. चलिए आज हम आपको उस पत्ती के बारे में बताते हैं,जो इसके लिए फायदेमंद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

Natural Ways To Improve Hair Health: सोशल मीडिया इन दिनों ब्यूटी और फैशन हैक्स से भरा पड़ा है. Gen Z और ब्यूटी इंफ्लुएंसर्स हर तरह की नेचुरल चीज़ों को ट्राय कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सबसे ज्यादा असरदार क्या है. कहीं कच्चा लहसुन खाने से ग्लास स्किन का दावा किया जा रहा है, तो कहीं नेचुरल फैट लेने से चमकदार त्वचा की बात हो रही है. इसी कड़ी में अब करी पत्ता नया ट्रेंड बन गया है. भारतीय रसोई में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला करी पत्ता न सिर्फ खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है, बल्कि इसके कई ब्यूटी फायदे भी माने जाते हैं.

क्या बालों की ग्रोथ के लिए करी पत्ता चबाना सुरक्षित है?

ज्यादातर लोगों के लिए कच्चा करी पत्ता खाना सुरक्षित माना जाता है. जब इसे कच्चा खाया जाता है, तो इसके सारे पोषक तत्व और एक्टिव कंपाउंड्स बने रहते हैं, जो स्किन और बालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. शुरुआत में कुछ लोगों को हल्की पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि पहले कम मात्रा में लें और देखें कि शरीर कैसे रिएक्ट करता है. हमेशा ताज़े करी पत्ते ही लें और खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें.

क्या करी पत्ता चबाना बालों के लिए अच्छा है?

करी पत्ते में विटामिन A, B, C और D पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन भी होता है, जो बालों को रिपेयर करने, सेल ग्रोथ बढ़ाने और बालों की ग्रोथ में मदद करता है. यह कोलेजन प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है. करी पत्ता बीटा-कैरोटीन और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो बालों के पतले होने की समस्या को कम करता है और बालों में नैचुरल शाइन लाता है. बीटा-कैरोटीन बालों के लिए खास तौर पर ज़रूरी होता है. यह शरीर में जाकर विटामिन A में बदलता है, जो स्कैल्प में सीबम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और बालों व स्कैल्प को नैचुरल कंडीशनिंग देता है. करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स बालों की जड़ों को नुकसान से बचाते हैं और लंबे समय में टूटने व झड़ने की समस्या को कम कर सकते हैं. इसे चबाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशियन अच्छे से पहुंचता है.

क्या इससे बालों का डैमेज ठीक हो सकता है?

कच्चा करी पत्ता चबाने से बालों और स्कैल्प की ओवरऑल सेहत में सुधार जरूर हो सकता है. लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ इससे ही बहुत ज्यादा डैमेज, जैसे स्प्लिट एंड्स या बहुत ज्यादा रूखे और कमजोर बाल, पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते. ऐसे मामलों में बाहर से सही हेयर केयर भी जरूरी होती है. हां, बालों का टूटना और स्कैल्प से जुड़ी कुछ समस्याओं में करी पत्ता मददगार साबित हो सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 05 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Vitamins For Hair Growth Natural Ways To Improve Hair Health Benefits Of Chewing Curry Leaves
