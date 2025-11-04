हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलदर्द बन जाएगा आपकी ताकत, पढ़िए हर दिल को छू लेने वाली ये 8 किताबें

दर्द बन जाएगा आपकी ताकत, पढ़िए हर दिल को छू लेने वाली ये 8 किताबें

कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इस मुश्किल रास्ते पर हमारे साथी बन जाती हैं. वे हमें सिखाती हैं कि चीजों को दबाना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Nov 2025 01:19 PM (IST)
कभी-कभी दुख सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं होता है. इसमें गुस्सा, पछतावा, अकेलापन और कभी-कभी एक गहरी चुप्पी भी होती है. समय के साथ, जब हम अपने दर्द को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो वही दर्द हमें अंदर से मजबूत बनाता है. ऐसे में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इस मुश्किल रास्ते पर हमारे साथी बन जाती हैं. वे हमें सिखाती हैं कि फीलिंग्स को दबाना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है क्योंकि यही महसूस करना हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है.

ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसी 8 किताबें बताते हैं जो दुख से जूझ रहे हर दिल के लिए एक रोशनी बन सकती हैं. ये किताबें सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि समझ और उम्मीद का भी रास्ता दिखाती हैं. हर किताब हमें यह याद दिलाती है कि खोने के बाद भी लाइफ चलती है और शायद उसी में एक नई शुरुआत छिपी होती है. 

1. चिमामांडा नगोजि अदिची की दुख पर नोट्स - लेखिका ने अपने पिता के निधन के बाद जो महसूस किया, उसे बेहद सच्चाई और गहराई से इस किताब में लिखा है. उनके शब्द बताते हैं कि दुख सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हमें हमेशा के लिए बदल देता है. यह किताब हमें सिखाती है कि दुख का कोई तय समय नहीं होता है और यादों को संभाले रखना, खोए हुए व्यक्ति का सम्मान करने का सबसे खूबसूरत तरीका है. 

2.  जोन डिडियन की जादुई सोच का वर्ष, The Year of Magical Thinking - जोन डिडियन की किताब दिल को छू लेने वाली है. अपने पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने जो असमंजस, सदमा और खालीपन महसूस किया, उसे उन्होंने बेहद सच्चाई से लिखा. यह किताब दिखाती है कि कैसे प्रेम और खोना, दोनों साथ-साथ चलते हैं. यह हमें याद दिलाती है कि यादें कभी-कभी हमें तोड़ती भी हैं और हमें संभालती भी हैं. 

3. मैक्स पोर्टर की दुख पंखों वाली चीज है, Grief Is the Thing with Feathers - यह किताब शोक को एक कौवे के रूप में पेश करती है जो एक दुखी परिवार के पास आता है. यह मेटाफोर गहराई से बताता है कि दुख एक फिलिंग है जो हमें डराती भी है, हंसाती भी है, और धीरे-धीरे ठीक भी करती है. इसका लेखन हमें यह महसूस कराता है कि दर्द भी कभी-कभी सुंदर हो सकता है, क्योंकि वही हमें इंसान बनाता है. 

4. मार्था व्हिटमोर हिकमैन की हानि के बाद उपचार, Healing After Loss - यह एक ऐसी किताब है जो हर दिन थोड़ा-थोड़ा मन को सुकून देती है. इसमें छोटे-छोटे विचार और चिंतन हैं जो बताते हैं कि दुख का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता ह. हर व्यक्ति अपनी स्पीड  से ठीक होता है. यह किताब हमें धीरे-धीरे यह समझने में मदद करती है कि दुख और उपचार एक साथ भी चल सकते हैं और हर दर्द के पीछे किसी सीख की झलक होती है. 

5. मेगन डिवाइन की यह ठीक है कि आप ठीक नहीं हैं, It’s OK That You’re Not OK  - यह किताब हमें एक नई सोच देती है कि दुख कोई गलती नहीं है. समाज अक्सर कहता है कि आगे बढ़ो, लेकिन मेगन डिवाइन कहती हैं कि पहले रुकना, रोना और महसूस करना जरूरी है. वह बताती हैं कि दुख मनाना कमजोरी नहीं, बल्कि प्यार और ताकत का सबूत है. यह किताब आपको यह भरोसा देती है कि दर्द में भी सच्चाई है, और वही आपको असली ताकत देता है. 

6. केविन यंग की द आर्ट ऑफ लूजिंग, The Art of Losing - केविन यंग की यह किताब कविता, इतिहास और इमोशनस का सुंदर मेल है. वे बताते हैं कि खोना भी एक कला है जिसमें यादों और प्यार का सम्मान करना शामिल है. यह किताब दिखाती है कि दुख सिर्फ दुखी होने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी और संवेदना से जीने का तरीका भी है. 

7. सी. एस. लुईस की एक दुख, A Grief Observed - इस किताब में लुईस ने अपनी पत्नी को खोने के बाद के एक्सपीरियंस को खुलकर लिखा है.उन्होंने अपने सवालों, डर, और विश्वास के टूटने को बिना किसी दिखावे के सामने रखा है. यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि सच्चा दुख हमें अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन उसी में लाइफ और प्यार की गहराई छिपी होती है. 

8. शेरिल सैंडबर्ग और एडम ग्रांट की विकल्प बी, Option B - शेरिल सैंडबर्ग की यह किताब दुख के बाद नई उम्मीद की कहानी है. अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने मनोवैज्ञानिक एडम ग्रांट के साथ मिलकर यह समझा कि इंसान कैसे फिर से जीना सीख सकता है. यह किताब बताती है कि लाइफ जब हमें गिराता है, तो हम उसी गिरावट से नई ताकत पा सकते हैं. इसमें प्रेरणा, रिसर्च और वास्तविक, एक्सपीरियंस सुंदर मेल है. 

