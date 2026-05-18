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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलDog Pain Signs: बेजुबान कुत्ते दर्द में होने पर देते हैं ये संकेत, पेट पेरेंट्स भूलकर भी न करें इग्नोर

Dog Pain Signs: बेजुबान कुत्ते दर्द में होने पर देते हैं ये संकेत, पेट पेरेंट्स भूलकर भी न करें इग्नोर

Dog Dental Problems: कुत्ते अपनी तकलीफ शब्दों में बयां नहीं कर पाते. यही वजह है कि कई बार उनकी परेशानी लंबे समय तक नजर नहीं आती. चलिए आपको इसके लक्षण बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 May 2026 05:30 PM (IST)
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Common Signs That Your Dog Is In Pain: पालतू कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार साथी माने जाते हैं. वे बिना कुछ कहे अपने मालिक के हर सुख-दुख में साथ निभाते हैं, लेकिन जब बात दर्द की आती है तो कुत्ते अपनी तकलीफ शब्दों में बयां नहीं कर पाते. यही वजह है कि कई बार उनकी परेशानी लंबे समय तक नजर नहीं आती. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉग्स अक्सर अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को समझना बेहद जरूरी है. 

कुत्तों को क्या हो सकती है दिक्कत?

जानकारों के मुताबिक, कुत्तों में दर्द कई कारणों से हो सकता है. इसमें चोट लगना, गठिया, दांतों की समस्या, पेट से जुड़ी दिक्कतें या कोई गंभीर बीमारी शामिल हो सकती है. हालांकि, डॉग्स अपने व्यवहार और रोजमर्रा की आदतों के जरिए यह संकेत जरूर देते हैं कि वे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं.

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कुत्तों में क्या होता है दर्द का संकेत?

अगर आपका कुत्ता अचानक ज्यादा आवाजें निकालने लगे, जैसे बार-बार कराहना, रोना, गुर्राना या बिना वजह भौंकना, तो यह दर्द का संकेत हो सकता है. कई बार दर्द में डॉग्स आराम की स्थिति में भी तेजी से सांस लेने लगते हैं या लगातार हांफते रहते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आंखों का लाल होना और हार्ट रेट बढ़ना भी परेशानी की ओर इशारा कर सकता है. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

व्यवहार से कैसे पता लगा सकते हैं आप?

व्यवहार में बदलाव भी दर्द की बड़ी निशानी माना जाता है. अगर आपका हमेशा एक्टिव और खुश रहने वाला डॉग अचानक अकेला रहने लगे, खेलने में दिलचस्पी न दिखाए या बाहर घूमने जाने से बचने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार दर्द की वजह से कुत्ते चिड़चिड़े हो जाते हैं और छूने पर गुर्राने या काटने की कोशिश भी कर सकते हैं. किसी खास जगह को बार-बार चाटना, बेचैनी में इधर-उधर घूमना या बिना वजह परेशान दिखना भी गंभीर संकेत हो सकते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी में क्या होते हैं बदलाव?

फिजिकल बदलावों पर नजर रखना भी जरूरी है. चलने में लंगड़ापन, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी, उठने-बैठने में दिक्कत या सुबह के समय शरीर में अकड़न गठिया और जोड़ों के दर्द की तरफ इशारा कर सकती है. वहीं, चेहरे, पंजों या पैरों में सूजन और खाना चबाने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी दर्द से जुड़ी हो सकती हैं.

इस बात का रखना चाहिए ध्यान, वरना हो सकता है नुकसान

एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कभी भी कुत्तों को इंसानों वाली दर्द की दवा नहीं देनी चाहिए. यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. अगर डॉग खाना कम कर दे, खाना खाते वक्त मुंह से गिराने लगे या पानी पीने की आदत अचानक बदल जाए, तो तुरंत वेट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. समय रहते इलाज मिलने से पालतू जानवर जल्दी ठीक हो सकते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 May 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Pet Care Dog Health Dog Pain Signs
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