हर सेटअप के लिए बजट में साउंडबार, Boat Aavante Bar के 6 ऑप्शन देखें

टीवी का साउंड बेहतर करने के लिए अब सिर्फ ज्यादा तेज आवाज वाला स्पीकर काफी नहीं माना जाता है. साउंडबार खरीदते समय चैनल सेटअप, कनेक्टिविटी, बास, सराउंड साउंड और कमरे में उसकी जगह जैसी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है. इसी वजह से एक ही तरह का साउंडबार हर घर की जरूरत पूरी नहीं करता है.

ऐसे में boAt की Aavante सीरीज में अलग-अलग बजट के लिए कई मॉडल मिलते हैं. इनमें रोजमर्रा के टीवी देखने के लिए बेसिक ऑप्शन से लेकर Dolby Atmos, वायरलेस स्पीकर्स और ज्यादा चैनल वाले एडवांस सेटअप तक शामिल हैं. इन मॉडलों में कीमत के साथ चैनल कॉन्फिगरेशन, सबवूफर और वायरलेस स्पीकर जैसे फीचर्स अलग-अलग हैं. तो आइए boAt की Aavante सीरीज के छह मॉडल और उनके खास फीचर्स के बारे में जानते हैं.



boAt Aavante Bar Prime B500

इस मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है और यह Amazon पर उपलब्ध है. इसमें 500W आउटपुट, 5.1-चैनल सेटअप, वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. Bluetooth 5.4 के साथ HDMI ARC, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें Movie, News और Music EQ मोड भी हैं.

boAt Aavante Prime 5000D

11,999 रुपये वाले इस मॉडल में 500W RMS और Dolby Audio के साथ 5.1-चैनल सिस्टम मिलता है. इसमें वायर्ड सबवूफर और दो रियर स्पीकर हैं. HDMI eARC, USB, AUX, Optical और Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है. इसे टीवी कैबिनेट पर रखने या दीवार पर लगाने का ऑप्शन भी मिलता है.



boAt Aavante Bar Prime B450

B450 की कीमत 11,999 रुपये है. इसमें 450W आउटपुट और 5.2-चैनल कॉन्फिगरेशन दिया गया है. सिस्टम में दो सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर शामिल हैं. Bluetooth 5.4, HDMI ARC, Optical, AUX और USB इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं.

boAt Aavante Bar Prime DA600

16,999 रुपये की कीमत वाला DA600 600W आउटपुट, Dolby Atmos और 5.2-चैनल सेटअप के साथ आता है. इसमें दो सबवूफर और दो वायर्ड रियर स्पीकर हैं. HDMI eARC, Bluetooth 5.3, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें DSP और Movie, News व Music EQ मोड भी दिए गए हैं.

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boAt Aavante Prime X

39,999 रुपये वाला Prime X इन छह मॉडल्स में सबसे महंगा है. इसमें 700W आउटपुट, Dolby Atmos और 7.1.4-चैनल सेटअप मिलता है. इसके साथ वायरलेस सबवूफर और अलग किए जा सकने वाले वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. Dolby Atmos कंटेंट के साथ 60 प्रतिशत वॉल्यूम पर इनकी बैटरी 12 घंटे तक और नॉन-Dolby Atmos कंटेंट में 7 घंटे तक चलने का दावा है.

boAt Aavante Bar Prime Thunder-D

यह मॉडल सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध है और इसकी कीमत 10,999 से 11,999 रुपये के बीच है. इसमें 600W आउटपुट, Dolby Audio और 5.2-चैनल सेटअप के साथ वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर हैं. इसमें Equicore तकनीक दी गई है, जिसे हाई, मिड और लो फ्रीक्वेंसी के बीच संतुलित साउंड के लिए डिजाइन किया गया है. Bluetooth 5.3, HDMI ARC, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी भी मिलती है.

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