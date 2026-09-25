गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़इंफ़ोटेनमेंटहर सेटअप के लिए बजट में साउंडबार, Boat Aavante Bar के 6 ऑप्शन देखें

हर सेटअप के लिए बजट में साउंडबार, Boat Aavante Bar के 6 ऑप्शन देखें

boAt की Aavante सीरीज में अलग-अलग कीमत और जरूरत के हिसाब से छह मॉडल दिए गए है. इनमें मल्टी-चैनल सेटअप से लेकर Dolby Atmos, डुअल सबवूफर और वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स तक के ऑप्शन शामिल हैं.

Written By : एबीपी लाइव फोकस |  Updated at : 25 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी का साउंड बेहतर करने के लिए अब सिर्फ ज्यादा तेज आवाज वाला स्पीकर काफी नहीं माना जाता है. साउंडबार खरीदते समय चैनल सेटअप, कनेक्टिविटी, बास, सराउंड साउंड और कमरे में उसकी जगह जैसी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है. इसी वजह से एक ही तरह का साउंडबार हर घर की जरूरत पूरी नहीं करता है.

ऐसे में boAt की Aavante सीरीज में अलग-अलग बजट के लिए कई मॉडल मिलते हैं. इनमें रोजमर्रा के टीवी देखने के लिए बेसिक ऑप्शन से लेकर Dolby Atmos, वायरलेस स्पीकर्स और ज्यादा चैनल वाले एडवांस सेटअप तक शामिल हैं. इन मॉडलों में कीमत के साथ चैनल कॉन्फिगरेशन, सबवूफर और वायरलेस स्पीकर जैसे फीचर्स अलग-अलग हैं.  तो आइए boAt की Aavante सीरीज के छह मॉडल और उनके खास फीचर्स के बारे में जानते हैं. 
 
boAt Aavante Bar Prime B500

रिलेटेड स्टोरी >>

इंफ़ोटेनमेंट
boAT के 4 बेहतरीन पार्टी स्पीकर्स, Karaoke से RGB लाइट्स तक मिलेंगे ये फीचर्स
boAT के 4 बेहतरीन पार्टी स्पीकर्स, Karaoke से RGB लाइट्स तक मिलेंगे ये फीचर्स
इंफ़ोटेनमेंट
सिनेमा जैसा 3D साउंड और नॉइज कैंसिलेशन, ये हैं जबरदस्त वायरलेस हेडफोन्स
सिनेमा जैसा 3D साउंड और नॉइज कैंसिलेशन, ये हैं जबरदस्त वायरलेस हेडफोन्स
इंफ़ोटेनमेंट
म्यूजिक, कॉल और रोजाना इस्तेमाल के लिए 4 TWS ईयरबड्स, जानें इनमें क्या खास?
म्यूजिक, कॉल और रोजाना इस्तेमाल के लिए 4 TWS ईयरबड्स, जानें इनमें क्या खास?
इंफ़ोटेनमेंट
boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?
boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?

इस मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है और यह Amazon पर उपलब्ध है. इसमें 500W आउटपुट, 5.1-चैनल सेटअप, वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. Bluetooth 5.4 के साथ HDMI ARC, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें Movie, News और Music EQ मोड भी हैं. 

boAt Aavante Prime 5000D

11,999 रुपये  वाले इस मॉडल में 500W RMS और Dolby Audio के साथ 5.1-चैनल सिस्टम मिलता है. इसमें वायर्ड सबवूफर और दो रियर स्पीकर हैं. HDMI eARC, USB, AUX, Optical और Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है. इसे टीवी कैबिनेट पर रखने या दीवार पर लगाने का ऑप्शन भी मिलता है. 

boAt Aavante Bar Prime B450

B450 की कीमत 11,999 रुपये है. इसमें 450W आउटपुट और 5.2-चैनल कॉन्फिगरेशन दिया गया है. सिस्टम में दो सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर शामिल हैं. Bluetooth 5.4, HDMI ARC, Optical, AUX और USB इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं.

boAt Aavante Bar Prime DA600

16,999 रुपये की कीमत वाला DA600 600W आउटपुट, Dolby Atmos और 5.2-चैनल सेटअप के साथ आता है. इसमें दो सबवूफर और दो वायर्ड रियर स्पीकर हैं. HDMI eARC, Bluetooth 5.3, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें DSP और Movie, News व Music EQ मोड भी दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें - अब फोन बनेगा एडिटिंग स्टूडियो, एंड्रॉयड पर आया Adobe Premiere

boAt Aavante Prime X

39,999 रुपये वाला Prime X इन छह मॉडल्स में सबसे महंगा है. इसमें 700W आउटपुट, Dolby Atmos और 7.1.4-चैनल सेटअप मिलता है. इसके साथ वायरलेस सबवूफर और अलग किए जा सकने वाले वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. Dolby Atmos कंटेंट के साथ 60 प्रतिशत वॉल्यूम पर इनकी बैटरी 12 घंटे तक और नॉन-Dolby Atmos कंटेंट में 7 घंटे तक चलने का दावा है.

boAt Aavante Bar Prime Thunder-D

यह मॉडल सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध है और इसकी कीमत 10,999 से 11,999 रुपये के बीच है. इसमें 600W आउटपुट, Dolby Audio और 5.2-चैनल सेटअप के साथ वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर हैं. इसमें Equicore तकनीक दी गई है, जिसे हाई, मिड और लो फ्रीक्वेंसी के बीच संतुलित साउंड के लिए डिजाइन किया गया है.  Bluetooth 5.3, HDMI ARC, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी भी मिलती है. 

यह भी पढ़ें - फैन-लाइट बार-बार ON-OFF करने से बचती है बिजली? जानें क्या है सच्चाई

डिस्क्लेमर: यह एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. ABP Network Pvt. Ltd. और/या ABP Live इस आर्टिकल में दी गई जानकारी या विचारों का समर्थन नहीं करता है. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस जानकारी को अपने विवेक से देखें. 

Published at : 25 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Boat Aavante Bar BoAt Aavante Soundbar Aavante Bar Prime B500 Aavante Soundbar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंफ़ोटेनमेंट
boAT के 4 बेहतरीन पार्टी स्पीकर्स, Karaoke से RGB लाइट्स तक मिलेंगे ये फीचर्स
boAT के 4 बेहतरीन पार्टी स्पीकर्स, Karaoke से RGB लाइट्स तक मिलेंगे ये फीचर्स
इंफ़ोटेनमेंट
सिनेमा जैसा 3D साउंड और नॉइज कैंसिलेशन, ये हैं जबरदस्त वायरलेस हेडफोन्स
सिनेमा जैसा 3D साउंड और नॉइज कैंसिलेशन, ये हैं जबरदस्त वायरलेस हेडफोन्स
इंफ़ोटेनमेंट
म्यूजिक, कॉल और रोजाना इस्तेमाल के लिए 4 TWS ईयरबड्स, जानें इनमें क्या खास?
म्यूजिक, कॉल और रोजाना इस्तेमाल के लिए 4 TWS ईयरबड्स, जानें इनमें क्या खास?
इंफ़ोटेनमेंट
boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?
boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement
Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
इंडिया
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
क्रिकेट
कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...
कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
पंजाब
चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद
चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
शिक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget